الخارجية الروسية توضح سبب اختيار جنيف مكانا لمفاوضات الأزمة الأوكرانية

الخارجية الروسية توضح سبب اختيار جنيف مكانا لمفاوضات الأزمة الأوكرانية

صرح نائب وزير الخارجية الروسي دميتري لوبينسكي، اليوم الجمعة، بأن اختيار جنيف مكانا للمفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية استند إلى الملاءمة اللوجستية. 20.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال لوبينسكي للصحفيين إن جنيف أصبحت مكانا للمباحثات الثلاثية واجتماعات الوفدين الروسي والأوكراني بمشاركة الولايات المتحدة - كان "محض صدفة، نظراً لسهولة الإجراءات اللوجستية".وجرت الجولة الثالثة من مباحثات السلام في جنيف، يومي 17 و 18 قبراير/ شباط الجاري بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا. واستمرت اجتماعات اليوم الأول ست ساعات، وساده توتر شديد، بحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك". وترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر دونالد ترامب جاريد كوشنر، وترأس الوفد الأوكراني رئيس مكتب زيلينسكي.وترأس الوفد الروسي في المحادثات مساعد الزعيم الروسي فلاديمير ميدينسكي، وعقب اليوم الثاني من المفاوضات، أشار ميدينسكي إلى أن المناقشات كانت صعبة ولكنها عملية. كما أعلن عن اجتماع جديد في المستقبل القريب.

