https://sarabic.ae/20260220/بوتين-يطلب-من-ميدينسكي-تقديم-تقرير-عن-نتائج-المحادثات-في-جنيف-1110579061.html
بوتين يطلب من ميدينسكي تقديم تقرير عن نتائج المفاوضات في جنيف
بوتين يطلب من ميدينسكي تقديم تقرير عن نتائج المفاوضات في جنيف
سبوتنيك عربي
طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، من أعضاء الوفد الروسي المشارك في المفاوضات مع أوكرانيا تقديم تقرير عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في جنيف. 20.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-20T15:10+0000
2026-02-20T15:10+0000
2026-02-20T15:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110578850_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_ca19d8135dec5cf5ed1ea0265bcc19d6.jpg
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "لدينا اليوم قضية مهمة، وأعتقد أنها مثيرة للاهتمام للغاية، على جدول الأعمال حول التدابير الرامية إلى تحسين فعالية البحوث الأساسية والتطبيقية بما يخدم مصالح الدفاع الوطني وأمن الدولة. سنناقش هذا الموضوع".وأضاف: "قبل أن نبدأ في معالجة الموضوع الأساسي، أود أن يقدم زملاؤنا الذين عملوا أخيرا في جنيف تقريرا حول اللقاءات التي جرت مع الوفدين الأمريكي والأوكراني بحثا عن حلول سلمية لما يحدث في هذا المسار".وأكمل: "ترأس الوفد فلاديمير روستيسلافوفيتش (ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي). أودّ أن أمنحه الكلمة، ثم زميلي من وزارة الدفاع، ليقدما لي تقريرهما. كما أودّ أن يتم إطلاع جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بشكل مباشر، إن صح التعبير. ويرغب زملائي في تقديم تقرير عن سير المناقشات والاتفاقات التي تم التوصل إليها".وجرت الجولة الثالثة من مباحثات السلام في جنيف، يومي 17 و 18 قبراير/ شباط الجاري بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا. واستمر اجتماع اليوم الأول ست ساعات، وساده توتر شديد، بحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك". وترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر دونالد ترامب جاريد كوشنر، وترأس الوفد الأوكراني رئيس مكتب زيلينسكي.
https://sarabic.ae/20260219/الكرملين-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-في-مرحلة-لا-تسمح-بالنقاش-العلني-1110525471.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110578850_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_6c8af923dcdbe994782e8593a4acb797.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
بوتين يطلب من ميدينسكي تقديم تقرير عن نتائج المفاوضات في جنيف
15:10 GMT 20.02.2026 (تم التحديث: 15:32 GMT 20.02.2026)
طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، من أعضاء الوفد الروسي المشارك في المفاوضات مع أوكرانيا تقديم تقرير عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في جنيف.
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "لدينا اليوم قضية مهمة، وأعتقد أنها مثيرة للاهتمام للغاية، على جدول الأعمال حول التدابير الرامية إلى تحسين فعالية البحوث الأساسية والتطبيقية بما يخدم مصالح الدفاع الوطني وأمن الدولة. سنناقش هذا الموضوع".
وأضاف: "قبل أن نبدأ في معالجة الموضوع الأساسي، أود أن يقدم زملاؤنا الذين عملوا أخيرا في جنيف تقريرا حول اللقاءات التي جرت مع الوفدين الأمريكي والأوكراني بحثا عن حلول سلمية لما يحدث في هذا المسار".
وأكمل: "ترأس الوفد فلاديمير روستيسلافوفيتش (ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي). أودّ أن أمنحه الكلمة، ثم زميلي من وزارة الدفاع، ليقدما لي تقريرهما. كما أودّ أن يتم إطلاع جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بشكل مباشر، إن صح التعبير. ويرغب زملائي في تقديم تقرير عن سير المناقشات والاتفاقات التي تم التوصل إليها".
وفي السياق ذاته، قدّم فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، وإيغور كوستيوكوف، رئيس الهيئة العامة للقوات المسلحة الروسية، تقريرًا عن نتائج المفاوضات التي جرت في جنيف، وذلك خلال اجتماع مغلق للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
وجرت الجولة الثالثة من مباحثات السلام في جنيف
، يومي 17 و 18 قبراير/ شباط الجاري بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا. واستمر اجتماع اليوم الأول ست ساعات، وساده توتر شديد، بحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك". وترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر دونالد ترامب جاريد كوشنر، وترأس الوفد الأوكراني رئيس مكتب زيلينسكي.