أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
بوتين يطلب من ميدينسكي تقديم تقرير عن نتائج المفاوضات في جنيف
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "لدينا اليوم قضية مهمة، وأعتقد أنها مثيرة للاهتمام للغاية، على جدول الأعمال حول التدابير الرامية إلى تحسين فعالية البحوث الأساسية والتطبيقية بما يخدم مصالح الدفاع الوطني وأمن الدولة. سنناقش هذا الموضوع".وأضاف: "قبل أن نبدأ في معالجة الموضوع الأساسي، أود أن يقدم زملاؤنا الذين عملوا أخيرا في جنيف تقريرا حول اللقاءات التي جرت مع الوفدين الأمريكي والأوكراني بحثا عن حلول سلمية لما يحدث في هذا المسار".وأكمل: "ترأس الوفد فلاديمير روستيسلافوفيتش (ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي). أودّ أن أمنحه الكلمة، ثم زميلي من وزارة الدفاع، ليقدما لي تقريرهما. كما أودّ أن يتم إطلاع جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بشكل مباشر، إن صح التعبير. ويرغب زملائي في تقديم تقرير عن سير المناقشات والاتفاقات التي تم التوصل إليها".وجرت الجولة الثالثة من مباحثات السلام في جنيف، يومي 17 و 18 قبراير/ شباط الجاري بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا. واستمر اجتماع اليوم الأول ست ساعات، وساده توتر شديد، بحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك". وترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر دونالد ترامب جاريد كوشنر، وترأس الوفد الأوكراني رئيس مكتب زيلينسكي.
15:10 GMT 20.02.2026 (تم التحديث: 15:32 GMT 20.02.2026)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، من أعضاء الوفد الروسي المشارك في المفاوضات مع أوكرانيا تقديم تقرير عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في جنيف.
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "لدينا اليوم قضية مهمة، وأعتقد أنها مثيرة للاهتمام للغاية، على جدول الأعمال حول التدابير الرامية إلى تحسين فعالية البحوث الأساسية والتطبيقية بما يخدم مصالح الدفاع الوطني وأمن الدولة. سنناقش هذا الموضوع".
وأضاف: "قبل أن نبدأ في معالجة الموضوع الأساسي، أود أن يقدم زملاؤنا الذين عملوا أخيرا في جنيف تقريرا حول اللقاءات التي جرت مع الوفدين الأمريكي والأوكراني بحثا عن حلول سلمية لما يحدث في هذا المسار".
Trilateral negotiations between Russia, the US and Ukraine on Ukraine, February 17-18 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
الكرملين: المفاوضات بشأن أوكرانيا في مرحلة لا تسمح بالنقاش العلني
أمس, 09:59 GMT
وأكمل: "ترأس الوفد فلاديمير روستيسلافوفيتش (ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي). أودّ أن أمنحه الكلمة، ثم زميلي من وزارة الدفاع، ليقدما لي تقريرهما. كما أودّ أن يتم إطلاع جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بشكل مباشر، إن صح التعبير. ويرغب زملائي في تقديم تقرير عن سير المناقشات والاتفاقات التي تم التوصل إليها".

وفي السياق ذاته، قدّم فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، وإيغور كوستيوكوف، رئيس الهيئة العامة للقوات المسلحة الروسية، تقريرًا عن نتائج المفاوضات التي جرت في جنيف، وذلك خلال اجتماع مغلق للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

وجرت الجولة الثالثة من مباحثات السلام في جنيف، يومي 17 و 18 قبراير/ شباط الجاري بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا. واستمر اجتماع اليوم الأول ست ساعات، وساده توتر شديد، بحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك". وترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر دونالد ترامب جاريد كوشنر، وترأس الوفد الأوكراني رئيس مكتب زيلينسكي.
