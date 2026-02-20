https://sarabic.ae/20260220/بوتين-يطلب-من-ميدينسكي-تقديم-تقرير-عن-نتائج-المحادثات-في-جنيف-1110579061.html

بوتين يطلب من ميدينسكي تقديم تقرير عن نتائج المفاوضات في جنيف

بوتين يطلب من ميدينسكي تقديم تقرير عن نتائج المفاوضات في جنيف

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، من أعضاء الوفد الروسي المشارك في المفاوضات مع أوكرانيا تقديم تقرير عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في جنيف.

وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "لدينا اليوم قضية مهمة، وأعتقد أنها مثيرة للاهتمام للغاية، على جدول الأعمال حول التدابير الرامية إلى تحسين فعالية البحوث الأساسية والتطبيقية بما يخدم مصالح الدفاع الوطني وأمن الدولة. سنناقش هذا الموضوع".وأضاف: "قبل أن نبدأ في معالجة الموضوع الأساسي، أود أن يقدم زملاؤنا الذين عملوا أخيرا في جنيف تقريرا حول اللقاءات التي جرت مع الوفدين الأمريكي والأوكراني بحثا عن حلول سلمية لما يحدث في هذا المسار".وأكمل: "ترأس الوفد فلاديمير روستيسلافوفيتش (ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي). أودّ أن أمنحه الكلمة، ثم زميلي من وزارة الدفاع، ليقدما لي تقريرهما. كما أودّ أن يتم إطلاع جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بشكل مباشر، إن صح التعبير. ويرغب زملائي في تقديم تقرير عن سير المناقشات والاتفاقات التي تم التوصل إليها".وجرت الجولة الثالثة من مباحثات السلام في جنيف، يومي 17 و 18 قبراير/ شباط الجاري بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا. واستمر اجتماع اليوم الأول ست ساعات، وساده توتر شديد، بحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك". وترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر دونالد ترامب جاريد كوشنر، وترأس الوفد الأوكراني رئيس مكتب زيلينسكي.

