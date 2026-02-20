https://sarabic.ae/20260220/ترامب-يتعهد-بنشر-معلومات-البنتاغون-حول-الكائنات-الفضائية-1110558735.html
ترامب يتعهد بنشر معلومات "البنتاغون" حول الكائنات الفضائية
ترامب يتعهد بنشر معلومات "البنتاغون" حول الكائنات الفضائية
سبوتنيك عربي
تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عقب اعتراف سلفه باراك أوباما بوجود كائنات فضائية، بنشر معلومات البنتاغون المتعلقة بالحياة خارج كوكب الأرض... 20.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-20T04:47+0000
2026-02-20T04:47+0000
2026-02-20T04:47+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109155401_0:0:1272:716_1920x0_80_0_0_d6d0719b73d61464f449f1e815ec71e9.jpg
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "نظرًا للاهتمام الكبير، سأكلف وزير الحرب وغيره من الجهات المعنية ببدء عملية تحديد ونشر المواد الحكومية المرتبطة بالكائنات الفضائية، والحياة خارج كوكب الأرض، والظواهر الجوية غير المعرّفة، والأجسام الطائرة المجهولة".وأشار إلى أن القضية بالغة التعقيد إلى حد كبير، لكنها في الوقت نفسه مثيرة للاهتمام ومهمة للغاية.وكان أوباما قد أقر، في مقابلة مع المدون الأمريكي برايان كوهين يوم السبت، بأنه يؤمن بوجود كائنات فضائية، لكنه لم يرها بنفسه.ولاحقًا أوضح أنه خلال فترة رئاسته لم ير أدلة على إقامة اتصال مع كائنات فضائية. وتعليقًا على ذلك، صرح ترامب في وقت سابق بأن سلفه كشف معلومات سرية.وكانت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" أصدرت تقريرا في عام 2024 بعد مراجعة تحقيقات حكومية سابقة حول "الظواهر الشاذة غير المحددة" - وهو المصطلح الرسمي للأجسام الطائرة المجهولة - وذكر أنه لم يجد أي دليل على ارتباط هذه المشاهدات بكائنات فضائية أو على تكتم الحكومة عليها.واستعرض التقرير جميع المشاهدات المسجلة التي حقق فيها مسؤولون فيدراليون منذ عام 1945، وأشار إلى أنه في حين أن معظم تقارير الظواهر الشاذة غير المحددة، لا تزال "غير محلولة أو غير محددة"، فإن معظم الحالات "يمكن تحديدها وحلها على أنها أجسام أو ظواهر عادية".
https://sarabic.ae/20260216/أوباما-يعلق-مجددا-على-تصريحاته-المثيرة-للجدل-حول-الكائنات-الفضائية-1110413633.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109155401_141:0:1272:848_1920x0_80_0_0_b36d73fb81380da439007be853d0640b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب يتعهد بنشر معلومات "البنتاغون" حول الكائنات الفضائية
تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عقب اعتراف سلفه باراك أوباما بوجود كائنات فضائية، بنشر معلومات البنتاغون المتعلقة بالحياة خارج كوكب الأرض والأجسام الطائرة المجهولة.
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "نظرًا للاهتمام الكبير، سأكلف وزير الحرب وغيره من الجهات المعنية ببدء عملية تحديد ونشر المواد الحكومية المرتبطة بالكائنات الفضائية، والحياة خارج كوكب الأرض، والظواهر الجوية غير المعرّفة، والأجسام الطائرة المجهولة".
وأشار إلى أن القضية بالغة التعقيد إلى حد كبير، لكنها في الوقت نفسه مثيرة للاهتمام ومهمة للغاية.
وكان أوباما قد أقر، في مقابلة مع المدون الأمريكي برايان كوهين يوم السبت، بأنه يؤمن بوجود كائنات فضائية، لكنه لم يرها بنفسه.
ولاحقًا أوضح أنه خلال فترة رئاسته لم ير أدلة على إقامة اتصال مع كائنات فضائية.
وتعليقًا على ذلك، صرح ترامب في وقت سابق بأن سلفه كشف معلومات سرية.
وكانت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" أصدرت تقريرا في عام 2024 بعد مراجعة تحقيقات حكومية سابقة حول "الظواهر الشاذة غير المحددة" - وهو المصطلح الرسمي للأجسام الطائرة المجهولة - وذكر أنه لم يجد أي دليل على ارتباط هذه المشاهدات بكائنات فضائية أو على تكتم الحكومة عليها.
واستعرض التقرير جميع المشاهدات المسجلة التي حقق فيها مسؤولون فيدراليون منذ عام 1945، وأشار إلى أنه في حين أن معظم تقارير الظواهر الشاذة غير المحددة، لا تزال "غير محلولة أو غير محددة"، فإن معظم الحالات "يمكن تحديدها وحلها على أنها أجسام أو ظواهر عادية".