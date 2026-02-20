عربي
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يتعهد بنشر معلومات "البنتاغون" حول الكائنات الفضائية
سبوتنيك عربي
ترامب يتعهد بنشر معلومات "البنتاغون" حول الكائنات الفضائية

04:47 GMT 20.02.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى الصحفيين أثناء رحلته على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند، 11 يناير/ كانون الثاني 2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى الصحفيين أثناء رحلته على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند، 11 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عقب اعتراف سلفه باراك أوباما بوجود كائنات فضائية، بنشر معلومات البنتاغون المتعلقة بالحياة خارج كوكب الأرض والأجسام الطائرة المجهولة.
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "نظرًا للاهتمام الكبير، سأكلف وزير الحرب وغيره من الجهات المعنية ببدء عملية تحديد ونشر المواد الحكومية المرتبطة بالكائنات الفضائية، والحياة خارج كوكب الأرض، والظواهر الجوية غير المعرّفة، والأجسام الطائرة المجهولة".
الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
مجتمع
أوباما يعلق مجددا على تصريحاته المثيرة للجدل حول الكائنات الفضائية
16 فبراير, 12:19 GMT
وأشار إلى أن القضية بالغة التعقيد إلى حد كبير، لكنها في الوقت نفسه مثيرة للاهتمام ومهمة للغاية.
وكان أوباما قد أقر، في مقابلة مع المدون الأمريكي برايان كوهين يوم السبت، بأنه يؤمن بوجود كائنات فضائية، لكنه لم يرها بنفسه.
ولاحقًا أوضح أنه خلال فترة رئاسته لم ير أدلة على إقامة اتصال مع كائنات فضائية. وتعليقًا على ذلك، صرح ترامب في وقت سابق بأن سلفه كشف معلومات سرية.
وكانت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" أصدرت تقريرا في عام 2024 بعد مراجعة تحقيقات حكومية سابقة حول "الظواهر الشاذة غير المحددة" - وهو المصطلح الرسمي للأجسام الطائرة المجهولة - وذكر أنه لم يجد أي دليل على ارتباط هذه المشاهدات بكائنات فضائية أو على تكتم الحكومة عليها.
واستعرض التقرير جميع المشاهدات المسجلة التي حقق فيها مسؤولون فيدراليون منذ عام 1945، وأشار إلى أنه في حين أن معظم تقارير الظواهر الشاذة غير المحددة، لا تزال "غير محلولة أو غير محددة"، فإن معظم الحالات "يمكن تحديدها وحلها على أنها أجسام أو ظواهر عادية".
