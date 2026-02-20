https://sarabic.ae/20260220/خبير-موسكو-تراهن-على-التسويات-السياسية-في-الشرق-الأوسط-قبل-الخيارات-العسكرية---1110580546.html
خبير: موسكو تراهن على التسويات السياسية في الشرق الأوسط قبل الخيارات العسكرية
خبير: موسكو تراهن على التسويات السياسية في الشرق الأوسط قبل الخيارات العسكرية
سبوتنيك عربي
تحدث أستاذ العلوم السياسية والخبير في العلاقات الدولية، الدكتور طارق فهمي، عن قدرة روسيا على الموازنة بين علاقاتها المتطورة مع إيران وحرصها على عدم التصعيد مع... 20.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-20T16:33+0000
2026-02-20T16:33+0000
2026-02-20T16:33+0000
حصري
روسيا
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101516/15/1015161539_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_61ad7995ccac68a13bcdfb895efdef23.jpg
وأكد فهمي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "المقاربة الروسية تتبنى نهجا هادئا ومتوازنا، في حين يربط الطرف الأمريكي كل شيء بالمفاوضات النووية ويهدد بضربة عسكرية، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة تهدد أمن الإقليم".وأشار إلى أن "سيناريو الانزلاق إلى مواجهة عسكرية هو الأخطر، إذ قد يتجه الدعم الروسي والصيني إلى الطابع العسكري لصالح إيران، ما قد يؤدي إلى تطورات خطيرة تطال طبيعة التحالف الثلاثي الإيراني الروسي والصيني، بحيث تسبق الخيارات العسكرية أي حلول سياسية أو دبلوماسية"، وفق تعبيره.ورأى فهمي أن "ازدياد الانخراط الأمريكي في المنطقة من دون مقاربة حقيقية قد يفضي إلى تبعات أمنية خطيرة"، معتبرا أن "الصراع الحقيقي هو في الشرق الأوسط، ولن يتحقق الاستقرار فيه بسبب السلوك الأمريكي القائم على ازدواجية المعايير وعدم الالتزام بقواعد العدالة والقانون الدولي، ما قد يؤدي إلى تسويات جزئية ومؤقتة".عراقجي خلال مكالمة هاتفية مع لافروف: إيران تأخذ المفاوضات النووية مع واشنطن على محمل الجدالخارجية الروسية: لافروف يبحث مع عراقجي تطورات برنامج إيران النووي
https://sarabic.ae/20260220/عراقجي-خلال-مكالمة-هاتفية-مع-لافروف-إيران-تأخذ-المفاوضات-النووية-مع-واشنطن-على-محمل-الجد-1110575541.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101516/15/1015161539_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_d6c81e1d964850b882581a364f737f21.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, روسيا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, روسيا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
خبير: موسكو تراهن على التسويات السياسية في الشرق الأوسط قبل الخيارات العسكرية
حصري
تحدث أستاذ العلوم السياسية والخبير في العلاقات الدولية، الدكتور طارق فهمي، عن قدرة روسيا على الموازنة بين علاقاتها المتطورة مع إيران وحرصها على عدم التصعيد مع إسرائيل والغرب في الملف النووي الإيراني، مشيرا إلى أن "الدبلوماسية الروسية تعتمد خيارات توافقية ونهج التهدئة في المنطقة.
وأكد فهمي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "المقاربة الروسية تتبنى نهجا هادئا ومتوازنا، في حين يربط الطرف الأمريكي كل شيء بالمفاوضات النووية ويهدد بضربة عسكرية، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة تهدد أمن الإقليم".
وبشأن ما يمكن أن تقدمه موسكو من ضمانات لطهران في ظل الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، اعتبر الخبير في العلاقات الدولية أن "الجانبين الروسي والصيني يستطيعان توفير مظلة سياسية ودبلوماسية للتوصل إلى اتفاق تكون فيه إيران محمية عبر الدعم السياسي والتعاون في مجالات مختلفة، في حال عدم وقوع عمليات عسكرية والتوصل إلى تسوية".
وأشار إلى أن "سيناريو الانزلاق إلى مواجهة عسكرية هو الأخطر، إذ قد يتجه الدعم الروسي والصيني إلى الطابع العسكري لصالح إيران، ما قد يؤدي إلى تطورات خطيرة تطال طبيعة التحالف الثلاثي الإيراني الروسي والصيني، بحيث تسبق الخيارات العسكرية أي حلول سياسية أو دبلوماسية"، وفق تعبيره.
ورأى فهمي أن "ازدياد الانخراط الأمريكي في المنطقة من دون مقاربة حقيقية قد يفضي إلى تبعات أمنية خطيرة"، معتبرا أن "الصراع الحقيقي هو في الشرق الأوسط، ولن يتحقق الاستقرار فيه بسبب السلوك الأمريكي القائم على ازدواجية المعايير وعدم الالتزام بقواعد العدالة والقانون الدولي، ما قد يؤدي إلى تسويات جزئية ومؤقتة".