https://sarabic.ae/20260220/خبير-موسكو-تراهن-على-التسويات-السياسية-في-الشرق-الأوسط-قبل-الخيارات-العسكرية---1110580546.html

خبير: موسكو تراهن على التسويات السياسية في الشرق الأوسط قبل الخيارات العسكرية

خبير: موسكو تراهن على التسويات السياسية في الشرق الأوسط قبل الخيارات العسكرية

سبوتنيك عربي

تحدث أستاذ العلوم السياسية والخبير في العلاقات الدولية، الدكتور طارق فهمي، عن قدرة روسيا على الموازنة بين علاقاتها المتطورة مع إيران وحرصها على عدم التصعيد مع... 20.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-20T16:33+0000

2026-02-20T16:33+0000

2026-02-20T16:33+0000

حصري

روسيا

إيران

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101516/15/1015161539_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_61ad7995ccac68a13bcdfb895efdef23.jpg

وأكد فهمي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "المقاربة الروسية تتبنى نهجا هادئا ومتوازنا، في حين يربط الطرف الأمريكي كل شيء بالمفاوضات النووية ويهدد بضربة عسكرية، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة تهدد أمن الإقليم".وأشار إلى أن "سيناريو الانزلاق إلى مواجهة عسكرية هو الأخطر، إذ قد يتجه الدعم الروسي والصيني إلى الطابع العسكري لصالح إيران، ما قد يؤدي إلى تطورات خطيرة تطال طبيعة التحالف الثلاثي الإيراني الروسي والصيني، بحيث تسبق الخيارات العسكرية أي حلول سياسية أو دبلوماسية"، وفق تعبيره.ورأى فهمي أن "ازدياد الانخراط الأمريكي في المنطقة من دون مقاربة حقيقية قد يفضي إلى تبعات أمنية خطيرة"، معتبرا أن "الصراع الحقيقي هو في الشرق الأوسط، ولن يتحقق الاستقرار فيه بسبب السلوك الأمريكي القائم على ازدواجية المعايير وعدم الالتزام بقواعد العدالة والقانون الدولي، ما قد يؤدي إلى تسويات جزئية ومؤقتة".عراقجي خلال مكالمة هاتفية مع لافروف: إيران تأخذ المفاوضات النووية مع واشنطن على محمل الجدالخارجية الروسية: لافروف يبحث مع عراقجي تطورات برنامج إيران النووي

https://sarabic.ae/20260220/عراقجي-خلال-مكالمة-هاتفية-مع-لافروف-إيران-تأخذ-المفاوضات-النووية-مع-واشنطن-على-محمل-الجد-1110575541.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, روسيا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن