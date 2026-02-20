https://sarabic.ae/20260220/-مجلس-الدوما-زيلينسكي-يجر-الأوكرانيين-إلى-الهاوية-1110575214.html
مجلس الدوما: زيلينسكي يجر الأوكرانيين إلى الهاوية
مجلس الدوما: زيلينسكي يجر الأوكرانيين إلى الهاوية
أعلن نائب الدوما أمير خاميتوف من حزب "الشعب الجديد"، اليوم الجمعة، أن هوس العظمة لدى فلاديمير زيلينسكي، علاوة على الإدمانات المختلفة، يعطي تصورًا غير كافٍ
وشدد نائب الدوما (مجلس النواب) الروسي، أمير خاميتوف، على أن هذا "المهرج السام" لا يمكن أن ينتهي بشكل جيد، وبدأ الجميع يفهم ذلك، حتى أولئك الذين دعموه طوال هذه السنوات على الأقل ماديا.وأكد خاميتوف أن العالم يراقب عملية تحوّل هذا "المهرج الفاسد"، حيث كان في البداية، قبل تولي منصبه، يطلق الكلمات "الرنانة"، ولكنه يتحول بعد ذلك إلى "متسول" عالمي.وقال النائب: "مع مرور الوقت، تحوّل تذمره وتسوله إلى مطالب قاطعة، والآن يمكننا أن نرى أنه يعطي التوجيهات لزعماء العالم كأنه يمتلك الهيبة. وهو الآن يطالب بـ"موعد محدد" للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وبعض الضمانات "الأمنية".
مجلس الدوما: زيلينسكي يجر الأوكرانيين إلى الهاوية
أعلن نائب الدوما أمير خاميتوف من حزب "الشعب الجديد"، اليوم الجمعة، أن هوس العظمة لدى فلاديمير زيلينسكي، علاوة على الإدمانات المختلفة، يعطي تصورًا غير كافٍ للواقع، هذه الشخصية تجر سكان أوكرانيا بالكامل إلى الهاوية لأنه يتشبث بالسلطة على الرغم من انتهاء ولايته.
وشدد نائب الدوما (مجلس النواب) الروسي، أمير خاميتوف، على أن هذا "المهرج السام" لا يمكن أن ينتهي بشكل جيد، وبدأ الجميع يفهم ذلك، حتى أولئك الذين دعموه طوال هذه السنوات على الأقل ماديا.
وأكد خاميتوف أن العالم يراقب عملية تحوّل هذا "المهرج الفاسد"، حيث كان في البداية، قبل تولي منصبه، يطلق الكلمات "الرنانة"، ولكنه يتحول بعد ذلك إلى "متسول" عالمي.
وقال النائب: "مع مرور الوقت، تحوّل تذمره وتسوله إلى مطالب قاطعة، والآن يمكننا أن نرى أنه يعطي التوجيهات لزعماء العالم كأنه يمتلك الهيبة. وهو الآن يطالب بـ"موعد محدد" للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وبعض الضمانات "الأمنية".