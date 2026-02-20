أكثر الصور لفتا للأنظار لهذا الأسبوع

عارضة أزياء تستعرض تصميمًا لفستان أسود شفاف وسترة من الفرو، في عرض أزياء "لاكوان سميث" لخريف وشتاء 2026، خلال أسبوع الموضة في نيويورك
أجواء الزينة والاحتفالات في افتتاح مهرجان "رأس السنة الصينية بموسكو" في ساحة "مانيجنايا"
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، تنحني وسط تصفيق الحضور في مجلس النواب، بعد إعادة انتخابها رئيسة للوزراء
خيمة وسط الثلوج في القطب الشمالي لأفراد من المجموعة 41 للواء الكندي، ضمن فرقة العمل "غريزلي"، خلال انتشار القوات المسلحة الكندية في عملية "نانوك-نوناليفوت"
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحظة وصوله إلى اجتماع "مجلس السلام" في معهد السلام الأمريكي، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية
لقطة جوية التقطتها طائرة مسيرة تظهر طريقًا مغمورًا بالمياه في منطقة غمرتها الفيضانات، في مقاطعة ماين ولوار الفرنسية
المذيعة إيغو نووديم، تقفز فرحًا وهي تُحيّي آمي ماديغان، على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز فيلم "إندبندنت سبيريت" في "هوليوود بالاديوم" بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية
صيادون يتسابقون نحو نهر "ماتان فادا"، في محاولة لاصطياد أكبر سمكة خلال اليوم الختامي لمهرجان "أرجونغو الدولي للصيد" في أرجونغو، نيجيريا
أحد أفراد حرس الشرف الصربي يقفز فوق السجادة الحمراء حاملًا مكنسة قبل بدء مراسم استقبال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في صربيا
لقطة توثق لحظة انفجار قنبلة صوتية خلال اشتباكات بين الشرطة ورجال يهود متشددين، بعد إنقاذ شرطيتين إسرائيليتين من أعمال شغب اندلعت أثناء زيارة تفقدية في بني براك، إسرائيل
طفل يرش رغوة على أحد المحتفلين المشاركين في موكب كرنفال في نيقوسيا، قبرص
مشارك في مهرجان "مدينة الإسكيمو" لبناء أكواخ الثلج، نوفوسيبيرسك، روسيا الاتحادية
محتفلون من مدرسة Mocidade Independente de Padre Miguel Samba يؤدون عرضًا خلال فعاليات الكرنفال في ريو دي جانيرو، البرازيل، في 16 فبراير 2026
فتيات يحتفلن ببدء شهر رمضان في الموصل، العراق، 17 فبراير/ شباط 2026
امرأة تستمتع بحمام شمس على ضفاف نهر "نيفا" بدرجة حرارة -15 مئوية، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية
فلسطينيون يجلسون إلى مائدة إفطار جماعي بمناسبة حلول شهر رمضان، وسط أنقاض المباني المدمرة في خان يونس جنوبي قطاع غزة
عمال قطاع صناعة الذخائر في بيونغ يانغ عاصمة كوريا الديمقراطية الشعبية، يشاهدون منصات إطلاق الصواريخ المتعددة عيار 600 ملم، خلال حفل تقديمها للمؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري
جلسة رسم لفنانين من مشروع "الفن في المترو" في محطة مترو شيليبيخا، العاصمة الروسية موسكو
مشاركان في احتفالات عيد الفصح في ليتوانيا، يرتديان ملابس عريسين بالزي التقليدي، ويسيران على الثلوج وسط إعجاب الحضور
مشاركون في عيد "ماسلينيتسا" يلبسون زيًا شتويًا تقليديًا بالأحمر والأبيض ويحملون أطباقا تقليدية للاحتفال بالعيد، في شارع "تفيرسكايا" في موسكو، روسيا
