بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20260220/1110565847.html
أكثر الصور لفتا للأنظار لهذا الأسبوع
أكثر الصور لفتا للأنظار لهذا الأسبوع
أكثر الصور لفتا للأنظار لهذا الأسبوع

11:25 GMT 20.02.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة، التي التقطتها عدسات وسائل الإعلام خلال الأسبوع.
© REUTERS Angelina Katsanis

عارضة أزياء تستعرض تصميمًا لفستان أسود شفاف وسترة من الفرو، في عرض أزياء "لاكوان سميث" لخريف وشتاء 2026، خلال أسبوع الموضة في نيويورك

عارضة أزياء تستعرض تصميمًا لفستان أسود شفاف وسترة من الفرو، في عرض أزياء &quot;لاكوان سميث&quot; لخريف وشتاء 2026، خلال أسبوع الموضة في نيويورك - سبوتنيك عربي
1/20
© REUTERS Angelina Katsanis

عارضة أزياء تستعرض تصميمًا لفستان أسود شفاف وسترة من الفرو، في عرض أزياء "لاكوان سميث" لخريف وشتاء 2026، خلال أسبوع الموضة في نيويورك

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

أجواء الزينة والاحتفالات في افتتاح مهرجان "رأس السنة الصينية بموسكو" في ساحة "مانيجنايا"

أجواء الزينة والاحتفالات في افتتاح مهرجان &quot;رأس السنة الصينية بموسكو&quot; في ساحة &quot;مانيجنايا&quot; - سبوتنيك عربي
2/20
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

أجواء الزينة والاحتفالات في افتتاح مهرجان "رأس السنة الصينية بموسكو" في ساحة "مانيجنايا"

© REUTERS Kim Kyung-Hoon

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، تنحني وسط تصفيق الحضور في مجلس النواب، بعد إعادة انتخابها رئيسة للوزراء

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، تنحني وسط تصفيق الحضور في مجلس النواب، بعد إعادة انتخابها رئيسة للوزراء - سبوتنيك عربي
3/20
© REUTERS Kim Kyung-Hoon

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، تنحني وسط تصفيق الحضور في مجلس النواب، بعد إعادة انتخابها رئيسة للوزراء

© REUTERS Carlos Osorio

خيمة وسط الثلوج في القطب الشمالي لأفراد من المجموعة 41 للواء الكندي، ضمن فرقة العمل "غريزلي"، خلال انتشار القوات المسلحة الكندية في عملية "نانوك-نوناليفوت"

خيمة وسط الثلوج في القطب الشمالي لأفراد من المجموعة 41 للواء الكندي، ضمن فرقة العمل &quot;غريزلي&quot;، خلال انتشار القوات المسلحة الكندية في عملية &quot;نانوك-نوناليفوت&quot; - سبوتنيك عربي
4/20
© REUTERS Carlos Osorio

خيمة وسط الثلوج في القطب الشمالي لأفراد من المجموعة 41 للواء الكندي، ضمن فرقة العمل "غريزلي"، خلال انتشار القوات المسلحة الكندية في عملية "نانوك-نوناليفوت"

© AP Photo / Mark Schiefelbein

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحظة وصوله إلى اجتماع "مجلس السلام" في معهد السلام الأمريكي، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحظة وصوله إلى اجتماع &quot;مجلس السلام&quot; في معهد السلام الأمريكي، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
5/20
© AP Photo / Mark Schiefelbein

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحظة وصوله إلى اجتماع "مجلس السلام" في معهد السلام الأمريكي، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية

© REUTERS Stephane Mahe

لقطة جوية التقطتها طائرة مسيرة تظهر طريقًا مغمورًا بالمياه في منطقة غمرتها الفيضانات، في مقاطعة ماين ولوار الفرنسية

لقطة جوية التقطتها طائرة مسيرة تظهر طريقًا مغمورًا بالمياه في منطقة غمرتها الفيضانات، في مقاطعة ماين ولوار الفرنسية - سبوتنيك عربي
6/20
© REUTERS Stephane Mahe

لقطة جوية التقطتها طائرة مسيرة تظهر طريقًا مغمورًا بالمياه في منطقة غمرتها الفيضانات، في مقاطعة ماين ولوار الفرنسية

© REUTERS Mario Anzuoni

المذيعة إيغو نووديم، تقفز فرحًا وهي تُحيّي آمي ماديغان، على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز فيلم "إندبندنت سبيريت" في "هوليوود بالاديوم" بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية

المذيعة إيغو نووديم، تقفز فرحًا وهي تُحيّي آمي ماديغان، على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز فيلم &quot;إندبندنت سبيريت&quot; في &quot;هوليوود بالاديوم&quot; بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية - سبوتنيك عربي
7/20
© REUTERS Mario Anzuoni

المذيعة إيغو نووديم، تقفز فرحًا وهي تُحيّي آمي ماديغان، على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز فيلم "إندبندنت سبيريت" في "هوليوود بالاديوم" بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية

© REUTERS Sodiq Adelakun

صيادون يتسابقون نحو نهر "ماتان فادا"، في محاولة لاصطياد أكبر سمكة خلال اليوم الختامي لمهرجان "أرجونغو الدولي للصيد" في أرجونغو، نيجيريا

صيادون يتسابقون نحو نهر &quot;ماتان فادا&quot;، في محاولة لاصطياد أكبر سمكة خلال اليوم الختامي لمهرجان &quot;أرجونغو الدولي للصيد&quot; في أرجونغو، نيجيريا - سبوتنيك عربي
8/20
© REUTERS Sodiq Adelakun

صيادون يتسابقون نحو نهر "ماتان فادا"، في محاولة لاصطياد أكبر سمكة خلال اليوم الختامي لمهرجان "أرجونغو الدولي للصيد" في أرجونغو، نيجيريا

© AP Photo / Darko Vojinovic

أحد أفراد حرس الشرف الصربي يقفز فوق السجادة الحمراء حاملًا مكنسة قبل بدء مراسم استقبال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في صربيا

أحد أفراد حرس الشرف الصربي يقفز فوق السجادة الحمراء حاملًا مكنسة قبل بدء مراسم استقبال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في صربيا - سبوتنيك عربي
9/20
© AP Photo / Darko Vojinovic

أحد أفراد حرس الشرف الصربي يقفز فوق السجادة الحمراء حاملًا مكنسة قبل بدء مراسم استقبال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في صربيا

© AP Photo / Oded Balilty

لقطة توثق لحظة انفجار قنبلة صوتية خلال اشتباكات بين الشرطة ورجال يهود متشددين، بعد إنقاذ شرطيتين إسرائيليتين من أعمال شغب اندلعت أثناء زيارة تفقدية في بني براك، إسرائيل

لقطة توثق لحظة انفجار قنبلة صوتية خلال اشتباكات بين الشرطة ورجال يهود متشددين، بعد إنقاذ شرطيتين إسرائيليتين من أعمال شغب اندلعت أثناء زيارة تفقدية في بني براك، إسرائيل - سبوتنيك عربي
10/20
© AP Photo / Oded Balilty

لقطة توثق لحظة انفجار قنبلة صوتية خلال اشتباكات بين الشرطة ورجال يهود متشددين، بعد إنقاذ شرطيتين إسرائيليتين من أعمال شغب اندلعت أثناء زيارة تفقدية في بني براك، إسرائيل

© REUTERS Yiannis Kourtoglou

طفل يرش رغوة على أحد المحتفلين المشاركين في موكب كرنفال في نيقوسيا، قبرص

طفل يرش رغوة على أحد المحتفلين المشاركين في موكب كرنفال في نيقوسيا، قبرص - سبوتنيك عربي
11/20
© REUTERS Yiannis Kourtoglou

طفل يرش رغوة على أحد المحتفلين المشاركين في موكب كرنفال في نيقوسيا، قبرص

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

مشارك في مهرجان "مدينة الإسكيمو" لبناء أكواخ الثلج، نوفوسيبيرسك، روسيا الاتحادية

مشارك في مهرجان &quot;مدينة الإسكيمو&quot; لبناء أكواخ الثلج، نوفوسيبيرسك، روسيا الاتحادية - سبوتنيك عربي
12/20
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشارك في مهرجان "مدينة الإسكيمو" لبناء أكواخ الثلج، نوفوسيبيرسك، روسيا الاتحادية

© REUTERS Ricardo Moraes

محتفلون من مدرسة Mocidade Independente de Padre Miguel Samba يؤدون عرضًا خلال فعاليات الكرنفال في ريو دي جانيرو، البرازيل، في 16 فبراير 2026

محتفلون من مدرسة Mocidade Independente de Padre Miguel Samba يؤدون عرضًا خلال فعاليات الكرنفال في ريو دي جانيرو، البرازيل، في 16 فبراير 2026 - سبوتنيك عربي
13/20
© REUTERS Ricardo Moraes

محتفلون من مدرسة Mocidade Independente de Padre Miguel Samba يؤدون عرضًا خلال فعاليات الكرنفال في ريو دي جانيرو، البرازيل، في 16 فبراير 2026

© REUTERS Khalid Al-Mousily

فتيات يحتفلن ببدء شهر رمضان في الموصل، العراق، 17 فبراير/ شباط 2026

فتيات يحتفلن ببدء شهر رمضان في الموصل، العراق، 17 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي
14/20
© REUTERS Khalid Al-Mousily

فتيات يحتفلن ببدء شهر رمضان في الموصل، العراق، 17 فبراير/ شباط 2026

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

امرأة تستمتع بحمام شمس على ضفاف نهر "نيفا" بدرجة حرارة -15 مئوية، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية

امرأة تستمتع بحمام شمس على ضفاف نهر &quot;نيفا&quot; بدرجة حرارة -15 مئوية، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي
15/20
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

امرأة تستمتع بحمام شمس على ضفاف نهر "نيفا" بدرجة حرارة -15 مئوية، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية

© AP Photo / Abdel Kareem Hana

فلسطينيون يجلسون إلى مائدة إفطار جماعي بمناسبة حلول شهر رمضان، وسط أنقاض المباني المدمرة في خان يونس جنوبي قطاع غزة

فلسطينيون يجلسون إلى مائدة إفطار جماعي بمناسبة حلول شهر رمضان، وسط أنقاض المباني المدمرة في خان يونس جنوبي قطاع غزة - سبوتنيك عربي
16/20
© AP Photo / Abdel Kareem Hana

فلسطينيون يجلسون إلى مائدة إفطار جماعي بمناسبة حلول شهر رمضان، وسط أنقاض المباني المدمرة في خان يونس جنوبي قطاع غزة

© REUTERS KCNA

عمال قطاع صناعة الذخائر في بيونغ يانغ عاصمة كوريا الديمقراطية الشعبية، يشاهدون منصات إطلاق الصواريخ المتعددة عيار 600 ملم، خلال حفل تقديمها للمؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري

عمال قطاع صناعة الذخائر في بيونغ يانغ عاصمة كوريا الديمقراطية الشعبية، يشاهدون منصات إطلاق الصواريخ المتعددة عيار 600 ملم، خلال حفل تقديمها للمؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري - سبوتنيك عربي
17/20
© REUTERS KCNA

عمال قطاع صناعة الذخائر في بيونغ يانغ عاصمة كوريا الديمقراطية الشعبية، يشاهدون منصات إطلاق الصواريخ المتعددة عيار 600 ملم، خلال حفل تقديمها للمؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

جلسة رسم لفنانين من مشروع "الفن في المترو" في محطة مترو شيليبيخا، العاصمة الروسية موسكو

جلسة رسم لفنانين من مشروع &quot;الفن في المترو&quot; في محطة مترو شيليبيخا، العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي
18/20
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

جلسة رسم لفنانين من مشروع "الفن في المترو" في محطة مترو شيليبيخا، العاصمة الروسية موسكو

© AP Photo / Mindaugas Kulbis

مشاركان في احتفالات عيد الفصح في ليتوانيا، يرتديان ملابس عريسين بالزي التقليدي، ويسيران على الثلوج وسط إعجاب الحضور

مشاركان في احتفالات عيد الفصح في ليتوانيا، يرتديان ملابس عريسين بالزي التقليدي، ويسيران على الثلوج وسط إعجاب الحضور - سبوتنيك عربي
19/20
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

مشاركان في احتفالات عيد الفصح في ليتوانيا، يرتديان ملابس عريسين بالزي التقليدي، ويسيران على الثلوج وسط إعجاب الحضور

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون في عيد "ماسلينيتسا" يلبسون زيًا شتويًا تقليديًا بالأحمر والأبيض ويحملون أطباقا تقليدية للاحتفال بالعيد، في شارع "تفيرسكايا" في موسكو، روسيا

مشاركون في عيد &quot;ماسلينيتسا&quot; يلبسون زيًا شتويًا تقليديًا بالأحمر والأبيض ويحملون أطباقا تقليدية للاحتفال بالعيد، في شارع &quot;تفيرسكايا&quot; في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي
20/20
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون في عيد "ماسلينيتسا" يلبسون زيًا شتويًا تقليديًا بالأحمر والأبيض ويحملون أطباقا تقليدية للاحتفال بالعيد، في شارع "تفيرسكايا" في موسكو، روسيا

