تصعيد جديد بين واشنطن وطهران.. عراقجي يرد على مزاعم ترامب ويطلب منه الأدلة

سبوتنيك عربي

رد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، على مزاعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن ضحايا الاحتجاجات في إيران. 21.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال عراقجي في منشور على منصة "إكس" إن الحكومة الإيرانية التزمت بالشفافية، إذ "سبق لها وأن نشرت قائمة تضم 3117 ضحية للعمليات الإرهابية الأخيرة، بينهم نحو 200 من أفراد قوات الأمن".وأضاف عراقجي في تغريدته: "إذا كان هناك أي شخص يشكك في دقة بياناتنا، فيرجى مشاركة أي دليل يملكه".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن 32 ألف شخص قُتلوا في إيران خلال فترة زمنية قصيرة.وجاءت هذه التصريحات عقب جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في جنيف، والتي ركزت على البرنامج النووي الإيراني، في ظل مساع أمريكية متواصلة لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.ويطالب ترامب، إيران بإبرام صفقة تمنعها من امتلاك أسلحة نووية، وحذّر من أنه في حال رفضت، ستواجه إيران "هجومًا أقوى بكثير مما حدث في صيف العام الماضي"، وفق تعبيره.وعقب اندلاع احتجاجات في إيران، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السلطات الإيرانية من "عواقب وخيمة في حال قُتل المتظاهرون"، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل، بـ"تدبير" الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.

