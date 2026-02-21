تصعيد جديد بين واشنطن وطهران.. عراقجي يرد على مزاعم ترامب ويطلب منه الأدلة

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة كاربوفكا في دونيتسك- وزارة الدفاع
وقال عراقجي في منشور على منصة "إكس" إن الحكومة الإيرانية التزمت بالشفافية، إذ "سبق لها وأن نشرت قائمة تضم 3117 ضحية للعمليات الإرهابية الأخيرة، بينهم نحو 200 من أفراد قوات الأمن".وأضاف عراقجي في تغريدته: "إذا كان هناك أي شخص يشكك في دقة بياناتنا، فيرجى مشاركة أي دليل يملكه".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن 32 ألف شخص قُتلوا في إيران خلال فترة زمنية قصيرة.وجاءت هذه التصريحات عقب جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في جنيف، والتي ركزت على البرنامج النووي الإيراني، في ظل مساع أمريكية متواصلة لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.ويطالب ترامب، إيران بإبرام صفقة تمنعها من امتلاك أسلحة نووية، وحذّر من أنه في حال رفضت، ستواجه إيران "هجومًا أقوى بكثير مما حدث في صيف العام الماضي"، وفق تعبيره.وعقب اندلاع احتجاجات في إيران، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السلطات الإيرانية من "عواقب وخيمة في حال قُتل المتظاهرون"، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل، بـ"تدبير" الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.
رد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، على مزاعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن ضحايا الاحتجاجات في إيران.
وقال عراقجي في منشور على منصة "إكس" إن الحكومة الإيرانية التزمت بالشفافية، إذ "سبق لها وأن نشرت قائمة تضم 3117 ضحية للعمليات الإرهابية الأخيرة، بينهم نحو 200 من أفراد قوات الأمن".
وأضاف عراقجي في تغريدته: "إذا كان هناك أي شخص يشكك في دقة بياناتنا، فيرجى مشاركة أي دليل يملكه".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن 32 ألف شخص قُتلوا في إيران خلال فترة زمنية قصيرة.
وجاءت هذه التصريحات عقب جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في جنيف، والتي ركزت على البرنامج النووي الإيراني، في ظل مساع أمريكية متواصلة لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
عراقجي: مسودة الاتفاق المحتمل مع الأمريكيين ستكون جاهزة خلال أيام
أمس, 14:33 GMT
ويطالب ترامب، إيران بإبرام صفقة تمنعها من امتلاك أسلحة نووية، وحذّر من أنه في حال رفضت، ستواجه إيران "هجومًا أقوى بكثير مما حدث في صيف العام الماضي"، وفق تعبيره.
وعقب اندلاع احتجاجات في إيران، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السلطات الإيرانية من "عواقب وخيمة في حال قُتل المتظاهرون"، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل، بـ"تدبير" الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.
