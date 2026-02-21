عربي
مقتل 3 أشخاص بضربة أمريكية في المحيط الهادئ
مقتل 3 أشخاص بضربة أمريكية في المحيط الهادئ
مقتل 3 أشخاص بضربة أمريكية في المحيط الهادئ
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات الأمريكية أنها نفّذت، يوم الجمعة، ضربة في شرق المحيط الهادئ استهدفت ما وصفته بمهربين للمخدرات، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. 21.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-21T03:18+0000
2026-02-21T03:18+0000
المحيط الهادئ
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/06/1110040795_0:70:2102:1252_1920x0_80_0_0_846a3eeb61611f98a70c8a14624567e2.jpg
وذكرت القيادة الجنوبية للولايات المتحدة أن "قوة المهام المشتركة ساوثرن سبير" نفذت "ضربة حركية قاتلة" ضد قارب قالت إنه كان يُدار من قبل "منظمات إرهابية مصنفة" ويسلك مسارًا معروفًا لتهريب المخدرات.وأضافت في بيان نُشر على منصة "إكس" أن "ثلاثة من الإرهابيين المرتبطين بتهريب المخدرات قُتلوا خلال العملية".وأعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الجيش استهدف ثلاثة زوارق يوم الاثنين في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، ما أسفر عن مقتل 11 شخصًا.وقبل ضربة يوم الجمعة، كان قد تم تنفيذ ما لا يقل عن 41 ضربة ضد زوارق، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 134 شخصًا، وفقًا لبيانات صادرة عن وزارة الدفاع.وتقول إدارة ترامب إن الضربات تستهدف "منظمات إرهابية مصنفة" تقوم بتهريب المخدرات. ولم يقدم الجيش أدلة تدعم مزاعمه بشأن الزوارق أو الأشخاص الذين كانوا على متنها أو الحمولة أو عدد القتلى أو الجرحى.ومنذ سبتمبر/أيلول، نفذ الجيش ضربات ضد زوارق في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ يقول إنها متورطة في تهريب المخدرات، وهو ما تعرض لانتقادات من بعض أعضاء الكونغرس الذين اعتبروه موضع تساؤل من الناحية القانونية.وبدأت الولايات المتحدة منذ أوائل سبتمبر/أيلول استهداف قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ. ووفقًا للبيانات العسكرية، أسفرت هذه العمليات منذ ذلك الحين عن مقتل ما يقارب 150 شخصًا وتدمير عشرات القوارب.وأثارت هذه الضربات انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس ومنظمات حقوقية، الذين شككوا في الأسس القانونية لاستخدام القوة وطالبوا بمزيد من الشفافية بشأن الأدلة التي تثبت تورط القوارب المستهدفة في أنشطة تهريب المخدرات.
https://sarabic.ae/20260210/الجيش-الأمريكي-يستهدف-سفينة-مرتبطة-بتهريب-المخدرات-شرقي-المحيط-الهادئ-1110200689.html
المحيط الهادئ
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/06/1110040795_234:0:2102:1401_1920x0_80_0_0_9b3f2b5906e6c712256b8867d7fe305d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المحيط الهادئ, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم
المحيط الهادئ, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم

مقتل 3 أشخاص بضربة أمريكية في المحيط الهادئ

03:18 GMT 21.02.2026
© Seaman Oswald Felix
Sailors prepare an F/A-18F Super Hornet fighter jet, attached to the "Diamondbacks" of Strike Fighter Squadron (VFA) 102, to launch from the flight deck of aircraft carrier USS Ronald Reagan (CVN 76) during flight operations in the Arabian Sea, July 8.
© Seaman Oswald Felix
تابعنا عبر
أعلنت القوات الأمريكية أنها نفّذت، يوم الجمعة، ضربة في شرق المحيط الهادئ استهدفت ما وصفته بمهربين للمخدرات، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.
وذكرت القيادة الجنوبية للولايات المتحدة أن "قوة المهام المشتركة ساوثرن سبير" نفذت "ضربة حركية قاتلة" ضد قارب قالت إنه كان يُدار من قبل "منظمات إرهابية مصنفة" ويسلك مسارًا معروفًا لتهريب المخدرات.
وأضافت في بيان نُشر على منصة "إكس" أن "ثلاثة من الإرهابيين المرتبطين بتهريب المخدرات قُتلوا خلال العملية".
وأعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الجيش استهدف ثلاثة زوارق يوم الاثنين في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، ما أسفر عن مقتل 11 شخصًا.
وقبل ضربة يوم الجمعة، كان قد تم تنفيذ ما لا يقل عن 41 ضربة ضد زوارق، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 134 شخصًا، وفقًا لبيانات صادرة عن وزارة الدفاع.
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
الجيش الأمريكي يعلن استهداف سفينة مرتبطة بتهريب المخدرات شرقي المحيط الهادئ
10 فبراير, 02:17 GMT
وتقول إدارة ترامب إن الضربات تستهدف "منظمات إرهابية مصنفة" تقوم بتهريب المخدرات. ولم يقدم الجيش أدلة تدعم مزاعمه بشأن الزوارق أو الأشخاص الذين كانوا على متنها أو الحمولة أو عدد القتلى أو الجرحى.
ومنذ سبتمبر/أيلول، نفذ الجيش ضربات ضد زوارق في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ يقول إنها متورطة في تهريب المخدرات، وهو ما تعرض لانتقادات من بعض أعضاء الكونغرس الذين اعتبروه موضع تساؤل من الناحية القانونية.
وبدأت الولايات المتحدة منذ أوائل سبتمبر/أيلول استهداف قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ. ووفقًا للبيانات العسكرية، أسفرت هذه العمليات منذ ذلك الحين عن مقتل ما يقارب 150 شخصًا وتدمير عشرات القوارب.
وأثارت هذه الضربات انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس ومنظمات حقوقية، الذين شككوا في الأسس القانونية لاستخدام القوة وطالبوا بمزيد من الشفافية بشأن الأدلة التي تثبت تورط القوارب المستهدفة في أنشطة تهريب المخدرات.
