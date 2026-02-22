https://sarabic.ae/20260222/دراسة-تكشف-العدو-الخفي-لدماغ-الرضع-1110620005.html

دراسة تكشف "العدو الخفي" لدماغ الرضع

دراسة تكشف "العدو الخفي" لدماغ الرضع

كشفت دراسة جديدة، أن الأطفال الذين تعرضوا لمستويات عالية من استخدام الشاشات قبل بلوغهم عامين، أظهروا تغيرات في نمو الدماغ، ارتبطت ببطء اتخاذ القرارات وزيادة...

وركزت الدراسة الصادرة عن وكالة العلوم والتكنولوجيا والبحوث في سنغافورة، بالتعاون مع كلية يونغ لو لين للطب بجامعة سنغافورة الوطنية، على مرحلة الرضاعة، إذ يكون نمو الدماغ في أسرع وأكثر حساسية للتأثيرات البيئية، وأوضحت أن مقدار ونوع التعرض للشاشات يتأثر بوعي الوالدين وأساليب التربية، ما يبرز أهمية التدخل المبكر والتوجيه الفعال.وتابع الباحثون في الدراسة المنشورة بمجلة "E Bio Medicine" 168 طفلا قبل عامهم الثاني، وأجروا فحوصات دماغية عند 4.5 و6 و7.5 سنوات، ما سمح برصد تطور شبكات الدماغ مع مرور الوقت.وأظهرت الدراسة أن دمج الأنشطة التفاعلية بين الوالدين والطفل، مثل القراءة معا، من الممكن أن يخفف من بعض التغيرات الدماغية السلبية، مؤكدة أن الحد من وقت استخدام الشاشات في السنتين الأوليين أساسي لدعم الصحة النفسية والنمو المعرفي للطفل.وخلصت الدراسة إلى أن الأطفال الذين يتعرضون لمستويات عالية من استخدام الشاشات قبل سن الثانية يعانون من مشاكل في الصحة النفسية خلال فترة المراهقة، لا سيما فيما يتعلق بالأداء المعرفي ومستويات القلق.

