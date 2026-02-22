شرطة نيويورك تحتفي بشهر رمضان بتلاوة آيات من القرآن الكريم.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد أن أوروبا تستبعد نفسها من عملية المفاوضات بشأن أوكرانيا، هنغاريا تتعهد بعرقلة أي دعم مالي لكييف
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
عالم سبوتنيك
المجر وسلوفاكيا يستعدان لقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. إدانات لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260222/شرطة-نيويورك-تحتفي-بشهر-رمضان-بتلاوة-آيات-من-القرآن-الكريم-فيديو-1110644107.html
شرطة نيويورك تحتفي بشهر رمضان بتلاوة آيات من القرآن الكريم.. فيديو
شرطة نيويورك تحتفي بشهر رمضان بتلاوة آيات من القرآن الكريم.. فيديو
سبوتنيك عربي
نظمت إدارة شرطة مدينة نيويورك الأمريكية فعالية خاصة باستقبال شهر رمضان بمقرها الرئيسي، وذلك للعام الثاني على التوالي، بمشاركة قيادات دينية ومسؤولين في الجهاز. 22.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-22T20:47+0000
2026-02-22T20:47+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
مدينة نيويورك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/16/1110643469_0:0:1821:1024_1920x0_80_0_0_a4da2296911a124059c3bb87f658cabc.jpg
وشهدت الفعالية، التي تم نشر مقطع فيديو لها على الصفحة الرسمية لشرطة نيويورك على موقع "إكس"، حضور مفوضة الشرطة جيسيكا تيش، إلى جانب عدد من القيادات، بينهم نائب المفتش وهد أكرمان، حيث تم التأكيد على دعم التنوع الديني داخل الجهاز، الذي يضم أكثر من 3500 عنصر مسلم.وتخلل الحدث كلمات لعدد من الأئمة المسلمين تناولت التأكيد على معاني التسامح والرحمة في شهر رمضان وقيم الصيام والتقوى وخدمة المجتمع، إضافة إلى الدعاء من أجل السلام والاستقرار. وأكدت مفوضة الشرطة، في كلمتها، اعتزازها بالتعدد الديني داخل الجهاز، مشيرة إلى أهمية احترام حرية المعتقد وتعزيز بيئة عمل شاملة لجميع المنتسبين. وتأتي الفعالية في إطار أنشطة تقيمها مؤسسات أمريكية عدة للاحتفاء بالمناسبات الدينية المختلفة، تأكيدا على التنوع الثقافي والديني في المجتمع.
الولايات المتحدة الأمريكية
مدينة نيويورك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/16/1110643469_245:0:1617:1029_1920x0_80_0_0_a9249927217e8e495b403f85a96a153e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, مدينة نيويورك
أخبار العالم الآن, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, مدينة نيويورك

شرطة نيويورك تحتفي بشهر رمضان بتلاوة آيات من القرآن الكريم.. فيديو

20:47 GMT 22.02.2026
© Photo / x.comشرطة نيويورك
شرطة نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
© Photo / x.com
تابعنا عبر
نظمت إدارة شرطة مدينة نيويورك الأمريكية فعالية خاصة باستقبال شهر رمضان بمقرها الرئيسي، وذلك للعام الثاني على التوالي، بمشاركة قيادات دينية ومسؤولين في الجهاز.
وشهدت الفعالية، التي تم نشر مقطع فيديو لها على الصفحة الرسمية لشرطة نيويورك على موقع "إكس"، حضور مفوضة الشرطة جيسيكا تيش، إلى جانب عدد من القيادات، بينهم نائب المفتش وهد أكرمان، حيث تم التأكيد على دعم التنوع الديني داخل الجهاز، الذي يضم أكثر من 3500 عنصر مسلم.
وتخلل الحدث كلمات لعدد من الأئمة المسلمين تناولت التأكيد على معاني التسامح والرحمة في شهر رمضان وقيم الصيام والتقوى وخدمة المجتمع، إضافة إلى الدعاء من أجل السلام والاستقرار.
وأكدت مفوضة الشرطة، في كلمتها، اعتزازها بالتعدد الديني داخل الجهاز، مشيرة إلى أهمية احترام حرية المعتقد وتعزيز بيئة عمل شاملة لجميع المنتسبين.
وتأتي الفعالية في إطار أنشطة تقيمها مؤسسات أمريكية عدة للاحتفاء بالمناسبات الدينية المختلفة، تأكيدا على التنوع الثقافي والديني في المجتمع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала