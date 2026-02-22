https://sarabic.ae/20260222/شرطة-نيويورك-تحتفي-بشهر-رمضان-بتلاوة-آيات-من-القرآن-الكريم-فيديو-1110644107.html
شرطة نيويورك تحتفي بشهر رمضان بتلاوة آيات من القرآن الكريم.. فيديو
نظمت إدارة شرطة مدينة نيويورك الأمريكية فعالية خاصة باستقبال شهر رمضان بمقرها الرئيسي، وذلك للعام الثاني على التوالي، بمشاركة قيادات دينية ومسؤولين في الجهاز. 22.02.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/16/1110643469_0:0:1821:1024_1920x0_80_0_0_a4da2296911a124059c3bb87f658cabc.jpg
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/16/1110643469_245:0:1617:1029_1920x0_80_0_0_a9249927217e8e495b403f85a96a153e.jpg
نظمت إدارة شرطة مدينة نيويورك الأمريكية فعالية خاصة باستقبال شهر رمضان بمقرها الرئيسي، وذلك للعام الثاني على التوالي، بمشاركة قيادات دينية ومسؤولين في الجهاز.
وشهدت الفعالية، التي تم نشر مقطع فيديو لها على الصفحة الرسمية لشرطة نيويورك
على موقع "إكس"، حضور مفوضة الشرطة جيسيكا تيش، إلى جانب عدد من القيادات، بينهم نائب المفتش وهد أكرمان، حيث تم التأكيد على دعم التنوع الديني داخل الجهاز، الذي يضم أكثر من 3500 عنصر مسلم.
وتخلل الحدث كلمات لعدد من الأئمة المسلمين تناولت التأكيد على معاني التسامح والرحمة في شهر رمضان وقيم الصيام والتقوى وخدمة المجتمع، إضافة إلى الدعاء من أجل السلام والاستقرار.
وأكدت مفوضة الشرطة
، في كلمتها، اعتزازها بالتعدد الديني داخل الجهاز، مشيرة إلى أهمية احترام حرية المعتقد وتعزيز بيئة عمل شاملة لجميع المنتسبين.
وتأتي الفعالية في إطار أنشطة تقيمها مؤسسات أمريكية
عدة للاحتفاء بالمناسبات الدينية المختلفة، تأكيدا على التنوع الثقافي والديني في المجتمع.