نتنياهو: إسرائيل والهند تشكلان تحالفا عالميا قويا وزيارة مودي للقدس "تاريخية"
نتنياهو: إسرائيل والهند تشكلان تحالفا عالميا قويا وزيارة مودي للقدس "تاريخية"
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إسرائيل، الأربعاء المقبل، وقال إن "زيارة مودي للقدس ستكون... 22.02.2026
وتابع نتنياهو، في بيان نشره على صفحته بموقع "إكس"، اليوم الأحد: إن "العلاقات التي تربط بين إسرائيل والهند تمثل تحالفا قويا بين قيادتين عالميتين".وأضاف: "البلدان لديهما شراكات في مجالات الابتكار والأمن، إضافة إلى امتلاكهما رؤية استراتيجية مشتركة".ولفت إلى أن التعاون بين الجانبين يمتد من تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز التعاون الإقليمي، مؤكدا أن الشراكة "تواصل بلوغ آفاق جديدة"، ومعربا عن تطلعه لاستقبال مودي في القدس.وفي وقت سابق اليوم، صرح نتنياهو، بأن إسرائيل تعمل على إنشاء "منظومة متكاملة أشبه بتحالف سداسي" حول الشرق الأوسط أو داخله، مشيرا إلى أن الهند ستكون جزءا من هذا الإطار.كما تطرق نتنياهو في كلمته إلى العلاقات مع الهند، مؤكدا أنها شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ووصف علاقته برئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بأنها "علاقة صداقة شخصية" تقوم على التواصل المستمر والزيارات المتبادلة، مشددا على أن نسيج التعاون بين البلدين ازداد قوة.
