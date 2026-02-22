عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
عالم سبوتنيك
المجر وسلوفاكيا يستعدان لقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. إدانات لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
نتنياهو: إسرائيل والهند تشكلان تحالفا عالميا قويا وزيارة مودي للقدس "تاريخية"
وتابع نتنياهو، في بيان نشره على صفحته بموقع "إكس"، اليوم الأحد: إن "العلاقات التي تربط بين إسرائيل والهند تمثل تحالفا قويا بين قيادتين عالميتين".وأضاف: "البلدان لديهما شراكات في مجالات الابتكار والأمن، إضافة إلى امتلاكهما رؤية استراتيجية مشتركة".ولفت إلى أن التعاون بين الجانبين يمتد من تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز التعاون الإقليمي، مؤكدا أن الشراكة "تواصل بلوغ آفاق جديدة"، ومعربا عن تطلعه لاستقبال مودي في القدس.وفي وقت سابق اليوم، صرح نتنياهو، بأن إسرائيل تعمل على إنشاء "منظومة متكاملة أشبه بتحالف سداسي" حول الشرق الأوسط أو داخله، مشيرا إلى أن الهند ستكون جزءا من هذا الإطار.كما تطرق نتنياهو في كلمته إلى العلاقات مع الهند، مؤكدا أنها شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ووصف علاقته برئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بأنها "علاقة صداقة شخصية" تقوم على التواصل المستمر والزيارات المتبادلة، مشددا على أن نسيج التعاون بين البلدين ازداد قوة.
نتنياهو: إسرائيل والهند تشكلان تحالفا عالميا قويا وزيارة مودي للقدس "تاريخية"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إسرائيل، الأربعاء المقبل، وقال إن "زيارة مودي للقدس ستكون تاريخية".
وتابع نتنياهو، في بيان نشره على صفحته بموقع "إكس"، اليوم الأحد: إن "العلاقات التي تربط بين إسرائيل والهند تمثل تحالفا قويا بين قيادتين عالميتين".
وأضاف: "البلدان لديهما شراكات في مجالات الابتكار والأمن، إضافة إلى امتلاكهما رؤية استراتيجية مشتركة".
ولفت إلى أن التعاون بين الجانبين يمتد من تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز التعاون الإقليمي، مؤكدا أن الشراكة "تواصل بلوغ آفاق جديدة"، ومعربا عن تطلعه لاستقبال مودي في القدس.
وفي وقت سابق اليوم، صرح نتنياهو، بأن إسرائيل تعمل على إنشاء "منظومة متكاملة أشبه بتحالف سداسي" حول الشرق الأوسط أو داخله، مشيرا إلى أن الهند ستكون جزءا من هذا الإطار.
كما تطرق نتنياهو في كلمته إلى العلاقات مع الهند، مؤكدا أنها شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ووصف علاقته برئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بأنها "علاقة صداقة شخصية" تقوم على التواصل المستمر والزيارات المتبادلة، مشددا على أن نسيج التعاون بين البلدين ازداد قوة.
