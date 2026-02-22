عربي
أمساليوم
بث مباشر
وأضاف نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي، أن الهدف يتمثل في تشكيل محور من الدول التي تتبنى رؤية مشتركة تجاه الواقع الإقليمي والتحديات والأهداف، في مواجهة ما وصفه بالمحاور المتطرفة في المنطقة. وأشار إلى ما سماه "المحور الشيعي المتطرف" الذي قال إن إسرائيل وجهت له ضربة قوية، وكذلك "المحور السني المتطرف الناشئ".وأكد أن التعاون بين هذه الدول يمكن أن يحقق نتائج كبيرة، ويسهم في تعزيز قوة إسرائيل وضمان مستقبلها.من ناحية أخرى، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أن تل أبيب تتمتع بـ"تحالف فريد وتاريخي" مع أمريكا، مشيرا إلى متانة علاقته بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فيما أكد في الوقت نفسه أن ذلك لا يمنع تل أبيب من العمل على توسيع دائرة تحالفاتها الدولية.كما تطرق نتنياهو في كلمته إلى العلاقات مع الهند، مؤكدا أنها شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ووصف علاقته برئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بأنها "علاقة صداقة شخصية" تقوم على التواصل المستمر والزيارات المتبادلة، مشددا على أن نسيج التعاون بين البلدين ازداد قوة.وأوضح أن زيارة مودي المرتقبة، يوم الأربعاء المقبل، ستشهد اتخاذ سلسلة قرارات لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني، إلى جانب توسيع الشراكات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، مضيفا أن مودي سيلقي خطابا في الكنيست.
نتنياهو يعلن خطة لتشكيل "تحالف سداسي" داخل الشرق الأوسط أو حوله

12:33 GMT 22.02.2026
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن إسرائيل تعمل على إنشاء "منظومة متكاملة أشبه بتحالف سداسي" حول الشرق الأوسط أو داخله، مشيرا إلى أن هذا الإطار سيضم الهند واليونان وقبرص، إلى جانب دول عربية وأفريقية وآسيوية لم يسمها.
وأضاف نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي، أن الهدف يتمثل في تشكيل محور من الدول التي تتبنى رؤية مشتركة تجاه الواقع الإقليمي والتحديات والأهداف، في مواجهة ما وصفه بالمحاور المتطرفة في المنطقة.
وأشار إلى ما سماه "المحور الشيعي المتطرف" الذي قال إن إسرائيل وجهت له ضربة قوية، وكذلك "المحور السني المتطرف الناشئ".
وأكد أن التعاون بين هذه الدول يمكن أن يحقق نتائج كبيرة، ويسهم في تعزيز قوة إسرائيل وضمان مستقبلها.
من ناحية أخرى، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أن تل أبيب تتمتع بـ"تحالف فريد وتاريخي" مع أمريكا، مشيرا إلى متانة علاقته بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فيما أكد في الوقت نفسه أن ذلك لا يمنع تل أبيب من العمل على توسيع دائرة تحالفاتها الدولية.
كما تطرق نتنياهو في كلمته إلى العلاقات مع الهند، مؤكدا أنها شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ووصف علاقته برئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بأنها "علاقة صداقة شخصية" تقوم على التواصل المستمر والزيارات المتبادلة، مشددا على أن نسيج التعاون بين البلدين ازداد قوة.
وأوضح أن زيارة مودي المرتقبة، يوم الأربعاء المقبل، ستشهد اتخاذ سلسلة قرارات لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني، إلى جانب توسيع الشراكات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، مضيفا أن مودي سيلقي خطابا في الكنيست.
