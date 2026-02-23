https://sarabic.ae/20260223/تصويت-برأيك-ما-وراء-الانسحاب-الأمريكي-المتسارع-من-قواعده-في-سوريا؟-1110656506.html
تصويت.. برأيك ما وراء الانسحاب الأمريكي المتسارع من قواعده في سوريا؟
بدأت القوات الأمريكية بسحب آلياتها ومعداتها من قاعدة "قسرك" الاستراتيجية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، اليوم الاثنين، متجهة نحو معبر الوليد الحدودي مع إقليم...
وذكرت وسائل إعلام سورية بأن المرحلة الأولى شملت نقل جنود وآليات من قاعدتي "الشدادي" جنوبي الحسكة، وحقل "العمر" في محافظة دير الزور، وذلك بعد نقل تعزيزاتهما أخيرا إلى "قسرك" تمهيدا لبدء العملية. ويأتي هذا التطور في سياق المتغيرات السياسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة، لا سيما بعد الإعلان نهاية يناير/كانون الثاني الماضي عن اتفاق شامل بين الحكومة السورية و"قسد"، نص على إنهاء حالة الانقسام ودمج الهياكل العسكرية والإدارية، ما مهّد لإعادة ترتيب خارطة الانتشار العسكري في المنطقة.برأيك، ما وراء الانسحاب الأمريكي المتسارع من قواعده في سوريا؟
بدأت القوات الأمريكية بسحب آلياتها ومعداتها من قاعدة "قسرك" الاستراتيجية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، اليوم الاثنين، متجهة نحو معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، في خطوة تأتي ضمن سلسلة انسحابات من مواقع عسكرية عدة خلال الأسابيع الماضية.
وذكرت وسائل إعلام سورية بأن المرحلة الأولى شملت نقل جنود وآليات من قاعدتي "الشدادي" جنوبي الحسكة، وحقل "العمر" في محافظة دير الزور، وذلك بعد نقل تعزيزاتهما أخيرا إلى "قسرك" تمهيدا لبدء العملية.
وأفاد 3 مسؤولين أمريكيين لوسائل إعلام أمريكية، بأن "التطورات المتسارعة التي شهدها الأسبوع الماضي أدت إلى إثارة شكوك داخل وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" بشأن جدوى استمرار المهمة العسكرية الأمريكية في سوريا، وذلك عقب هزيمة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
ويأتي هذا التطور في سياق المتغيرات السياسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة، لا سيما بعد الإعلان نهاية يناير/كانون الثاني الماضي عن اتفاق شامل بين الحكومة السورية و"قسد"، نص على إنهاء حالة الانقسام ودمج الهياكل العسكرية والإدارية، ما مهّد لإعادة ترتيب خارطة الانتشار العسكري في المنطقة.
برأيك، ما وراء الانسحاب الأمريكي المتسارع من قواعده في سوريا؟