نجاح أول رحلة تجريبية للنموذج الخامس من طائرة "بايكال" الروسية... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
عالم سبوتنيك
المجر وسلوفاكيا يستعدان لقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. إدانات لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20260223/نجاح-أول-رحلة-تجريبية-للنموذج-الخامس-من-طائرة-بايكال-الروسية-فيديو--1110659896.html
نجاح أول رحلة تجريبية للنموذج الخامس من طائرة "بايكال" الروسية... فيديو
نجاح أول رحلة تجريبية للنموذج الخامس من طائرة "بايكال" الروسية... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الصناعة والتجارة أن نموذجا أوليا جديدا لطائرة بايكال، مزود بمحرك VK-800، أكمل بنجاح رحلته التجريبية الأولى. 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T14:39+0000
2026-02-23T14:39+0000
وسائط متعددة
فيديو
العالم
روسيا
انجاز
جيل جديد
طيارة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/01/1e/1057456004_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_19ba606bdfd525e3c41f04d3a84feae1.jpg
ووفقا لمنشور على منصة ماكس، فقد أكمل النموذج الأولي الخامس من طائرة LMS-901 بايكال بنجاح رحلته التجريبية الأولى في مطار أوزغا. وخلال الرحلة، أكملت الطائرة، المجهزة بمحرك VK-800 روسي ومروحة AV-901، دورة كاملة فوق المطار وهبطت بسلام. وبحسب المنشور، فقد بقيت الطائرة محلقة في الجو لمدة عشر دقائق، وارتفعت إلى ارتفاع 300 متر، وبلغت سرعتها 190 كيلومترا في الساعة. وقد أُنجزت بنجاح الاختبارات الأولى لطائرة بايكال، في أواخر ديسمبر 2025. ويجري تطوير الطائرة لصالح شركات الطيران المحلية، وهي مُصممة لتحل محل طائرة An-2 لرش المحاصيل، وقد طورتها شركة بايكال للهندسة بموجب عقد مع وزارة الصناعة والتجارة. وفي مارس، أعلنت الوزارة عن مناقصة لأعمال البحث والتطوير لتزويد الطائرة بمحرك ومروحة روسية الصنع، وتُقدر التكلفة القصوى لهذا العمل بحوالي 10.4 مليار روبل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/01/1e/1057456004_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_dc280e9fa864f6748bf51e245993ab81.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فيديو, العالم, روسيا, انجاز, جيل جديد, طيارة
فيديو, العالم, روسيا, انجاز, جيل جديد, طيارة

نجاح أول رحلة تجريبية للنموذج الخامس من طائرة "بايكال" الروسية... فيديو

14:39 GMT 23.02.2026
© Sputnik . Pavel Bednyakov  / الانتقال إلى بنك الصورطائرة بايكال
طائرة بايكال - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الصناعة والتجارة أن نموذجا أوليا جديدا لطائرة بايكال، مزود بمحرك VK-800، أكمل بنجاح رحلته التجريبية الأولى.
ووفقا لمنشور على منصة ماكس، فقد أكمل النموذج الأولي الخامس من طائرة LMS-901 بايكال بنجاح رحلته التجريبية الأولى في مطار أوزغا. وخلال الرحلة، أكملت الطائرة، المجهزة بمحرك VK-800 روسي ومروحة AV-901، دورة كاملة فوق المطار وهبطت بسلام.
وبحسب المنشور، فقد بقيت الطائرة محلقة في الجو لمدة عشر دقائق، وارتفعت إلى ارتفاع 300 متر، وبلغت سرعتها 190 كيلومترا في الساعة.
وأفادت الوزارة: "قبل إجراء اختبارات الطيران للنموذج الأولي الجديد، قامت شركة UZGA بتعديل مقدمة قمرة القيادة (لتلبية متطلبات بيئة العمل والسلامة عند الهبوط الاضطراري)، وتحديث جهاز الهبوط الرئيسي، وضبط زاوية ميل الجناحين للحد من ميل الطائرة إلى الارتفاع المبكر عن المدرج أثناء الإقلاع في ظل الرياح العاصفة".
وقد أُنجزت بنجاح الاختبارات الأولى لطائرة بايكال، في أواخر ديسمبر 2025. ويجري تطوير الطائرة لصالح شركات الطيران المحلية، وهي مُصممة لتحل محل طائرة An-2 لرش المحاصيل، وقد طورتها شركة بايكال للهندسة بموجب عقد مع وزارة الصناعة والتجارة.
وفي مارس، أعلنت الوزارة عن مناقصة لأعمال البحث والتطوير لتزويد الطائرة بمحرك ومروحة روسية الصنع، وتُقدر التكلفة القصوى لهذا العمل بحوالي 10.4 مليار روبل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала