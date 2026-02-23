https://sarabic.ae/20260223/نجاح-أول-رحلة-تجريبية-للنموذج-الخامس-من-طائرة-بايكال-الروسية-فيديو--1110659896.html
نجاح أول رحلة تجريبية للنموذج الخامس من طائرة "بايكال" الروسية... فيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/01/1e/1057456004_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_19ba606bdfd525e3c41f04d3a84feae1.jpg
ووفقا لمنشور على منصة ماكس، فقد أكمل النموذج الأولي الخامس من طائرة LMS-901 بايكال بنجاح رحلته التجريبية الأولى في مطار أوزغا. وخلال الرحلة، أكملت الطائرة، المجهزة بمحرك VK-800 روسي ومروحة AV-901، دورة كاملة فوق المطار وهبطت بسلام. وبحسب المنشور، فقد بقيت الطائرة محلقة في الجو لمدة عشر دقائق، وارتفعت إلى ارتفاع 300 متر، وبلغت سرعتها 190 كيلومترا في الساعة. وقد أُنجزت بنجاح الاختبارات الأولى لطائرة بايكال، في أواخر ديسمبر 2025. ويجري تطوير الطائرة لصالح شركات الطيران المحلية، وهي مُصممة لتحل محل طائرة An-2 لرش المحاصيل، وقد طورتها شركة بايكال للهندسة بموجب عقد مع وزارة الصناعة والتجارة. وفي مارس، أعلنت الوزارة عن مناقصة لأعمال البحث والتطوير لتزويد الطائرة بمحرك ومروحة روسية الصنع، وتُقدر التكلفة القصوى لهذا العمل بحوالي 10.4 مليار روبل.
نجاح أول رحلة تجريبية للنموذج الخامس من طائرة "بايكال" الروسية... فيديو
