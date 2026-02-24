أوشاكوف: موسكو تطلع واشنطن على المعلومات بشأن احتمال حصول كييف على أسلحة نووية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260224/أوشاكوف-موسكو-تطلع-واشنطن-على-المعلومات-بشأن-احتمال-حصول-كييف-على-أسلحة-نووية-1110705919.html
أوشاكوف: موسكو تطلع واشنطن على المعلومات بشأن احتمال حصول كييف على أسلحة نووية
أوشاكوف: موسكو تطلع واشنطن على المعلومات بشأن احتمال حصول كييف على أسلحة نووية
سبوتنيك عربي
أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن روسيا ستبلغ الولايات المتحدة الأمريكية بالمعلومات المتعلقة بنية كييف الحصول على أسلحة نووية من الغرب. 24.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-24T16:01+0000
2026-02-24T16:01+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/15/1108409827_0:157:3087:1893_1920x0_80_0_0_6ec5f425ab1aeaae44a2b51519f89407.jpg
وقال أوشاكوف في وسائل إعلام روسية: "سيتم إبلاغ الأمريكيين بكل هذا، بالطبع. لكنهم على علمٍ به بالفعل؛ فالتصريحات تُنشر على جميع القنوات حاليًا. آمل أن تصلهم المعلومات. سنناقش هذا الأمر بالتفصيل".وأجاب أوشاكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت المعلومات المتعلقة بنوايا بريطانيا وفرنسا لمساعدة نظام كييف في الحصول على أسلحة نووية ستؤثر على موقف روسيا: "بالتأكيد".وأفاد المكتب الإعلامي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، بأن "بريطانيا وفرنسا تستعدان لإمداد أوكرانيا بأسلحة نووية".ووفقا للبيان: "تتم دراسة نقل مكونات ومعدات وتقنيات أوروبية في هذا المجال إلى أوكرانيا سرا، ويعد الرأس النووي الفرنسي الصغير"TN75"، الموجود على صاروخ"M51.1" الباليستي الذي يطلق من الغواصات، أحد الخيارات المطروحة".الاستخبارات الخارجية الروسية: بريطانيا وفرنسا تستعدان لإمداد أوكرانيا بأسلحة نووية
https://sarabic.ae/20260224/جهاز-الاستخبارات-الخارجية-الروسي-بريطانيا-وفرنسا-تستعدان-لإمداد-أوكرانيا-بأسلحة-نووية-1110679239.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/15/1108409827_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_e79c15c9841d62d81b3c4b26269ea553.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

أوشاكوف: موسكو تطلع واشنطن على المعلومات بشأن احتمال حصول كييف على أسلحة نووية

16:01 GMT 24.02.2026
© POOLيوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي
يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
© POOL
تابعنا عبر
أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن روسيا ستبلغ الولايات المتحدة الأمريكية بالمعلومات المتعلقة بنية كييف الحصول على أسلحة نووية من الغرب.
وقال أوشاكوف في وسائل إعلام روسية: "سيتم إبلاغ الأمريكيين بكل هذا، بالطبع. لكنهم على علمٍ به بالفعل؛ فالتصريحات تُنشر على جميع القنوات حاليًا. آمل أن تصلهم المعلومات. سنناقش هذا الأمر بالتفصيل".
وأكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن خطط بريطانيا وفرنسا لمساعدة نظام كييف في الحصول على أسلحة نووية ستؤثر على موقف روسيا.
وأجاب أوشاكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت المعلومات المتعلقة بنوايا بريطانيا وفرنسا لمساعدة نظام كييف في الحصول على أسلحة نووية ستؤثر على موقف روسيا: "بالتأكيد".
قنبلة بي61-12 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
الاستخبارات الخارجية الروسية: بريطانيا وفرنسا تستعدان لإمداد أوكرانيا بأسلحة نووية
07:46 GMT
وأفاد المكتب الإعلامي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، بأن "بريطانيا وفرنسا تستعدان لإمداد أوكرانيا بأسلحة نووية".

وجاء في البيان: "تستعد لندن وباريس لتزويد كييف بقنبلة نووية، والنخب البريطانية والفرنسية غير مستعدة للقبول بالهزيمة، يُعتقد أن أوكرانيا بحاجة إلى امتلاك "سلاح خارق"، ستتمكن كييف من المطالبة بشروط أفضل لإنهاء الأعمال القتالية إذا امتلكت قنبلة نووية أو على الأقل ما يسمى بالقنبلة "القذرة".

ووفقا للبيان: "تتم دراسة نقل مكونات ومعدات وتقنيات أوروبية في هذا المجال إلى أوكرانيا سرا، ويعد الرأس النووي الفرنسي الصغير"TN75"، الموجود على صاروخ"M51.1" الباليستي الذي يطلق من الغواصات، أحد الخيارات المطروحة".
الاستخبارات الخارجية الروسية: بريطانيا وفرنسا تستعدان لإمداد أوكرانيا بأسلحة نووية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала