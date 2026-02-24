https://sarabic.ae/20260224/الجهاد-الإسلامي-مجلس-السلام-في-غزة-عرض-مسرحي-يتبنى-أجندة-الاحتلال-1110714590.html

"الجهاد الإسلامي": "مجلس السلام في غزة" عرض مسرحي يتبنى أجندة الاحتلال

"الجهاد الإسلامي": "مجلس السلام في غزة" عرض مسرحي يتبنى أجندة الاحتلال

صرح نائب الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، محمد الهندي، اليوم الثلاثاء، أن "مجلس السلام" في غزة عرض مسرحي لم يمنع إسرائيل من مواصلة حرب الإبادة... 24.02.2026, سبوتنيك عربي

وأفاد الهندي في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن "مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبنى أجندة الاحتلال ولا يسعى إلا لضمان أمن إسرائيل".وذكر الهندي أن "تصريحات السفير الأمريكي مايك هاكابي تكشف انحياز واشنطن السافر لإسرائيل"، مشددا على أنه "كان من الأجدى للإدارة الأمريكية أن تصدر إدانة واضحة واعتذارا صريحا عن تصريحات سفيرها هاكابي".ولفت إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي هو العامل الأساسي في عدم الاستقرار بالمنطقة وليس سلاح المقاومة، وإسرائيل صاحبة المصلحة في إشعال حرب أمريكية ضد إيران".وتعرضت غزة لحرب مدمرة شنتها إسرائيل منذ أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني بالقطاع، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار طال نحو 90 في المئة من البنى التحتية المدنية، حتى تم الإعلان عن خطة السلام بواسطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي.وأعلنت الإدارة الأمريكية عن تشكيل هيئة تنفيذية جديدة، في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، أوكلت إليها مهمة تحويل "رؤية مجلس السلام" إلى خطوات عملية على الأرض، وذلك لإعادة رسم مقاربة سياسية واقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة بالقطاع.وفي 19 فبراير/ شباط 2026، أعلن الرئيس ترامب جمع تعهدات مالية بأكثر من 7 مليارات دولار خلال أول اجتماع لـ "مجلس السلام" في واشنطن، الذي يمثل جزءا من خطته بشأن غزة.وبحسب ترامب، فإن السعودية وقطر والإمارات والكويت، من أبرز الدول التي تعهدت بالتمويل، بينما تعهد بإسهامات أمريكية قدرها 10 مليارات دولار لمجلس السلام، دون تحديد أوجه إنفاق هذه الأموال.

