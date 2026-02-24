https://sarabic.ae/20260224/خبير-تزويد-كييف-بـالأسلحة-القذرة-يعد-تجاوزا-لكل-الخطوط-الحمراء-والقوانين-الدولية-1110713551.html

خبير: تزويد كييف بـ"الأسلحة القذرة" يعد تجاوزا لكل الخطوط الحمراء والقوانين الدولية

خبير: تزويد كييف بـ"الأسلحة القذرة" يعد تجاوزا لكل الخطوط الحمراء والقوانين الدولية

سبوتنيك عربي

تحدث الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد المتقاعد أكرم سريوي، من بيروت، عن مخاطر وضع "الأسلحة القذرة" بيد نظام كييف وتأثيرها على الأمن العالمي، مشيرا إلى أننا... 24.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-24T20:37+0000

2026-02-24T20:37+0000

2026-02-24T20:37+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085115099_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85922b186de81da4bf1029f2c7f6df51.jpg

وأوضح سريوي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الطقوس الشيطانية التي كانت تتم في جزيرة إبستين بدأت تنتقل إلى عالم السياسية، من اختطاف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، مرورا بالتهديد بسحق إيران، وصولا إلى الأنباء عن محاولات أوروبية لتزويد أوكرانيا بأسلحة نووية"، وفق وصفه.وأوضح الخبير العسكري والاستراتيجي أن "امتلاك نظام كييف للقنبلة النووية ينطوي على مخاطرة كبيرة تشبه الرقص على حافة الهاوية"، مميزا بين "القنبلة النووية تؤدي إلى انفجار سريع وقوي جدا، يخلف دمارا واسعا وتلوثا نوويا كبيرا نتيجة انتقال الغبار النووي إلى طبقات عليا في الجو، في حين أن القنبلة القذرة لا تحدث انفجارا كبيرا بل انفجارا محدودا يؤدي إلى تلوث إشعاعي في المنطقة التي يقع فيها التفجير، إلا أن مسار الرياح وانتشار التلوث النووي لا يمكن التحكم به".واعتبر أن "على وكالة الطاقة الذرية والأمم المتحدة ومجلس الأمن التحرك فورا واتخاذ قرار حازم يفرض على الأوروبيين وقف هذا النوع من التسليح لأوكرانيا، لأنه يشكل خطرا يهدد الأمن والسلم الدوليين"، ولا سيما أنه يأتي في وقت يتم الحديث فيه عن قرب التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية واتفاق محتمل". ولفت الخبير إلى أن "المتهم الأول سيكون الجهة التي تزود أوكرانيا بالصواريخ"، مستبعدا في الوقت ذاته أن تقدم فرنسا وبريطانيا فعليا على تزويدها بهذه الأسلحة.

https://sarabic.ae/20260224/أوشاكوف-موسكو-تطلع-واشنطن-على-المعلومات-بشأن-احتمال-حصول-كييف-على-أسلحة-نووية-1110705919.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا