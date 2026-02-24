خبير: تزويد كييف بـ"الأسلحة القذرة" يعد تجاوزا لكل الخطوط الحمراء والقوانين الدولية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
خبير: تزويد كييف بـ"الأسلحة القذرة" يعد تجاوزا لكل الخطوط الحمراء والقوانين الدولية
وأوضح سريوي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الطقوس الشيطانية التي كانت تتم في جزيرة إبستين بدأت تنتقل إلى عالم السياسية، من اختطاف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، مرورا بالتهديد بسحق إيران، وصولا إلى الأنباء عن محاولات أوروبية لتزويد أوكرانيا بأسلحة نووية"، وفق وصفه.وأوضح الخبير العسكري والاستراتيجي أن "امتلاك نظام كييف للقنبلة النووية ينطوي على مخاطرة كبيرة تشبه الرقص على حافة الهاوية"، مميزا بين "القنبلة النووية تؤدي إلى انفجار سريع وقوي جدا، يخلف دمارا واسعا وتلوثا نوويا كبيرا نتيجة انتقال الغبار النووي إلى طبقات عليا في الجو، في حين أن القنبلة القذرة لا تحدث انفجارا كبيرا بل انفجارا محدودا يؤدي إلى تلوث إشعاعي في المنطقة التي يقع فيها التفجير، إلا أن مسار الرياح وانتشار التلوث النووي لا يمكن التحكم به".واعتبر أن "على وكالة الطاقة الذرية والأمم المتحدة ومجلس الأمن التحرك فورا واتخاذ قرار حازم يفرض على الأوروبيين وقف هذا النوع من التسليح لأوكرانيا، لأنه يشكل خطرا يهدد الأمن والسلم الدوليين"، ولا سيما أنه يأتي في وقت يتم الحديث فيه عن قرب التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية واتفاق محتمل". ولفت الخبير إلى أن "المتهم الأول سيكون الجهة التي تزود أوكرانيا بالصواريخ"، مستبعدا في الوقت ذاته أن تقدم فرنسا وبريطانيا فعليا على تزويدها بهذه الأسلحة.
خبير: تزويد كييف بـ"الأسلحة القذرة" يعد تجاوزا لكل الخطوط الحمراء والقوانين الدولية

20:37 GMT 24.02.2026
جنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
© ROMAN PILIPEY
حصري
تحدث الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد المتقاعد أكرم سريوي، من بيروت، عن مخاطر وضع "الأسلحة القذرة" بيد نظام كييف وتأثيرها على الأمن العالمي، مشيرا إلى أننا سنكون "أمام كارثة حقيقة قد تصيب العالم".
وأوضح سريوي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الطقوس الشيطانية التي كانت تتم في جزيرة إبستين بدأت تنتقل إلى عالم السياسية، من اختطاف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، مرورا بالتهديد بسحق إيران، وصولا إلى الأنباء عن محاولات أوروبية لتزويد أوكرانيا بأسلحة نووية"، وفق وصفه.
واعتبر أنه "من الصعب فهم السلوك الأوروبي في السياسة، إذ كلما اقترب الحديث عن حل للصراع في أوكرانيا، أقدم الأوروبيون على تخريب هذه المفاوضات لأنهم يشعرون بأنهم خارج أي اتفاق، وأن دورهم بات ثانويا ومهمشا، إضافة الى حقدهم التاريخي على روسيا".
يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
أوشاكوف: موسكو تطلع واشنطن على المعلومات بشأن احتمال حصول كييف على أسلحة نووية
16:01 GMT
وأوضح الخبير العسكري والاستراتيجي أن "امتلاك نظام كييف للقنبلة النووية ينطوي على مخاطرة كبيرة تشبه الرقص على حافة الهاوية"، مميزا بين "القنبلة النووية تؤدي إلى انفجار سريع وقوي جدا، يخلف دمارا واسعا وتلوثا نوويا كبيرا نتيجة انتقال الغبار النووي إلى طبقات عليا في الجو، في حين أن القنبلة القذرة لا تحدث انفجارا كبيرا بل انفجارا محدودا يؤدي إلى تلوث إشعاعي في المنطقة التي يقع فيها التفجير، إلا أن مسار الرياح وانتشار التلوث النووي لا يمكن التحكم به".
وأشار إلى أن "خسارة الرهان على انهيار روسيا وإصابتها بهزيمة ساحقة، مقابل صمودها وتعديلها ميزان القوى، أدخل الأوروبيين في حالة من الجنون"، معتبرا أنه "حتى الآن لم تعلن روسيا التعبئة العامة ضد أوكرانيا، إلا أن تزويد كييف بهذا النوع من الأسلحة يُعد تجاوزا لكل الخطوط الحمراء والقوانين الدولية ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي وقعت عليها فرنسا وبريطانيا، وسيكون بمثابة إعلان الحرب على روسيا".
واعتبر أن "على وكالة الطاقة الذرية والأمم المتحدة ومجلس الأمن التحرك فورا واتخاذ قرار حازم يفرض على الأوروبيين وقف هذا النوع من التسليح لأوكرانيا، لأنه يشكل خطرا يهدد الأمن والسلم الدوليين"، ولا سيما أنه يأتي في وقت يتم الحديث فيه عن قرب التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية واتفاق محتمل".
ولفت الخبير إلى أن "المتهم الأول سيكون الجهة التي تزود أوكرانيا بالصواريخ"، مستبعدا في الوقت ذاته أن تقدم فرنسا وبريطانيا فعليا على تزويدها بهذه الأسلحة.
