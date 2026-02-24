عربي
نائب في البرلمان الأوروبي يدعو إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية عبر المفاوضات
نائب في البرلمان الأوروبي يدعو إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية عبر المفاوضات
دعا رئيس وفد حزب الحرية النمساوي اليميني في البرلمان الأوروبي، هارالد فيليمسكي، إلى إنهاء الصراع الأوكراني عبر المفاوضات بدلاً من إمدادات الأسلحة وفرض حزم عقوبات جديدة.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن حزب الحرية النمساوي، قال فيليمسكي: "يجب ألا تستمر هذه الحرب على حساب الأرواح. يجب أن يتوقف الموت نهائياً - عبر المفاوضات، لا عبر إمدادات الأسلحة المستمرة (إلى أوكرانيا) وحزم العقوبات".
وانتقد النائب اعتماد حزمة عقوبات جديدة، واصفاً إياها بأنها "غير مسؤولة سياسياً ومدمرة اقتصادياً".
ويرى فيليمسكي أن العقوبات السابقة "لم تفشل فقط في إنهاء الصراع وإجبار روسيا على الاستسلام، بل ألحقت أيضاً أضراراً جسيمة، لا سيما بأوروبا، تمثلت في ارتفاع أسعار الطاقة، وتدهور القدرة التنافسية، وتكاليف بمليارات الدولارات على سكانها"، مضيفا: "من الخطأ الاستمرار في تشديد الإجراءات نفسها وتوقع نتائج مختلفة".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في جمهورية التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوربان: لن يتمكن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا من حرمان المجر من إمدادات الطاقة الروسية
أمس, 20:26 GMT
وأعرب النائب عن دعمه لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي رفض رفضًا قاطعًا الموافقة على الجولة العشرين من العقوبات، موضحا: "يُظهر أوربان أن هناك سياسيين في أوروبا ما زالوا يملكون الشجاعة لرفض فرض العقوبات تلقائيًا، ويطالبون بدلًا من ذلك بمحادثات سلام".
وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد أكد أمس الاثنين، أن أوروبا لا تستطيع تحمل تبعات الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها ستغرق في الديون حتى مشارفها.
وأضاف أوربان، مخاطباً أعضاء البرلمان المجري: "نتوقع أن تتمكن روسيا من الحفاظ على اقتصادها العسكري وآلتها العسكرية لسنوات عديدة مقبلة".
وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأن العلاقات بين المجر وأوكرانيا في أدنى مستوياتها بسبب ابتزاز كييف.
