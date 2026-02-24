https://sarabic.ae/20260224/نائب-في-البرلمان-الأوروبي-يدعو-إلى-إنهاء-الأزمة-الأوكرانية-عبر-المفاوضات-1110714722.html

نائب في البرلمان الأوروبي يدعو إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية عبر المفاوضات

نائب في البرلمان الأوروبي يدعو إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية عبر المفاوضات

دعا رئيس وفد حزب الحرية النمساوي اليميني في البرلمان الأوروبي، هارالد فيليمسكي، إلى إنهاء الصراع الأوكراني عبر المفاوضات بدلاً من إمدادات الأسلحة وفرض حزم... 24.02.2026, سبوتنيك عربي

ووفقا لبيان صحفي صادر عن حزب الحرية النمساوي، قال فيليمسكي: "يجب ألا تستمر هذه الحرب على حساب الأرواح. يجب أن يتوقف الموت نهائياً - عبر المفاوضات، لا عبر إمدادات الأسلحة المستمرة (إلى أوكرانيا) وحزم العقوبات".ويرى فيليمسكي أن العقوبات السابقة "لم تفشل فقط في إنهاء الصراع وإجبار روسيا على الاستسلام، بل ألحقت أيضاً أضراراً جسيمة، لا سيما بأوروبا، تمثلت في ارتفاع أسعار الطاقة، وتدهور القدرة التنافسية، وتكاليف بمليارات الدولارات على سكانها"، مضيفا: "من الخطأ الاستمرار في تشديد الإجراءات نفسها وتوقع نتائج مختلفة".وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد أكد أمس الاثنين، أن أوروبا لا تستطيع تحمل تبعات الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها ستغرق في الديون حتى مشارفها.وأضاف أوربان، مخاطباً أعضاء البرلمان المجري: "نتوقع أن تتمكن روسيا من الحفاظ على اقتصادها العسكري وآلتها العسكرية لسنوات عديدة مقبلة".وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأن العلاقات بين المجر وأوكرانيا في أدنى مستوياتها بسبب ابتزاز كييف.

