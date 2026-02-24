https://sarabic.ae/20260224/نائب-في-البرلمان-الأوروبي-يدعو-إلى-إنهاء-الأزمة-الأوكرانية-عبر-المفاوضات-1110714722.html
نائب في البرلمان الأوروبي يدعو إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية عبر المفاوضات
سبوتنيك عربي
2026-02-24T21:55+0000
2026-02-24T21:55+0000
2026-02-24T21:55+0000
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102619/90/1026199042_0:0:3420:1924_1920x0_80_0_0_4d3ed2706e63523c1c244194acc16784.jpg
ووفقا لبيان صحفي صادر عن حزب الحرية النمساوي، قال فيليمسكي: "يجب ألا تستمر هذه الحرب على حساب الأرواح. يجب أن يتوقف الموت نهائياً - عبر المفاوضات، لا عبر إمدادات الأسلحة المستمرة (إلى أوكرانيا) وحزم العقوبات".ويرى فيليمسكي أن العقوبات السابقة "لم تفشل فقط في إنهاء الصراع وإجبار روسيا على الاستسلام، بل ألحقت أيضاً أضراراً جسيمة، لا سيما بأوروبا، تمثلت في ارتفاع أسعار الطاقة، وتدهور القدرة التنافسية، وتكاليف بمليارات الدولارات على سكانها"، مضيفا: "من الخطأ الاستمرار في تشديد الإجراءات نفسها وتوقع نتائج مختلفة".وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد أكد أمس الاثنين، أن أوروبا لا تستطيع تحمل تبعات الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها ستغرق في الديون حتى مشارفها.وأضاف أوربان، مخاطباً أعضاء البرلمان المجري: "نتوقع أن تتمكن روسيا من الحفاظ على اقتصادها العسكري وآلتها العسكرية لسنوات عديدة مقبلة".وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأن العلاقات بين المجر وأوكرانيا في أدنى مستوياتها بسبب ابتزاز كييف.
https://sarabic.ae/20260223/أوربان-لن-يتمكن-الاتحاد-الأوروبي-وأوكرانيا-من-حرمان-المجر-من-إمدادات-الطاقة-الروسية-1110672119.html
العالم
دعا رئيس وفد حزب الحرية النمساوي اليميني في البرلمان الأوروبي، هارالد فيليمسكي، إلى إنهاء الصراع الأوكراني عبر المفاوضات بدلاً من إمدادات الأسلحة وفرض حزم عقوبات جديدة.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن حزب الحرية النمساوي، قال فيليمسكي: "يجب ألا تستمر هذه الحرب على حساب الأرواح. يجب أن يتوقف الموت نهائياً - عبر المفاوضات، لا عبر إمدادات الأسلحة المستمرة (إلى أوكرانيا) وحزم العقوبات".
وانتقد النائب اعتماد حزمة عقوبات جديدة، واصفاً إياها بأنها "غير مسؤولة سياسياً ومدمرة اقتصادياً".
ويرى فيليمسكي أن العقوبات السابقة "لم تفشل فقط في إنهاء الصراع وإجبار روسيا على الاستسلام، بل ألحقت أيضاً أضراراً جسيمة، لا سيما بأوروبا، تمثلت في ارتفاع أسعار الطاقة، وتدهور القدرة التنافسية، وتكاليف بمليارات الدولارات على سكانها"، مضيفا: "من الخطأ الاستمرار في تشديد الإجراءات نفسها وتوقع نتائج مختلفة".
وأعرب النائب عن دعمه لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي رفض رفضًا قاطعًا الموافقة على الجولة العشرين من العقوبات، موضحا: "يُظهر أوربان أن هناك سياسيين في أوروبا ما زالوا يملكون الشجاعة لرفض فرض العقوبات تلقائيًا، ويطالبون بدلًا من ذلك بمحادثات سلام".
وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
قد أكد أمس الاثنين، أن أوروبا لا تستطيع تحمل تبعات الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها ستغرق في الديون حتى مشارفها.
وأضاف أوربان، مخاطباً أعضاء البرلمان المجري: "نتوقع أن تتمكن روسيا من الحفاظ على اقتصادها العسكري وآلتها العسكرية لسنوات عديدة مقبلة".
وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأن العلاقات بين المجر وأوكرانيا في أدنى مستوياتها بسبب ابتزاز كييف.