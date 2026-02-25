الحكومة المصرية توافق على اتفاقية "تسليم مجرمين" مع إسبانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260225/الحكومة-المصرية-توافق-على-اتفاقية-تسليم-مجرمين-مع-إسبانيا-1110747790.html
الحكومة المصرية توافق على اتفاقية "تسليم مجرمين" مع إسبانيا
الحكومة المصرية توافق على اتفاقية "تسليم مجرمين" مع إسبانيا
سبوتنيك عربي
أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تسليم مجرمين بين بلاده ومملكة إسبانيا. 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T15:29+0000
2026-02-25T15:29+0000
مصر
أخبار إسبانيا
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104310/42/1043104265_0:274:2901:1906_1920x0_80_0_0_aff2748fcb20aff552c52a8b8a31d936.jpg
وأفادت صحيفة "الوطن" المصرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن الاتفاقية المشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر وإسبانيا في مجال مكافحة الجريمة وعدم توفير ملاذ آمن للمجرمين.وتضم الاتفاقية المصرية الإسبانية 19 مادة، وقد نظمت الجرائم القابلة للتسليم والمستندات اللازم تقديمها، بالإضافة إلى الحالات الوجوبية والجوازية لرفض التسليم، والسلطات المركزية وما يتعلق بالاحتجاز الاحتياطي للشخص المطلوب تسليمه.وشملت الاتفاقية الثنائية تلك المواد، اتفاق الدولتين على تبادل تسليم الأشخاص الموجودين في إقليم أي منهما، والموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم والمطلوبين من قبل الطرف الآخر لمحاكمتهم، أو تنفيذ حكم في الطرف الطالب عن جريمة تستوجب تسليم مرتكبيها.وأشارت الصحيفة إلى أن مواد الاتفاقية تضم أيضا جواز التسليم عن أفعال تشكل طبقا لقوانين الدولتين جرائم معاقب عليها في تشريعات الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة واحدة، أو بعقوبة أشد ولا يمنح التسليم إلا إذا كانت الفترة المتبقية من العقوبة المطلوب تنفيذها لا تقل عن ستة أشهر.
https://sarabic.ae/20211220/مصر-تسترد-36-قطعة-أثرية-هربت-إلى-إسبانيا-في-2014-1054374627.html
مصر
أخبار إسبانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104310/42/1043104265_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b3823c8eeccdf5e9a462d189737f3baf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار إسبانيا, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار إسبانيا, العالم العربي, الأخبار

الحكومة المصرية توافق على اتفاقية "تسليم مجرمين" مع إسبانيا

15:29 GMT 25.02.2026
© AP Photo / Nariman El-Moftyمحكمة مصرية في محافظة الجيزة
محكمة مصرية في محافظة الجيزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Nariman El-Mofty
تابعنا عبر
أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تسليم مجرمين بين بلاده ومملكة إسبانيا.
وأفادت صحيفة "الوطن" المصرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن الاتفاقية المشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر وإسبانيا في مجال مكافحة الجريمة وعدم توفير ملاذ آمن للمجرمين.
وتضم الاتفاقية المصرية الإسبانية 19 مادة، وقد نظمت الجرائم القابلة للتسليم والمستندات اللازم تقديمها، بالإضافة إلى الحالات الوجوبية والجوازية لرفض التسليم، والسلطات المركزية وما يتعلق بالاحتجاز الاحتياطي للشخص المطلوب تسليمه.
نقل قطع أثرية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
مصر تسترد 36 قطعة أثرية هربت إلى إسبانيا في 2014
20 ديسمبر 2021, 13:54 GMT
وشملت الاتفاقية الثنائية تلك المواد، اتفاق الدولتين على تبادل تسليم الأشخاص الموجودين في إقليم أي منهما، والموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم والمطلوبين من قبل الطرف الآخر لمحاكمتهم، أو تنفيذ حكم في الطرف الطالب عن جريمة تستوجب تسليم مرتكبيها.
وأشارت الصحيفة إلى أن مواد الاتفاقية تضم أيضا جواز التسليم عن أفعال تشكل طبقا لقوانين الدولتين جرائم معاقب عليها في تشريعات الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة واحدة، أو بعقوبة أشد ولا يمنح التسليم إلا إذا كانت الفترة المتبقية من العقوبة المطلوب تنفيذها لا تقل عن ستة أشهر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала