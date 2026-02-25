كيميائي عربي يبتكر تقنية لاستخلاص 1000 لتر من مياه الشرب النظيفة يوميا من الهواء

https://sarabic.ae/20260225/محرك-كمومي-يطلق-ثورة-في-صناعة-الأدوية-نظارة-ميتا-الذكية-بخاصية-التعرف-التلقائي-على-الوجوه-1110733086.html

2026-02-25T10:24+0000

2026-02-25T10:24+0000

2026-02-25T12:13+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/19/1110729910_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_8c98fde49abacb04fc51b320935aaac2.png

المحرك الجديد يسمى EXESS (أي نظام الهيكل الإلكتروني واسع النطاق)، وهو قادر على إجراء أكثر من كوينتيليون عملية حسابية في الثانية.ويفتح هذا التقدم آفاقًا هائلة في مجال اكتشاف الأدوية وتطوير مواد جديدة مثل بطاريات أفضل وخلايا شمسية أكثر كفاءة.ميتا تدرس إضافة ميزة التعرف التلقائي على الوجوه في نظارتها الذكية رغم الجدلتدرس شركة ميتا إطلاق ميزة جديدة مثيرة للجدل في نظاراتها الذكية Ray-Ban Meta، تعرف باسم "Name Tag"، وتتيح التعرف على هوية الأشخاص في الوقت الفعلي.وقال تقرير نشرته وسائل إعلام أمريكية إن هذه الميزة تعتمد على كاميرا مدمجة في إطار النظارة، تتيح مسحًا رقميًا للوجوه، ومن ثم يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بميتا بسحب معلوماتهم وعرضها فورًا للشخص الذي يرتدي النظارة.وأوضح الخبير أن "ميتا قد لا تسمح بالتعرف العشوائي على جميع الأشخاص في الشارع لأسباب الخصوصية والتشريعات وحماية المستخدمين؛ ومن المرجح أن تلجأ إلى تقييدها بالأصدقاء المتاحين على قائمة اتصالات مرتدي النظارة، أو بمن يوافق على مشاركة بياناته عبر شروط الاستخدام"، لكنه لم يستبعد "احتمال إساءة استخدام هذه التقنية مثلها مثل أي شيء آخر تمت إساءة استخدامه".عالم كيمياء شبكية يتوصل لتقنية تستخلص المياه من الهواء الجاف بتقنية بسيطة وقليلة التكلفةتوصل عالم الكيمياء الشبكية السعودي الحائز على نوبل، عمر ياغي، إلى تقنية لاستخلاص المياه من الهواء الجاف في اختراع صديق للبيئة قادر على إنتاج ألف لتر يوميًا دون الحاجة لشبكة كهربائية مركزية.وقال ياغي إن الابتكار يقوم على تصميم مواد ذات بنية جزيئية دقيقة قادرة على التقاط الرطوبة من الهواء وتحويلها إلى مياهٍ صالحةٍ للاستخدام، حتى في البيئات القاحلة والصحراوية، ويمكن أن يشكّل تحولًا نوعيًا في مواجهة أزمات الجفاف وانقطاع الإمدادات، خصوصًا في الدول الجزرية والمناطق المعرضة للكوارث المناخية.وأوضح الخبير أن "هذا الجهاز صديق للبيئة وبسيط فهو يشفط الهواء، ويمتص الرطوبة، ومن ثم يفرغ الماء دون طاقة كبيرة أو تعقيد كالتحلية ولهذا فهو يناسب المناطق الجافة الصحراوية أو حتى المنخفضة الرطوبة، وقد يساعد في حل أزمة المياه، خاصة للشعوب في المناطق النائية أو المتضررة من الأمراض المائية". وأشار إلى أن شركات عديدة بدأت في تطوير منتجات تجارية من هذه الأجهزة تنتج مئات وآلاف اللترات يوميًا، ومن المتوقع انتشارها في المتاجر خلال 5–10 سنوات مع تطور الإنتاج والتمويل.

