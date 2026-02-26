https://sarabic.ae/20260226/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمة-بنية-تحتية-لـحزب-الله-في-بعلبك-شرقي-لبنان--1110795667.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة بنية تحتية لـ"حزب الله" في بعلبك شرقي لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تنفيذ غارات جوية استهدفت "بنى تحتية لقوة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" في منطقة بعلبك شرقي لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الهجمات تأتي "ردًا على الانتهاكات المتكررة من قبل "حزب الله" لتفاهمات وقف إطلاق النار". وأشار إلى أن "البنى التحتية المستهدفة كانت تُستخدم لأغراض عسكرية، بما في ذلك تخزين أسلحة أو تخطيط عمليات".وتواصل إسرائيل شن غارات منتظمة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، عقب نحو 14 شهرا من التصعيد المستمر بين إسرائيل ولبنان، وفقا للخطة الأمريكية لتسوية النزاع.وكان من المقرر أن تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من أراضي لبنان خلال هذه الفترة.وتستمر إسرائيل في التأكيد على أن "الجيش اللبناني لم يجرِ نزع السلاح الكامل للجنوب وفق الاتفاقيات"، بينما أعلنت السلطات اللبنانية، بداية العام الحالي، أنها التزمت بالسيطرة على المنطقة باستثناء الأراضي، التي ما تزال تنتشر فيها وحدات إسرائيلية.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الهجمات تأتي "ردًا على الانتهاكات المتكررة من قبل "حزب الله
" لتفاهمات وقف إطلاق النار".
وأشار إلى أن "البنى التحتية المستهدفة كانت تُستخدم لأغراض عسكرية، بما في ذلك تخزين أسلحة أو تخطيط عمليات".
وتواصل إسرائيل شن غارات منتظمة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، عقب نحو 14 شهرا من التصعيد المستمر بين إسرائيل ولبنان
، وفقا للخطة الأمريكية لتسوية النزاع.
وبموجب هذه الخطة، كان على الجيش اللبناني، خلال 60 يوما من بدء وقف إطلاق النار، السيطرة على المناطق الجنوبية، وسحب قوات "حزب الله" شمال نهر الليطاني، الذي يبعد 20-30 كيلومترا عن الحدود مع إسرائيل.
وكان من المقرر أن تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من أراضي لبنان خلال هذه الفترة.
وبعد انتهاء الفترة المحددة، انسحبت إسرائيل من المناطق الرئيسية، مع احتلالها لـ5 نقاط حدودية لبنانية.
وتستمر إسرائيل في التأكيد على أن "الجيش اللبناني لم يجرِ نزع السلاح الكامل للجنوب وفق الاتفاقيات"، بينما أعلنت السلطات اللبنانية، بداية العام الحالي، أنها التزمت بالسيطرة على المنطقة باستثناء الأراضي، التي ما تزال تنتشر فيها وحدات إسرائيلية
.