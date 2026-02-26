https://sarabic.ae/20260226/الرئيس-اللبناني-يحث-أبناء-الجنوب-على-الالتحاق-بالجيش-1110794536.html

الرئيس اللبناني يحث أبناء الجنوب على الالتحاق بالجيش

الرئيس اللبناني يحث أبناء الجنوب على الالتحاق بالجيش

دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الخميس، أبناء الجنوب اللبناني على التطوع في الجيش، مؤكدًا توسع انتشار القوات المسلحة اللبنانية في المنطقة وفتح أبوابها...

جاء ذلك خلال استقبال عون، وفدًا من المجلس البلدي في بلدة رميش الحدودية الجنوبية، برئاسة رئيس البلدية حنا العميل، حيث أكد عون أن "الجيش يوسع انتشاره في الجنوب، فاتحًا يديه لأبناء المنطقة الذين يرغبون بالتطوع فيه"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية. ووفقا للبيان، حيّا عون "أبناء الجنوب عمومًا وبلدة رميش الحدودية خصوصًا على تشبثهم بأرضهم وتجذرهم فيها"، في سياق يعكس جهود تعزيز الدور الوطني للجيش في المناطق الحدودية عقب التوترات والحروب السابقة، ودعمًا لاستقرار المنطقة وإعادة الإعمار.وتواصل إسرائيل شن غارات منتظمة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، عقب نحو 14 شهرا من التصعيد المستمر بين إسرائيل ولبنان، وفقا للخطة الأمريكية لتسوية النزاع.وبعد انتهاء الفترة المحددة، انسحبت إسرائيل من المناطق الرئيسية، مع احتلالها لـ5 نقاط حدودية لبنانية. وتستمر إسرائيل في التأكيد على أن "الجيش اللبناني لم يجرِ نزع السلاح الكامل للجنوب وفق الاتفاقيات"، بينما أعلنت السلطات اللبنانية، بداية العام الحالي، أنها التزمت بالسيطرة على المنطقة باستثناء الأراضي، التي لا تزال تنتشر فيها وحدات إسرائيلية.

