تونس: تأمين العودة الطوعية لـ309 مهاجرين نحو بلدانهم
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في تونس أنه تم تأمين العودة الطوعية لـ309 مهاجرين غير شرعيين من غينيا وكوت ديفوار إلى بلدانهم الأصلية، وذلك عبر رحلتين جويتين يومي 24 و25 فبراير/ شباط الجاري.
يشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة، تمكنت منذ 1 يناير/ كانون الثاني الماضي، من تأمين العودة الطوعية لـ1182 مهاجرًا، عبر ثلاث رحلات جوية.