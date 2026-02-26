عربي
تونس: تأمين العودة الطوعية لـ309 مهاجرين نحو بلدانهم
تونس: تأمين العودة الطوعية لـ309 مهاجرين نحو بلدانهم
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
كل المواضيع
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في تونس أنه تم تأمين العودة الطوعية لـ309 مهاجرين غير شرعيين من غينيا وكوت ديفوار إلى بلدانهم الأصلية، وذلك عبر رحلتين جويتين يومي 24 و25 فبراير/ شباط الجاري.
وأوضحت المنظمة، في بيان وصل إلى "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الخميس، أنه تم تنظيم الرحلة الأولى يوم 24 فبراير الجاري، وتم تأمين العودة الطوعية إلى البلد الأصلي لـ164 مهاجرًا من غينيا، فيما شملت الرحلة الثانية يوم 25 فبراير الجاري، 145 مهاجرًا من كوت ديفوار.
يشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة، تمكنت منذ 1 يناير/ كانون الثاني الماضي، من تأمين العودة الطوعية لـ1182 مهاجرًا، عبر ثلاث رحلات جوية.
