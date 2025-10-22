https://sarabic.ae/20251022/بينهم-رضع-وفاة-40-شخصا-في-غرق-مركب-مهاجرين-غير-شرعيين-في-تونس-1106289654.html

بينهم رضع.. وفاة 40 شخصا في غرق مركب مهاجرين غير شرعيين في تونس

بينهم رضع.. وفاة 40 شخصا في غرق مركب مهاجرين غير شرعيين في تونس

شهدت سواحل سلقطة من ولاية المهدية التونسية، اليوم الأربعاء، حادثة غرق مركب كان على متنه نحو 70 مهاجرا غير نظامي من دول أفريقيا جنوب الصحراء. 22.10.2025, سبوتنيك عربي

ونقل الموقع الإلكتروني "موزاييك"، مساء اليوم الأربعاء، عن المتحدث الرسمي للمحكمة الابتدائية بالمهدية وليد شطربي، أن "الحادثة أسفرت عن وفاة 40 شخصا من بينهم رضّع، فيما تمكنت وحدات الحرس البحري من إنقاذ 30 آخرين".وأضاف شطربي أن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية تولت فتح بحث تحقيقي من أجل تكوين وفاق قصد مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة الناجم عنه موت والاتّجار بالبشر".وعثر على المركب، فجر اليوم الأربعاء، في سواحل منطقة سلقطة، التي تتبع لولاية المهدية التونسية، ومن بين الغرقى نساء ورضع، فيما ينحدر المهاجرون جميعهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.وأوضح الموقع أنه لم يعرف على الفور متى غرق القارب أمام السواحل التونسية ولا من أي سواحل انطلق.يشار إلى أنه في شهر يوليو/تموز الماضي، أعلنت السلطات التونسية أن "نحو 4500 مهاجر غير شرعي من دول أفريقيا جنوب الصحراء، غادروا البلاد طوعًا، منذ بداية العام الحالي".وأكد أن "إزالة مخيمات المهاجرين غير النظاميين في صفاقس، مستمرة، ويتم نقل من يتم إجلاؤهم إلى مراكز تابعة للمنظمة الدولية للهجرة أو مناطق أخرى، لمغادرة البلاد لاحقا عبر مطاري صفاقس وتونس قرطاج"، وفقا لإذاعة "الديوان إف إم"، مشيرا إلى أن "بعض المهاجرين يلتحقون بمخيمات عشوائية جديدة"، مؤكدًا "عدم السماح بإعادة إقامة المخيمات السابقة".وكانت تونس، قد بدأت في أبريل/ نيسان الماضي، حملة لإخلاء مخيمات المهاجرين غير الشرعيين لديها، تزامنا مع دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد، للمنظمات الدولية بدعم جهود الإعادة الطوعية ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر.كما أعلنت وزارة الخارجية التونسية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إعادة 7250 مهاجرًا، طوعًا إلى بلدانهم، منذ مطلع العام 2024، بالتعاون مع منظمات دولية.

