كيم جونغ أون مع ابنته.. عرض عسكري ضخم بمناسبة اختتام فعاليات المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري

كيم جونغ أون مع ابنته، وهو يشير لها بإصبع يده خلال حضورهما العرض العسكري.
قوات كورية خلال مشاركتها في العرض العسكري المهيب لإحياء ذكرى المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري.
صف من الجنود الكوريين يحيون علم بلادهم المرفوع على السارية وسط الأضواء المشتعلة.
كيم جونغ أون وهو يحيي الحضور الذي رحب به بالتصفيق خلال المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري في بيونغ يانغ.
استعراض عسكري مهيب لجنود يسيرون في تشكيل عسكري حاملين أعلام روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية.
لقطة جوية تظهر الأضواء التي زينت سماء بيونغ يانغ خلال العرض العسكري.
كيم جونغ أون، يحيى الحضور الذين تهافتوا للسلام عليه باليد، بينما تظهر إلى جانبه ابنته التي تشاهد العرض العسكري.
جنود أوكرانيون يؤدون عرضًا عسكريًا على متن الخيول التي سارت وسط الساحة أمام الرئيس وابنته والحضور.
جنود أوكرانيون يشاركون في إحدى فقرات العرض العسكري الذي لاقى إعجابًا كبيرًا وتفاعلًا من الحضور.
لقطة جوية تظهر جنودا كوريين خلال تأديتهم عرضًا عسكريًا مهيبًا إحياء لذكرى المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري الحاكم في بيونغ يانغ.
كيم جو آي، تصفق خلال حضورها العرض العسكري.
كيم جونغ أون وابنته يشاهدان استعراضًا جويًا خلال فعاليات العرض العسكري الذي أقيم في بيونغ يانغ.
