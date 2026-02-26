كيم جونغ أون مع ابنته.. عرض عسكري ضخم بمناسبة اختتام فعاليات المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260226/كيم-جونغ-أون-مع-ابنته-عرض-عسكري-ضخم-بمناسبة-اختتام-فعاليات-المؤتمر-التاسع-لحزب-العمال-الكوري-1110763482.html
كيم جونغ أون مع ابنته.. عرض عسكري ضخم بمناسبة اختتام فعاليات المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري
كيم جونغ أون مع ابنته.. عرض عسكري ضخم بمناسبة اختتام فعاليات المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة لزعيم كوريا الديمقراطية الشعبية (الشمالية) كيم جونغ أون، وابنته كيم جو آي، خلال حضورهما عرضًا... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T07:56+0000
2026-02-26T07:56+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
عرض عسكري
العالم
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1a/1110763652_0:50:1000:613_1920x0_80_0_0_85a624fd15cc3bd707fe5eddc0045e48.jpg
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1a/1110763652_59:0:942:662_1920x0_80_0_0_d735cb57f18a3b2db97dcc2af8b805c1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, عرض عسكري, العالم, صور
фото, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, عرض عسكري, العالم, صور

كيم جونغ أون مع ابنته.. عرض عسكري ضخم بمناسبة اختتام فعاليات المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري

07:56 GMT 26.02.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة لزعيم كوريا الديمقراطية الشعبية (الشمالية) كيم جونغ أون، وابنته كيم جو آي، خلال حضورهما عرضًا عسكريًا أقيم في العاصمة بيونغ يانغ، بمناسبة اختتام فعاليات المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري الحاكم.
© Photo / KCNA

كيم جونغ أون مع ابنته، وهو يشير لها بإصبع يده خلال حضورهما العرض العسكري.

كيم جونغ أون مع ابنته، وهو يشير لها بإصبع يده خلال حضورهما العرض العسكري. - سبوتنيك عربي
1/12
© Photo / KCNA

كيم جونغ أون مع ابنته، وهو يشير لها بإصبع يده خلال حضورهما العرض العسكري.

© REUTERS KCNA

قوات كورية خلال مشاركتها في العرض العسكري المهيب لإحياء ذكرى المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري.

قوات كورية خلال مشاركتها في العرض العسكري المهيب لإحياء ذكرى المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري. - سبوتنيك عربي
2/12
© REUTERS KCNA

قوات كورية خلال مشاركتها في العرض العسكري المهيب لإحياء ذكرى المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري.

© Photo / KCNA

صف من الجنود الكوريين يحيون علم بلادهم المرفوع على السارية وسط الأضواء المشتعلة.

صف من الجنود الكوريين يحيون علم بلادهم المرفوع على السارية وسط الأضواء المشتعلة. - سبوتنيك عربي
3/12
© Photo / KCNA

صف من الجنود الكوريين يحيون علم بلادهم المرفوع على السارية وسط الأضواء المشتعلة.

© REUTERS KCNA

كيم جونغ أون وهو يحيي الحضور الذي رحب به بالتصفيق خلال المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري في بيونغ يانغ.

كيم جونغ أون وهو يحيي الحضور الذي رحب به بالتصفيق خلال المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي
4/12
© REUTERS KCNA

كيم جونغ أون وهو يحيي الحضور الذي رحب به بالتصفيق خلال المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري في بيونغ يانغ.

© Photo / KCNA

استعراض عسكري مهيب لجنود يسيرون في تشكيل عسكري حاملين أعلام روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية.

استعراض عسكري مهيب لجنود يسيرون في تشكيل عسكري حاملين أعلام روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية. - سبوتنيك عربي
5/12
© Photo / KCNA

استعراض عسكري مهيب لجنود يسيرون في تشكيل عسكري حاملين أعلام روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية.

© Photo / KCNA

لقطة جوية تظهر الأضواء التي زينت سماء بيونغ يانغ خلال العرض العسكري.

لقطة جوية تظهر الأضواء التي زينت سماء بيونغ يانغ خلال العرض العسكري. - سبوتنيك عربي
6/12
© Photo / KCNA

لقطة جوية تظهر الأضواء التي زينت سماء بيونغ يانغ خلال العرض العسكري.

© REUTERS KCNA

كيم جونغ أون، يحيى الحضور الذين تهافتوا للسلام عليه باليد، بينما تظهر إلى جانبه ابنته التي تشاهد العرض العسكري.

 كيم جونغ أون، يحيى الحضور الذين تهافتوا للسلام عليه باليد، بينما تظهر إلى جانبه ابنته التي تشاهد العرض العسكري. - سبوتنيك عربي
7/12
© REUTERS KCNA

كيم جونغ أون، يحيى الحضور الذين تهافتوا للسلام عليه باليد، بينما تظهر إلى جانبه ابنته التي تشاهد العرض العسكري.

© Photo / KCNA

جنود أوكرانيون يؤدون عرضًا عسكريًا على متن الخيول التي سارت وسط الساحة أمام الرئيس وابنته والحضور.

جنود أوكرانيون يؤدون عرضًا عسكريًا على متن الخيول التي سارت وسط الساحة أمام الرئيس وابنته والحضور. - سبوتنيك عربي
8/12
© Photo / KCNA

جنود أوكرانيون يؤدون عرضًا عسكريًا على متن الخيول التي سارت وسط الساحة أمام الرئيس وابنته والحضور.

© Photo / KCNA

جنود أوكرانيون يشاركون في إحدى فقرات العرض العسكري الذي لاقى إعجابًا كبيرًا وتفاعلًا من الحضور.

جنود أوكرانيون يشاركون في إحدى فقرات العرض العسكري الذي لاقى إعجابًا كبيرًا وتفاعلًا من الحضور. - سبوتنيك عربي
9/12
© Photo / KCNA

جنود أوكرانيون يشاركون في إحدى فقرات العرض العسكري الذي لاقى إعجابًا كبيرًا وتفاعلًا من الحضور.

© REUTERS KCNA

لقطة جوية تظهر جنودا كوريين خلال تأديتهم عرضًا عسكريًا مهيبًا إحياء لذكرى المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري الحاكم في بيونغ يانغ.

لقطة جوية تظهر جنودا كوريين خلال تأديتهم عرضًا عسكريًا مهيبًا إحياء لذكرى المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري الحاكم في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي
10/12
© REUTERS KCNA

لقطة جوية تظهر جنودا كوريين خلال تأديتهم عرضًا عسكريًا مهيبًا إحياء لذكرى المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري الحاكم في بيونغ يانغ.

© REUTERS KCNA

كيم جو آي، تصفق خلال حضورها العرض العسكري.

كيم جو آي، تصفق خلال حضورها العرض العسكري. - سبوتنيك عربي
11/12
© REUTERS KCNA

كيم جو آي، تصفق خلال حضورها العرض العسكري.

© REUTERS KCNA

كيم جونغ أون وابنته يشاهدان استعراضًا جويًا خلال فعاليات العرض العسكري الذي أقيم في بيونغ يانغ.

كيم جونغ أون وابنته يشاهدان استعراضًا جويًا خلال فعاليات العرض العسكري الذي أقيم في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي
12/12
© REUTERS KCNA

كيم جونغ أون وابنته يشاهدان استعراضًا جويًا خلال فعاليات العرض العسكري الذي أقيم في بيونغ يانغ.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала