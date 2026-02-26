https://sarabic.ae/20260226/مصدر-لـسبوتنيك-الوفدان-الأوكراني-والأمريكي-يصلان-إلى-جنيف-لإجراء-مفاوضات-حول-التسوية-1110787837.html
مصدر لـ"سبوتنيك": الوفدان الأوكراني والأمريكي يصلان إلى جنيف لإجراء مفاوضات حول التسوية
مصدر لـ"سبوتنيك": الوفدان الأوكراني والأمريكي يصلان إلى جنيف لإجراء مفاوضات حول التسوية
سبوتنيك عربي
وصل وفدا الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا إلى فندق "فور سيزونز" في جنيف، اليوم الخميس، حيث من المقرر أن تعقد اليوم مفاوضات بشأن تسوية النزاع الأوكراني. 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T14:12+0000
2026-02-26T14:12+0000
2026-02-26T14:12+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110456738_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2574549e329868fd51f0f8606a6f9cdc.jpg
وقال مصدر في تصريح للوكالة: "إن الوفدين الأمريكي والأوكراني وصلا إلى فندق "فور سيزونز" في جنيف حيث ستُعقد مفاوضات التسوية السلمية"، لافتًا إلى أن الوفد الأوكراني وصل إلى المفاوضات أولًا، فيما حضر الوفد الأمريكي بعد جولة جديدة من المحادثات حول الملف النووي الإيراني بوساطة سلطنة عمان.كما أفاد مصدر دبلوماسي، في وقت سابق، بأن "الممثل الخاص للرئيس الروسي، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، من المتوقع أن يصل أيضًا إلى جنيف، اليوم الخميس أيضا، لإجراء محادثات مع الجانب الأمريكي".صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "محاولة تحديد جدول زمني للتسوية في أوكرانيا أو التكهن بها الآن سيكون خطأ فادحا".وأضاف: "الجميع يواصلون عملهم، بمن فيهم المفاوضون الأمريكيون، والجانب الأمريكي، الذي نعرب له عن امتناننا العميق لاستمرار هذه الجهود".الخارجية العمانية: هناك انفتاح من الجانبين الإيراني والأمريكي على حلول جديدة للمضي نحو اتفاق عادل
https://sarabic.ae/20260225/ويتكوف-روسيا-أظهرت-تواصلا-حقيقيا-في-مفاوضات-جنيف-1110715918.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110456738_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_8ad1bcadd5ff14accad7f5f348a35d40.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
مصدر لـ"سبوتنيك": الوفدان الأوكراني والأمريكي يصلان إلى جنيف لإجراء مفاوضات حول التسوية
وصل وفدا الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا إلى فندق "فور سيزونز" في جنيف، اليوم الخميس، حيث من المقرر أن تعقد اليوم مفاوضات بشأن تسوية النزاع الأوكراني.
وقال مصدر في تصريح للوكالة: "إن الوفدين الأمريكي والأوكراني وصلا إلى فندق "فور سيزونز" في جنيف حيث ستُعقد مفاوضات التسوية السلمية"، لافتًا إلى أن الوفد الأوكراني وصل إلى المفاوضات أولًا، فيما حضر الوفد الأمريكي بعد جولة جديدة من المحادثات حول الملف النووي الإيراني بوساطة سلطنة عمان.
ووفقا للمصدر، يخضع الفندق لإجراءات أمنية مشددة، إذ تنتشر مجموعات من الشرطة وعناصر أمن بملابس مدنية على محيطه.
كما أفاد مصدر دبلوماسي، في وقت سابق، بأن "الممثل الخاص للرئيس الروسي، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، من المتوقع أن يصل أيضًا إلى جنيف، اليوم الخميس أيضا، لإجراء محادثات مع الجانب الأمريكي".
صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "محاولة تحديد جدول زمني للتسوية في أوكرانيا أو التكهن بها الآن سيكون خطأ فادحا".
وقال للصحفيين: "سيكون من أكبر الأخطاء محاولة تحديد جدول زمني أو التكهن بأي شيء الآن، لا أريد ارتكاب هذه الأخطاء".
وأضاف: "الجميع يواصلون عملهم، بمن فيهم المفاوضون الأمريكيون، والجانب الأمريكي، الذي نعرب له عن امتناننا العميق لاستمرار هذه الجهود".