مصدر لـ"سبوتنيك": الوفدان الأوكراني والأمريكي يصلان إلى جنيف لإجراء مفاوضات حول التسوية

مصدر لـ"سبوتنيك": الوفدان الأوكراني والأمريكي يصلان إلى جنيف لإجراء مفاوضات حول التسوية

وصل وفدا الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا إلى فندق "فور سيزونز" في جنيف، اليوم الخميس، حيث من المقرر أن تعقد اليوم مفاوضات بشأن تسوية النزاع الأوكراني. 26.02.2026

وقال مصدر في تصريح للوكالة: "إن الوفدين الأمريكي والأوكراني وصلا إلى فندق "فور سيزونز" في جنيف حيث ستُعقد مفاوضات التسوية السلمية"، لافتًا إلى أن الوفد الأوكراني وصل إلى المفاوضات أولًا، فيما حضر الوفد الأمريكي بعد جولة جديدة من المحادثات حول الملف النووي الإيراني بوساطة سلطنة عمان.كما أفاد مصدر دبلوماسي، في وقت سابق، بأن "الممثل الخاص للرئيس الروسي، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، من المتوقع أن يصل أيضًا إلى جنيف، اليوم الخميس أيضا، لإجراء محادثات مع الجانب الأمريكي".صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "محاولة تحديد جدول زمني للتسوية في أوكرانيا أو التكهن بها الآن سيكون خطأ فادحا".وأضاف: "الجميع يواصلون عملهم، بمن فيهم المفاوضون الأمريكيون، والجانب الأمريكي، الذي نعرب له عن امتناننا العميق لاستمرار هذه الجهود".الخارجية العمانية: هناك انفتاح من الجانبين الإيراني والأمريكي على حلول جديدة للمضي نحو اتفاق عادل

