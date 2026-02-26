مصدر لـ"سبوتنيك": الوفدان الأوكراني والأمريكي يصلان إلى جنيف لإجراء مفاوضات حول التسوية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260226/مصدر-لـسبوتنيك-الوفدان-الأوكراني-والأمريكي-يصلان-إلى-جنيف-لإجراء-مفاوضات-حول-التسوية-1110787837.html
مصدر لـ"سبوتنيك": الوفدان الأوكراني والأمريكي يصلان إلى جنيف لإجراء مفاوضات حول التسوية
مصدر لـ"سبوتنيك": الوفدان الأوكراني والأمريكي يصلان إلى جنيف لإجراء مفاوضات حول التسوية
وقال مصدر في تصريح للوكالة: "إن الوفدين الأمريكي والأوكراني وصلا إلى فندق "فور سيزونز" في جنيف حيث ستُعقد مفاوضات التسوية السلمية"، لافتًا إلى أن الوفد الأوكراني وصل إلى المفاوضات أولًا، فيما حضر الوفد الأمريكي بعد جولة جديدة من المحادثات حول الملف النووي الإيراني بوساطة سلطنة عمان.كما أفاد مصدر دبلوماسي، في وقت سابق، بأن "الممثل الخاص للرئيس الروسي، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، من المتوقع أن يصل أيضًا إلى جنيف، اليوم الخميس أيضا، لإجراء محادثات مع الجانب الأمريكي".صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "محاولة تحديد جدول زمني للتسوية في أوكرانيا أو التكهن بها الآن سيكون خطأ فادحا".وأضاف: "الجميع يواصلون عملهم، بمن فيهم المفاوضون الأمريكيون، والجانب الأمريكي، الذي نعرب له عن امتناننا العميق لاستمرار هذه الجهود".
مصدر لـ"سبوتنيك": الوفدان الأوكراني والأمريكي يصلان إلى جنيف لإجراء مفاوضات حول التسوية

14:12 GMT 26.02.2026
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصورمكان انعقاد المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف
مكان انعقاد المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصل وفدا الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا إلى فندق "فور سيزونز" في جنيف، اليوم الخميس، حيث من المقرر أن تعقد اليوم مفاوضات بشأن تسوية النزاع الأوكراني.
وقال مصدر في تصريح للوكالة: "إن الوفدين الأمريكي والأوكراني وصلا إلى فندق "فور سيزونز" في جنيف حيث ستُعقد مفاوضات التسوية السلمية"، لافتًا إلى أن الوفد الأوكراني وصل إلى المفاوضات أولًا، فيما حضر الوفد الأمريكي بعد جولة جديدة من المحادثات حول الملف النووي الإيراني بوساطة سلطنة عمان.
ووفقا للمصدر، يخضع الفندق لإجراءات أمنية مشددة، إذ تنتشر مجموعات من الشرطة وعناصر أمن بملابس مدنية على محيطه.
كما أفاد مصدر دبلوماسي، في وقت سابق، بأن "الممثل الخاص للرئيس الروسي، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، من المتوقع أن يصل أيضًا إلى جنيف، اليوم الخميس أيضا، لإجراء محادثات مع الجانب الأمريكي".
الوفد الروسي خلال المفاوضات الروسية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ويتكوف: روسيا أظهرت تواصلا حقيقيا في مفاوضات جنيف
أمس, 00:05 GMT
صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "محاولة تحديد جدول زمني للتسوية في أوكرانيا أو التكهن بها الآن سيكون خطأ فادحا".

وقال للصحفيين: "سيكون من أكبر الأخطاء محاولة تحديد جدول زمني أو التكهن بأي شيء الآن، لا أريد ارتكاب هذه الأخطاء".

وأضاف: "الجميع يواصلون عملهم، بمن فيهم المفاوضون الأمريكيون، والجانب الأمريكي، الذي نعرب له عن امتناننا العميق لاستمرار هذه الجهود".
الخارجية العمانية: هناك انفتاح من الجانبين الإيراني والأمريكي على حلول جديدة للمضي نحو اتفاق عادل
