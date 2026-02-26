https://sarabic.ae/20260226/هل-تصبح-مبادرة-حوض-النيل-بديلا-لاتفاقية-عنتيبي-1110790613.html

هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي

هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي

أعلنت مصر عن دعمها مبادرة حوض النيل والعملية التشاورية الجارية في إطارها، بما يسهم في استعادة الشمولية، مؤكدةً رفضها أي إجراءات أحادية. 26.02.2026, سبوتنيك عربي

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، لوزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان، ماندي سيمايا كومبا، وخلال اللقاء شدد عبد العاطي على أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما مبادئ الإخطار المسبق والتشاور وعدم الإضرار ورفض الإجراءات الأحادية.وأكد الوزير المصري الحرص على استمرار التنسيق مع جنوب السودان بما يعزز فرص التوافق، ويحافظ على استدامة النهر ويصون بيئته ويعظم موارده بوصفه مصدراً للتعاون والتنمية المشتركة لجميع دول حوض النيل.وحول الرؤية المصرية لمبادرة حوض النيل، قال الخبير إن "المبادرة تعد من منظور مصر منصة مثالية لتعزيز التعاون، مع التأكيد على مبادئ القانون الدولي مثل الإخطار المسبق، والتشاور، وعدم الإضرار، والاستخدام العادل دون أحادية، إذ ترفض مصر ترفض الإجراءات الأحادية التي حدثت في سد النهضة، وتدعو إلى توافق شامل قبل أي تحول مؤسسي، خاصة أن هناك دولا تمثل أكثر من نصف سكان الحوض (مصر والسودان) هي خارج اتفاقية عنتيبي، مما يجعلها غير شاملة".واعتبر الكاتب أن "إحياء مصر للأطر القديمة أو تعزيز علاقاتها مع جنوب السودان خطوة للوراء وجزءا من استراتيجية لإعادة ترتيب الاصطفافات داخل الحوض"، مشيرا إلى أن"الحل يكمن في توفر الإرادة السياسية من الجانبين، مع التنازلات المتبادلة، لتحويل المسار إلى تعاون تنموي وشراكات اقتصادية، بعيدا عن التدويل، مع إمكانية تطوير المبادرة إلى مفوضية حوض النيل توافقية إذا استمر الحوار الجاد".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

