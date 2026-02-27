https://sarabic.ae/20260227/إعلام-زيلينسكي-أهان-وزير-الخارجية-الألماني-1110808876.html
إعلام: زيلينسكي أهان وزير الخارجية الألماني
وأشارت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية إلى أن زيلينسكي منح فاديفول وسام "للاستحقاق" من الدرجة الثانية، بينما كان من المفترض أن يحصل على الوسام من الدرجة الأولى.وجاء في تقرير الصحيفة: "تم تكريم وزير الخارجية الاتحادي يوهان فاديفول (الحزب المسيحي الديمقراطي) من قبل فلاديمير زيلينسكي بوسام 'للاستحقاق' من الدرجة الثانية. ومع ذلك، وفقًا للنظام الداخلي للوسام، فإن 'وزراء الدول ذات السيادة' يحصلون فعليًا على الدرجة الأولى."ووفق النظام الداخلي، الدرجة الثانية مخصصة فعليًا لنواب رؤساء الحكومات والبرلمانات، والوزراء، ورؤساء الأجهزة المركزية الأخرى، والسفراء.وسبق أن وقع رئيس النظام في كييف في مواقف محرجة، فعلى سبيل المثال، في بداية يناير/كانون الثاني، خلال لقاء مستشاري الأمن القومي للدول الأوروبية، أخطأ باللغة الإنجليزية وأعرب عن أمله في "لقاء مع الجنس" في باريس.ويعد وسام "للاستحقاق" جائزة وطنية أوكرانية، أُنشئ بموجب مرسوم رئاسي رقم 870/96 بتاريخ 22 سبتمبر 1996، لتكريم المواطنين عن إنجازاتهم البارزة في المجالات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والحكومية والمجتمعية وغيرها من مجالات النشاط العام لما فيه مصلحة أوكرانيا.
أثار فلاديمير زيلينسكي فضيحة دبلوماسية بعد أن منح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول وسامًا لا يتوافق مع رتبته، فيما اعتبرته وسائل الإعلام الألمانية إهانة للمسؤل الألماني.
وأشارت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية إلى أن زيلينسكي منح فاديفول وسام "للاستحقاق" من الدرجة الثانية، بينما كان من المفترض أن يحصل على الوسام من الدرجة الأولى.
19 نوفمبر 2025, 08:36 GMT
وجاء في تقرير الصحيفة: "تم تكريم وزير الخارجية الاتحادي يوهان فاديفول (الحزب المسيحي الديمقراطي) من قبل فلاديمير زيلينسكي بوسام 'للاستحقاق' من الدرجة الثانية. ومع ذلك، وفقًا للنظام الداخلي للوسام، فإن 'وزراء الدول ذات السيادة' يحصلون فعليًا على الدرجة الأولى."
ووفق النظام الداخلي، الدرجة الثانية مخصصة فعليًا لنواب رؤساء الحكومات والبرلمانات، والوزراء، ورؤساء الأجهزة المركزية الأخرى، والسفراء.
وأضافت الصحيفة: "ليس واضحًا سبب حصول فاديفول على الدرجة الثانية فقط. وقد ظل الاستفسار الموجه إلى زيلينسكي دون إجابة حتى الآن".
وسبق أن وقع رئيس النظام في كييف في مواقف محرجة
، فعلى سبيل المثال، في بداية يناير/كانون الثاني، خلال لقاء مستشاري الأمن القومي للدول الأوروبية، أخطأ باللغة الإنجليزية وأعرب عن أمله في "لقاء مع الجنس" في باريس.
ويعد وسام "للاستحقاق" جائزة وطنية أوكرانية، أُنشئ بموجب مرسوم رئاسي رقم 870/96 بتاريخ 22 سبتمبر 1996، لتكريم المواطنين عن إنجازاتهم البارزة في المجالات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والحكومية والمجتمعية وغيرها من مجالات النشاط العام لما فيه مصلحة أوكرانيا.