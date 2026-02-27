إعلام: زيلينسكي أهان وزير الخارجية الألماني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260227/إعلام-زيلينسكي-أهان-وزير-الخارجية-الألماني-1110808876.html
إعلام: زيلينسكي أهان وزير الخارجية الألماني
إعلام: زيلينسكي أهان وزير الخارجية الألماني
سبوتنيك عربي
أثار فلاديمير زيلينسكي فضيحة دبلوماسية بعد أن منح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول وسامًا لا يتوافق مع رتبته، فيما اعتبرته وسائل الإعلام الألمانية إهانة... 27.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-27T00:19+0000
2026-02-27T00:19+0000
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_64e3a004a71f75c09315b0217964e3ac.jpg
وأشارت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية إلى أن زيلينسكي منح فاديفول وسام "للاستحقاق" من الدرجة الثانية، بينما كان من المفترض أن يحصل على الوسام من الدرجة الأولى.وجاء في تقرير الصحيفة: "تم تكريم وزير الخارجية الاتحادي يوهان فاديفول (الحزب المسيحي الديمقراطي) من قبل فلاديمير زيلينسكي بوسام 'للاستحقاق' من الدرجة الثانية. ومع ذلك، وفقًا للنظام الداخلي للوسام، فإن 'وزراء الدول ذات السيادة' يحصلون فعليًا على الدرجة الأولى."ووفق النظام الداخلي، الدرجة الثانية مخصصة فعليًا لنواب رؤساء الحكومات والبرلمانات، والوزراء، ورؤساء الأجهزة المركزية الأخرى، والسفراء.وسبق أن وقع رئيس النظام في كييف في مواقف محرجة، فعلى سبيل المثال، في بداية يناير/كانون الثاني، خلال لقاء مستشاري الأمن القومي للدول الأوروبية، أخطأ باللغة الإنجليزية وأعرب عن أمله في "لقاء مع الجنس" في باريس.ويعد وسام "للاستحقاق" جائزة وطنية أوكرانية، أُنشئ بموجب مرسوم رئاسي رقم 870/96 بتاريخ 22 سبتمبر 1996، لتكريم المواطنين عن إنجازاتهم البارزة في المجالات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والحكومية والمجتمعية وغيرها من مجالات النشاط العام لما فيه مصلحة أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20251119/اسم-زيلينسكي-يطفو-على-سطح-فضيحة-الفساد-الكبرى-في-قطاع-الطاقة-الأوكراني-1107275533.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_322:0:2898:1932_1920x0_80_0_0_48aac22fd24100822f7e1ec4834761f0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, العالم
زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, العالم

إعلام: زيلينسكي أهان وزير الخارجية الألماني

00:19 GMT 27.02.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowskiفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
تابعنا عبر
أثار فلاديمير زيلينسكي فضيحة دبلوماسية بعد أن منح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول وسامًا لا يتوافق مع رتبته، فيما اعتبرته وسائل الإعلام الألمانية إهانة للمسؤل الألماني.
وأشارت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية إلى أن زيلينسكي منح فاديفول وسام "للاستحقاق" من الدرجة الثانية، بينما كان من المفترض أن يحصل على الوسام من الدرجة الأولى.
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
اسم زيلينسكي يطفو على سطح فضيحة الفساد الكبرى في قطاع الطاقة الأوكراني
19 نوفمبر 2025, 08:36 GMT
وجاء في تقرير الصحيفة: "تم تكريم وزير الخارجية الاتحادي يوهان فاديفول (الحزب المسيحي الديمقراطي) من قبل فلاديمير زيلينسكي بوسام 'للاستحقاق' من الدرجة الثانية. ومع ذلك، وفقًا للنظام الداخلي للوسام، فإن 'وزراء الدول ذات السيادة' يحصلون فعليًا على الدرجة الأولى."
ووفق النظام الداخلي، الدرجة الثانية مخصصة فعليًا لنواب رؤساء الحكومات والبرلمانات، والوزراء، ورؤساء الأجهزة المركزية الأخرى، والسفراء.
وأضافت الصحيفة: "ليس واضحًا سبب حصول فاديفول على الدرجة الثانية فقط. وقد ظل الاستفسار الموجه إلى زيلينسكي دون إجابة حتى الآن".
وسبق أن وقع رئيس النظام في كييف في مواقف محرجة، فعلى سبيل المثال، في بداية يناير/كانون الثاني، خلال لقاء مستشاري الأمن القومي للدول الأوروبية، أخطأ باللغة الإنجليزية وأعرب عن أمله في "لقاء مع الجنس" في باريس.
ويعد وسام "للاستحقاق" جائزة وطنية أوكرانية، أُنشئ بموجب مرسوم رئاسي رقم 870/96 بتاريخ 22 سبتمبر 1996، لتكريم المواطنين عن إنجازاتهم البارزة في المجالات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والحكومية والمجتمعية وغيرها من مجالات النشاط العام لما فيه مصلحة أوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала