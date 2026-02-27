https://sarabic.ae/20260227/الخارجية-الروسية-مهمة-الناتو-الحارس-القطبي-مدمرة-لمنطقة-القطب-الشمالي-1110810409.html

الخارجية الروسية: مهمة الناتو "الحارس القطبي" مدمرة لمنطقة القطب الشمالي

الخارجية الروسية: مهمة الناتو "الحارس القطبي" مدمرة لمنطقة القطب الشمالي

قال مدير إدارة القضايا الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية، وكبير المسؤولين الروس في مجلس القطب الشمالي فلاديسلاف ماسلينيكوف، اليوم الجمعة، إن مهمة الناتو...

وأضاف ماسلينيكوف، لوكالة "سبوتنيك": "نعتقد أن التدريبات في القطب الشمالي، التي يزداد عددها من جانب الناتو، لا تجلب شيئًا جيدًا للمنطقة. لقد كانت منطقة القطب الشمالي لفترة طويلة، بالنسبة لجميع المشاركين فعليًا، أرضًا للسلام والتعاون. وبالتأكيد، فإن هذا أمر مدمر للمنطقة، ولا سيما لآفاق التعاون فيها".ووفقًا لبيان صادر عن القيادة العليا للقوات المسلحة المشتركة للناتو في أوروبا، ستتضمن مهمة "الحارس القطبي" إجراء تدريبات متعددة المهام في المنطقة، وستقودها القيادة المشتركة للقوات في نورفولك (JFC Norfolk). وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أكدت في 15 يناير/كانون الثاني أن روسيا لفتت الانتباه إلى خطط الناتو لإطلاق مهمة "الحارس القطبي"، وتعتبر ذلك استفزازًا لفرض قواعده الخاصة، مشيرة إلى أن جهود الحلف حولت المنطقة التي كانت سلمية سابقًا إلى ساحة تنافس جيوسياسي.وفي السنوات الأخيرة، أشارت روسيا إلى نشاط غير مسبوق للناتو قرب حدودها الغربية. ويعمل الحلف على توسيع مبادراته، ويصف ذلك بأنه "ردع للعدوان الروسي". وقد أعربت السلطات الروسية مرارًا عن قلقها إزاء تعزيز قوات الحلف في أوروبا.

