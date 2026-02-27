الخارجية الروسية: مهمة الناتو "الحارس القطبي" مدمرة لمنطقة القطب الشمالي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:28 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
14:37 GMT
23 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
16:00 GMT
30 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
16:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:48 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الروسية: مهمة الناتو "الحارس القطبي" مدمرة لمنطقة القطب الشمالي
الخارجية الروسية: مهمة الناتو "الحارس القطبي" مدمرة لمنطقة القطب الشمالي
سبوتنيك عربي
قال مدير إدارة القضايا الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية، وكبير المسؤولين الروس في مجلس القطب الشمالي فلاديسلاف ماسلينيكوف، اليوم الجمعة، إن مهمة الناتو... 27.02.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف ماسلينيكوف، لوكالة "سبوتنيك": "نعتقد أن التدريبات في القطب الشمالي، التي يزداد عددها من جانب الناتو، لا تجلب شيئًا جيدًا للمنطقة. لقد كانت منطقة القطب الشمالي لفترة طويلة، بالنسبة لجميع المشاركين فعليًا، أرضًا للسلام والتعاون. وبالتأكيد، فإن هذا أمر مدمر للمنطقة، ولا سيما لآفاق التعاون فيها".ووفقًا لبيان صادر عن القيادة العليا للقوات المسلحة المشتركة للناتو في أوروبا، ستتضمن مهمة "الحارس القطبي" إجراء تدريبات متعددة المهام في المنطقة، وستقودها القيادة المشتركة للقوات في نورفولك (JFC Norfolk). وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أكدت في 15 يناير/كانون الثاني أن روسيا لفتت الانتباه إلى خطط الناتو لإطلاق مهمة "الحارس القطبي"، وتعتبر ذلك استفزازًا لفرض قواعده الخاصة، مشيرة إلى أن جهود الحلف حولت المنطقة التي كانت سلمية سابقًا إلى ساحة تنافس جيوسياسي.وفي السنوات الأخيرة، أشارت روسيا إلى نشاط غير مسبوق للناتو قرب حدودها الغربية. ويعمل الحلف على توسيع مبادراته، ويصف ذلك بأنه "ردع للعدوان الروسي". وقد أعربت السلطات الروسية مرارًا عن قلقها إزاء تعزيز قوات الحلف في أوروبا.
الأخبار
ar_EG
الخارجية الروسية: مهمة الناتو "الحارس القطبي" مدمرة لمنطقة القطب الشمالي

03:50 GMT 27.02.2026 (تم التحديث: 05:10 GMT 27.02.2026)
قال مدير إدارة القضايا الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية، وكبير المسؤولين الروس في مجلس القطب الشمالي فلاديسلاف ماسلينيكوف، اليوم الجمعة، إن مهمة الناتو "الحارس القطبي" مدمرة لمنطقة القطب الشمالي وآفاق التعاون فيها.
وأضاف ماسلينيكوف، لوكالة "سبوتنيك": "نعتقد أن التدريبات في القطب الشمالي، التي يزداد عددها من جانب الناتو، لا تجلب شيئًا جيدًا للمنطقة. لقد كانت منطقة القطب الشمالي لفترة طويلة، بالنسبة لجميع المشاركين فعليًا، أرضًا للسلام والتعاون. وبالتأكيد، فإن هذا أمر مدمر للمنطقة، ولا سيما لآفاق التعاون فيها".
الخارجية: مناورات الناتو تزداد حدة في القطب الشمالي وموسكو ستدافع عن مصالحها بحزم
4 فبراير, 02:29 GMT
ووفقًا لبيان صادر عن القيادة العليا للقوات المسلحة المشتركة للناتو في أوروبا، ستتضمن مهمة "الحارس القطبي" إجراء تدريبات متعددة المهام في المنطقة، وستقودها القيادة المشتركة للقوات في نورفولك (JFC Norfolk).
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أكدت في 15 يناير/كانون الثاني أن روسيا لفتت الانتباه إلى خطط الناتو لإطلاق مهمة "الحارس القطبي"، وتعتبر ذلك استفزازًا لفرض قواعده الخاصة، مشيرة إلى أن جهود الحلف حولت المنطقة التي كانت سلمية سابقًا إلى ساحة تنافس جيوسياسي.
وفي السنوات الأخيرة، أشارت روسيا إلى نشاط غير مسبوق للناتو قرب حدودها الغربية. ويعمل الحلف على توسيع مبادراته، ويصف ذلك بأنه "ردع للعدوان الروسي". وقد أعربت السلطات الروسية مرارًا عن قلقها إزاء تعزيز قوات الحلف في أوروبا.
