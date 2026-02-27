https://sarabic.ae/20260227/مصر-تكشف-رسميا-كواليس-حادث-دهس-بسيارة-تحمل-علم-إسرائيل-1110836184.html
مصر تكشف رسميا كواليس "حادث دهس" بسيارة تحمل علم إسرائيل
مصر تكشف رسميا كواليس "حادث دهس" بسيارة تحمل علم إسرائيل
أصدرت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، بيانا رسميا بشأن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قائد سيارة ملاكي ملصق عليها علم إحدى الدول وهو... 27.02.2026
وأوضحت الوزارة أنه "بتاريخ 27 من شهر فبراير/ شباط الجاري، تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم وإصابة أشخاص، وأن التحقيقات الأولية أظهرت أن المشاجرة بدأت بين قائد السيارة ومالك محل تجاري بسبب توقف السيارة أمام المحل".وأضافت الوزارة أنه "أثناء المشاجرة، قام بعض المارة بالتعدي على قائد السيارة بالضرب، ما دفعه لمحاولة الإفلات، إلا أنه اصطدم بعدد من المواطنين والمركبات، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وكسور متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم".وأكدت وزارة الداخلية المصرية "ضبط السيارة وقائدها، الذي تبين أنه يعاني من مرض نفسي منذ عدة سنوات ويتلقى العلاج"، موضحة أن "ملصق العلم الإسرائيلي على السيارة تم طبعه له من قبل أحد محلات كماليات السيارات في المنطقة تحت تأثير الخوف من تصرفاته السابقة".وأشارت الوزارة إلى "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأن النيابة العامة المصرية تتولى التحقيق في الواقعة".
