نائب الرئيس الأمريكي: لن ننجر إلى حرب طويلة في الشرق الأوسط

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:28 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
14:37 GMT
23 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
16:00 GMT
30 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
16:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:48 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
تابعنا عبر
قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الجمعة، إنه لا توجد أدنى فرصة لانجرار الولايات المتحدة إلى صراع طويل الأمد في الشرق الأوسط، وذلك على خلفية تصاعد التوتر في العلاقات بين واشنطن وطهران.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "فكرة أننا سننجر إلى حرب في الشرق الأوسط لسنوات طويلة دون نهاية، هذا لن يحدث تحت أي ظرف".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
إيران تعلن التوصل إلى "تفاهم عام" مع الولايات المتحدة بشأن معظم القضايا
أمس, 22:49 GMT
وأشار إلى أنه لا يعلم القرار الذي سيتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، مستعرضًا خيارات محتملة تشمل توجيه ضربات عسكرية. وأكد فانس أنه حتى إذا دعم ترامب فكرة شن ضربات جديدة على إيران، فإن ذلك لن يتطور إلى صراع ممتد.
وكانت "واشنطن بوست" قد أفادت، استنادًا إلى بيانات تتبع الرحلات وصور الأقمار الصناعية، بأن أكثر من 150 طائرة ذات طابع عسكري ونحو ثلث السفن الأمريكية العاملة تتركز بالقرب من إيران.
وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عقب المفاوضات التي جرت يوم الخميس في جنيف، بأن إيران والولايات المتحدة قد تعقدان جولة جديدة خلال أسبوع.
وأضاف أن وفدي البلدين سيبدآن، اعتبارًا من يوم الاثنين 2 مارس/آذار، مشاورات فنية في فيينا تُعقد في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ووصف عراقجي الجولة الثالثة من المشاورات بين طهران وواشنطن بأنها من أكثر الجولات جدية.
