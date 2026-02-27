https://sarabic.ae/20260227/نائب-الرئيس-الأمريكي--لن-ننجر-إلى-حرب-طويلة-في-الشرق-الأوسط-1110810037.html

نائب الرئيس الأمريكي: لن ننجر إلى حرب طويلة في الشرق الأوسط

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الجمعة، إنه لا توجد أدنى فرصة لانجرار الولايات المتحدة إلى صراع طويل الأمد في الشرق الأوسط، وذلك على خلفية تصاعد... 27.02.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "فكرة أننا سننجر إلى حرب في الشرق الأوسط لسنوات طويلة دون نهاية، هذا لن يحدث تحت أي ظرف".وأشار إلى أنه لا يعلم القرار الذي سيتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، مستعرضًا خيارات محتملة تشمل توجيه ضربات عسكرية. وأكد فانس أنه حتى إذا دعم ترامب فكرة شن ضربات جديدة على إيران، فإن ذلك لن يتطور إلى صراع ممتد.وكانت "واشنطن بوست" قد أفادت، استنادًا إلى بيانات تتبع الرحلات وصور الأقمار الصناعية، بأن أكثر من 150 طائرة ذات طابع عسكري ونحو ثلث السفن الأمريكية العاملة تتركز بالقرب من إيران.وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عقب المفاوضات التي جرت يوم الخميس في جنيف، بأن إيران والولايات المتحدة قد تعقدان جولة جديدة خلال أسبوع.وأضاف أن وفدي البلدين سيبدآن، اعتبارًا من يوم الاثنين 2 مارس/آذار، مشاورات فنية في فيينا تُعقد في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ووصف عراقجي الجولة الثالثة من المشاورات بين طهران وواشنطن بأنها من أكثر الجولات جدية.

