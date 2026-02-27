"كي أو بي-10إم إي"...سلاح روسي جديد بذخائر موجهة

عربي
يصنف نظام "كي أو بي-10إم إي" على أنه أول نظام روسي تكتيكي مزود بذخائر موجهة بمدى يزيد على 100 كيلومتر، حيث تتمثل أبرز ميزات النظام الجديد بنظام التوجيه البصري الإلكتروني، الذي يمكنه من الاشتباك مع الأهداف المتحركة.
ويتميز النظام بحمايته المُعززة ضد أنظمة الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي. كما أنه مُجهز بنظام تصوير جوي وتسجيل فيديو، يُسجل البيانات المُستلمة من الطائرة، حيث يقدم فريق تحرير "سبوتنيك" انفوغراف يشرح فيه ميزات واستخدامات هذا السلاح الفريد.
وصُممت الذخيرة الموجهة التكتيكية الجديدة من كلاشينكوف لاستهداف المركبات العسكرية غير المدرعة أو المدرعة بشكل خفيف، وناقلات الجنود المدرعة، ووحدات القيادة التابعة للفرق والكتائب وكتائب أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، بما في ذلك المركبات المُجهزة بأنظمة الحرب الإلكترونية والأفراد والمعدات للحماية الشخصية، بدقة عالية.
علاوة على ذلك، تتميز الذخيرة الجديدة بقدرتها على استهداف أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي والاستطلاع الإلكتروني والحرب الإلكترونية، ومرافق الدعم الخلفي، ومواقع إطلاق أنظمة الطائرات المسيرة، والطائرات أو المروحيات خارج ملاجئها في قواعدها.
