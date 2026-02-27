عربي
أبرز صور الأسبوع
أبرز صور الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها خلال الأسبوع. 27.02.2026, سبوتنيك عربي
أبرز صور الأسبوع

08:01 GMT 27.02.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها خلال الأسبوع.
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

حرق تمثال "لابوبو" كجزء من احتفالات ماسلينيتسا في حديقة "أرغاماتش" الأثرية في ليبيتسك.

حرق تمثال &quot;لابوبو&quot; كجزء من احتفالات ماسلينيتسا في حديقة &quot;أرغاماتش&quot; الأثرية في ليبيتسك. - سبوتنيك عربي
1/20
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

حرق تمثال "لابوبو" كجزء من احتفالات ماسلينيتسا في حديقة "أرغاماتش" الأثرية في ليبيتسك.

© REUTERS KCNA

صورة تظهر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وهو يحيي الحضور، بينما تشاهد ابنته كيم جو آي العرض العسكري الذي أقيم في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، في 25 فبراير/شباط 2026، وذلك خلال استعراض عسكري بمناسبة المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري الحاكم.

صورة تظهر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وهو يحيي الحضور، بينما تشاهد ابنته كيم جو آي العرض العسكري الذي أقيم في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، في 25 فبراير/شباط 2026، وذلك خلال استعراض عسكري بمناسبة المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري الحاكم. - سبوتنيك عربي
2/20
© REUTERS KCNA

صورة تظهر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وهو يحيي الحضور، بينما تشاهد ابنته كيم جو آي العرض العسكري الذي أقيم في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، في 25 فبراير/شباط 2026، وذلك خلال استعراض عسكري بمناسبة المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري الحاكم.

© REUTERS Kishan Kumar Arora

رجال ملطّخون بالألوان يتبادلون رشّ المساحيق الملونة خلال احتفالات "لاثمار هولي" في بارسانا، الهند.

رجال ملطّخون بالألوان يتبادلون رشّ المساحيق الملونة خلال احتفالات &quot;لاثمار هولي&quot; في بارسانا، الهند. - سبوتنيك عربي
3/20
© REUTERS Kishan Kumar Arora

رجال ملطّخون بالألوان يتبادلون رشّ المساحيق الملونة خلال احتفالات "لاثمار هولي" في بارسانا، الهند.

© AP Photo / Silvia Izquierdo

يظهر في الصورة منازل منهارة بعد هطول أمطار غزيرة وفيضانات شديدة في حي باركي بورنييه في مدينة جويز دي فورا في ولاية ميناس جيرايس، البرازيل.

يظهر في الصورة منازل منهارة بعد هطول أمطار غزيرة وفيضانات شديدة في حي باركي بورنييه في مدينة جويز دي فورا في ولاية ميناس جيرايس، البرازيل. - سبوتنيك عربي
4/20
© AP Photo / Silvia Izquierdo

يظهر في الصورة منازل منهارة بعد هطول أمطار غزيرة وفيضانات شديدة في حي باركي بورنييه في مدينة جويز دي فورا في ولاية ميناس جيرايس، البرازيل.

© REUTERS Isabel Infantes

عارضة أزياء تقدم تصميمًا من مجموعة "النرجسي"، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في لندن، بريطانيا.

عارضة أزياء تقدم تصميمًا من مجموعة &quot;النرجسي&quot;، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في لندن، بريطانيا. - سبوتنيك عربي
5/20
© REUTERS Isabel Infantes

عارضة أزياء تقدم تصميمًا من مجموعة "النرجسي"، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في لندن، بريطانيا.

© REUTERS Kim Kyung-Hoon

صورة تظهر بعض المشاركين وهم يتصارعون، خلال مهرجان "وارابي هاداكا ماتسوري" (مهرجان وارابي العاري)، المعروف أيضاً باسم "دورونكو ماتسوري" (مهرجان الوحل) في اليابان.

صورة تظهر بعض المشاركين وهم يتصارعون، خلال مهرجان &quot;وارابي هاداكا ماتسوري&quot; (مهرجان وارابي العاري)، المعروف أيضاً باسم &quot;دورونكو ماتسوري&quot; (مهرجان الوحل) في اليابان. - سبوتنيك عربي
6/20
© REUTERS Kim Kyung-Hoon

صورة تظهر بعض المشاركين وهم يتصارعون، خلال مهرجان "وارابي هاداكا ماتسوري" (مهرجان وارابي العاري)، المعروف أيضاً باسم "دورونكو ماتسوري" (مهرجان الوحل) في اليابان.

© REUTERS Chalinee Thirasupa

يقف الناس تحت أشجار "التابيبويا" الوردية المزهرة في حرم كامفينغ ساين التابع لجامعة كاسيتسارت، في مقاطعة ناخون باتوم، تايلاند.

يقف الناس تحت أشجار &quot;التابيبويا&quot; الوردية المزهرة في حرم كامفينغ ساين التابع لجامعة كاسيتسارت، في مقاطعة ناخون باتوم، تايلاند. - سبوتنيك عربي
7/20
© REUTERS Chalinee Thirasupa

يقف الناس تحت أشجار "التابيبويا" الوردية المزهرة في حرم كامفينغ ساين التابع لجامعة كاسيتسارت، في مقاطعة ناخون باتوم، تايلاند.

© REUTERS Pool/Manon Cruz

زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحد الأجنحة في يوم افتتاح الدورة الثانية والستين للمعرض الدولي للزراعة (صالون الزراعة) في مركز معارض إكسبو بورت دو فرساي في باريس، فرنسا.

زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحد الأجنحة في يوم افتتاح الدورة الثانية والستين للمعرض الدولي للزراعة (صالون الزراعة) في مركز معارض إكسبو بورت دو فرساي في باريس، فرنسا. - سبوتنيك عربي
8/20
© REUTERS Pool/Manon Cruz

زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحد الأجنحة في يوم افتتاح الدورة الثانية والستين للمعرض الدولي للزراعة (صالون الزراعة) في مركز معارض إكسبو بورت دو فرساي في باريس، فرنسا.

© AP Photo / Vahid Salemi

نساء يمرن أمام جدارية في مدرسة للبنات في شارع الثورة الإسلامية، في وسط مدينة طهران، إيران.

نساء يمرن أمام جدارية في مدرسة للبنات في شارع الثورة الإسلامية، في وسط مدينة طهران، إيران. - سبوتنيك عربي
9/20
© AP Photo / Vahid Salemi

نساء يمرن أمام جدارية في مدرسة للبنات في شارع الثورة الإسلامية، في وسط مدينة طهران، إيران.

© REUTERS Adam Gray

الفنانة هايدي هاتري تصنع منحوتة ثلجية لدب قطبي في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

الفنانة هايدي هاتري تصنع منحوتة ثلجية لدب قطبي في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي
10/20
© REUTERS Adam Gray

الفنانة هايدي هاتري تصنع منحوتة ثلجية لدب قطبي في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

© REUTERS Oswad Charca

تظهر صورة التقطتها طائرة دون طيار سيارات متضررة ومدفونة في الوحل إثر فيضان مفاجئ ناجم عن أمطار غزيرة، في أريكويبا، بيرو.

تظهر صورة التقطتها طائرة دون طيار سيارات متضررة ومدفونة في الوحل إثر فيضان مفاجئ ناجم عن أمطار غزيرة، في أريكويبا، بيرو. - سبوتنيك عربي
11/20
© REUTERS Oswad Charca

تظهر صورة التقطتها طائرة دون طيار سيارات متضررة ومدفونة في الوحل إثر فيضان مفاجئ ناجم عن أمطار غزيرة، في أريكويبا، بيرو.

© Sputnik . Sergei Krasnouhov / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في فعالية "الصحة هي الموضة" الرياضية والوطنية، التي تتضمن رش الماء البارد في منتجع غورني فوزدوخ للتزلج في "يوجنو ساخالينسك".

المشاركون في فعالية &quot;الصحة هي الموضة&quot; الرياضية والوطنية، التي تتضمن رش الماء البارد في منتجع غورني فوزدوخ للتزلج في &quot;يوجنو ساخالينسك&quot;. - سبوتنيك عربي
12/20
© Sputnik . Sergei Krasnouhov
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في فعالية "الصحة هي الموضة" الرياضية والوطنية، التي تتضمن رش الماء البارد في منتجع غورني فوزدوخ للتزلج في "يوجنو ساخالينسك".

© REUTERS Alfonso Lepe

صورة تظهر مرور السياح بجوار حطام الحافلات المحترقة بعد سلسلة من عمليات الحصار والهجمات التي شنتها عصابات الجريمة المنظمة عقب عملية عسكرية أسفرت عن مقتل زعيم الكارتل نيميسيو أوسيجويرا، الملقب بـ"إل مينشو"، في ولاية خاليسكو، في بويرتو فالارتا، المكسيك.

صورة تظهر مرور السياح بجوار حطام الحافلات المحترقة بعد سلسلة من عمليات الحصار والهجمات التي شنتها عصابات الجريمة المنظمة عقب عملية عسكرية أسفرت عن مقتل زعيم الكارتل نيميسيو أوسيجويرا، الملقب بـ&quot;إل مينشو&quot;، في ولاية خاليسكو، في بويرتو فالارتا، المكسيك. - سبوتنيك عربي
13/20
© REUTERS Alfonso Lepe

صورة تظهر مرور السياح بجوار حطام الحافلات المحترقة بعد سلسلة من عمليات الحصار والهجمات التي شنتها عصابات الجريمة المنظمة عقب عملية عسكرية أسفرت عن مقتل زعيم الكارتل نيميسيو أوسيجويرا، الملقب بـ"إل مينشو"، في ولاية خاليسكو، في بويرتو فالارتا، المكسيك.

© AP Photo / Aaron Favila

صورة تظهر اشتباك المتظاهرين مع عناصر الشرطة خلال مسيرة مناهضة للفساد تزامنت مع الذكرى الأربعين للانقلاب شبه السلمي المعروف باسم ثورة "قوة الشعب" في مدينة كويزون، الفلبين.

صورة تظهر اشتباك المتظاهرين مع عناصر الشرطة خلال مسيرة مناهضة للفساد تزامنت مع الذكرى الأربعين للانقلاب شبه السلمي المعروف باسم ثورة &quot;قوة الشعب&quot; في مدينة كويزون، الفلبين. - سبوتنيك عربي
14/20
© AP Photo / Aaron Favila

صورة تظهر اشتباك المتظاهرين مع عناصر الشرطة خلال مسيرة مناهضة للفساد تزامنت مع الذكرى الأربعين للانقلاب شبه السلمي المعروف باسم ثورة "قوة الشعب" في مدينة كويزون، الفلبين.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

جانب آخر من احتفالات "ماسلينيتسا" في حديقة "نيكولا-لينيفيتس" الفنية في كالوغا.

جانب آخر من احتفالات &quot;ماسلينيتسا&quot; في حديقة &quot;نيكولا-لينيفيتس&quot; الفنية في كالوغا. - سبوتنيك عربي
15/20
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

جانب آخر من احتفالات "ماسلينيتسا" في حديقة "نيكولا-لينيفيتس" الفنية في كالوغا.

© AP Photo / Ghaith Alsayed

ريتا نصرا، وهي ممثلة كومبارس، تتخذ وضعية لالتقاط صورة أثناء تصوير إحدى حلقات المسلسل التلفزيوني "الأعداء السوريون"، في مدينة حلب، سوريا، والمقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه والتي تم حظرها في عهد بشار الأسد.

ريتا نصرا، وهي ممثلة كومبارس، تتخذ وضعية لالتقاط صورة أثناء تصوير إحدى حلقات المسلسل التلفزيوني &quot;الأعداء السوريون&quot;، في مدينة حلب، سوريا، والمقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه والتي تم حظرها في عهد بشار الأسد. - سبوتنيك عربي
16/20
© AP Photo / Ghaith Alsayed

ريتا نصرا، وهي ممثلة كومبارس، تتخذ وضعية لالتقاط صورة أثناء تصوير إحدى حلقات المسلسل التلفزيوني "الأعداء السوريون"، في مدينة حلب، سوريا، والمقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه والتي تم حظرها في عهد بشار الأسد.

© AP Photo / Odelyn Joseph

تلميذ يمر بجوار مركز شرطة أضرمت فيه عصابات مسلحة النار في منطقة كاريفور أيوبورت في حي ديماس في بورت أو برانس، هايتي.

تلميذ يمر بجوار مركز شرطة أضرمت فيه عصابات مسلحة النار في منطقة كاريفور أيوبورت في حي ديماس في بورت أو برانس، هايتي. - سبوتنيك عربي
17/20
© AP Photo / Odelyn Joseph

تلميذ يمر بجوار مركز شرطة أضرمت فيه عصابات مسلحة النار في منطقة كاريفور أيوبورت في حي ديماس في بورت أو برانس، هايتي.

© AP Photo / Petros Giannakouris

صورة تظهر مشاركة المحتفلين في "معركة الطحين" السنوية التي تقام بمناسبة الاثنين النظيف إيذاناً بنهاية موسم الكرنفال، في بلدة غالاكسيدِي، غرب أثينا.

صورة تظهر مشاركة المحتفلين في &quot;معركة الطحين&quot; السنوية التي تقام بمناسبة الاثنين النظيف إيذاناً بنهاية موسم الكرنفال، في بلدة غالاكسيدِي، غرب أثينا. - سبوتنيك عربي
18/20
© AP Photo / Petros Giannakouris

صورة تظهر مشاركة المحتفلين في "معركة الطحين" السنوية التي تقام بمناسبة الاثنين النظيف إيذاناً بنهاية موسم الكرنفال، في بلدة غالاكسيدِي، غرب أثينا.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

من احتفالات "ماسلينيتسا" في حديقة "باختشيساراي" في جزيرة القرم الروسية.

من احتفالات &quot;ماسلينيتسا&quot; في حديقة &quot;باختشيساراي&quot; في جزيرة القرم الروسية. - سبوتنيك عربي
19/20
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

من احتفالات "ماسلينيتسا" في حديقة "باختشيساراي" في جزيرة القرم الروسية.

© REUTERS Alessandro Garofalo

عارضة أزياء تستعرض تصميمًا من مجموعة "ديزل" لخريف وشتاء 2026/2027 خلال أسبوع الموضة في ميلانو، إيطاليا.

عارضة أزياء تستعرض تصميمًا من مجموعة &quot;ديزل&quot; لخريف وشتاء 2026/2027 خلال أسبوع الموضة في ميلانو، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
20/20
© REUTERS Alessandro Garofalo

عارضة أزياء تستعرض تصميمًا من مجموعة "ديزل" لخريف وشتاء 2026/2027 خلال أسبوع الموضة في ميلانو، إيطاليا.

