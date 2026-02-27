أبرز صور الأسبوع

حرق تمثال "لابوبو" كجزء من احتفالات ماسلينيتسا في حديقة "أرغاماتش" الأثرية في ليبيتسك.
صورة تظهر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وهو يحيي الحضور، بينما تشاهد ابنته كيم جو آي العرض العسكري الذي أقيم في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، في 25 فبراير/شباط 2026، وذلك خلال استعراض عسكري بمناسبة المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري الحاكم.
رجال ملطّخون بالألوان يتبادلون رشّ المساحيق الملونة خلال احتفالات "لاثمار هولي" في بارسانا، الهند.
يظهر في الصورة منازل منهارة بعد هطول أمطار غزيرة وفيضانات شديدة في حي باركي بورنييه في مدينة جويز دي فورا في ولاية ميناس جيرايس، البرازيل.
عارضة أزياء تقدم تصميمًا من مجموعة "النرجسي"، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في لندن، بريطانيا.
صورة تظهر بعض المشاركين وهم يتصارعون، خلال مهرجان "وارابي هاداكا ماتسوري" (مهرجان وارابي العاري)، المعروف أيضاً باسم "دورونكو ماتسوري" (مهرجان الوحل) في اليابان.
يقف الناس تحت أشجار "التابيبويا" الوردية المزهرة في حرم كامفينغ ساين التابع لجامعة كاسيتسارت، في مقاطعة ناخون باتوم، تايلاند.
زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحد الأجنحة في يوم افتتاح الدورة الثانية والستين للمعرض الدولي للزراعة (صالون الزراعة) في مركز معارض إكسبو بورت دو فرساي في باريس، فرنسا.
نساء يمرن أمام جدارية في مدرسة للبنات في شارع الثورة الإسلامية، في وسط مدينة طهران، إيران.
الفنانة هايدي هاتري تصنع منحوتة ثلجية لدب قطبي في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.
تظهر صورة التقطتها طائرة دون طيار سيارات متضررة ومدفونة في الوحل إثر فيضان مفاجئ ناجم عن أمطار غزيرة، في أريكويبا، بيرو.
المشاركون في فعالية "الصحة هي الموضة" الرياضية والوطنية، التي تتضمن رش الماء البارد في منتجع غورني فوزدوخ للتزلج في "يوجنو ساخالينسك".
صورة تظهر مرور السياح بجوار حطام الحافلات المحترقة بعد سلسلة من عمليات الحصار والهجمات التي شنتها عصابات الجريمة المنظمة عقب عملية عسكرية أسفرت عن مقتل زعيم الكارتل نيميسيو أوسيجويرا، الملقب بـ"إل مينشو"، في ولاية خاليسكو، في بويرتو فالارتا، المكسيك.
صورة تظهر اشتباك المتظاهرين مع عناصر الشرطة خلال مسيرة مناهضة للفساد تزامنت مع الذكرى الأربعين للانقلاب شبه السلمي المعروف باسم ثورة "قوة الشعب" في مدينة كويزون، الفلبين.
جانب آخر من احتفالات "ماسلينيتسا" في حديقة "نيكولا-لينيفيتس" الفنية في كالوغا.
ريتا نصرا، وهي ممثلة كومبارس، تتخذ وضعية لالتقاط صورة أثناء تصوير إحدى حلقات المسلسل التلفزيوني "الأعداء السوريون"، في مدينة حلب، سوريا، والمقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه والتي تم حظرها في عهد بشار الأسد.
تلميذ يمر بجوار مركز شرطة أضرمت فيه عصابات مسلحة النار في منطقة كاريفور أيوبورت في حي ديماس في بورت أو برانس، هايتي.
صورة تظهر مشاركة المحتفلين في "معركة الطحين" السنوية التي تقام بمناسبة الاثنين النظيف إيذاناً بنهاية موسم الكرنفال، في بلدة غالاكسيدِي، غرب أثينا.
من احتفالات "ماسلينيتسا" في حديقة "باختشيساراي" في جزيرة القرم الروسية.
عارضة أزياء تستعرض تصميمًا من مجموعة "ديزل" لخريف وشتاء 2026/2027 خلال أسبوع الموضة في ميلانو، إيطاليا.
