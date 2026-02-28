تحطم طائرة عسكرية بوليفية في إل آلتو قرب لا باز

عربي

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن طائرة هيركوليز تابعة للقوات الجوية البوليفية تحطمت على أحد شوارع مدينة إل آلتو قرب العاصمة لا باز، وأظهر فيديو محلي أن الطائرة تعرضت لأضرار جسيمة.
وذكرت صحيفة "إل ديبر" أن طائرة هيركوليز تابعة للقوات الجوية البوليفية سقطت في مدينة إل آلتو على طريق سيارات.
وقالت الصحيفة: "تم الإبلاغ عن سقوط طائرة هيركوليز التابعة للقوات الجوية البوليفية. اصطدمت الطائرة بعدد من السيارات المتحركة على الطريق السريع".
وبحسب التقرير، كانت الطائرة المنكوبة تقل أموالاً، ويحاول السكان المحليون جمعها، بينما يسعى الجيش وفرق الإطفاء لإبعادهم عن موقع الحادث.
وأفادت الصحيفة بأن شخصًا واحدًا على الأقل لقي مصرعه، وأصيب عدد آخر إثر سقوط الطائرة على الطريق في بوليفيا، كما تم تدمير أكثر من 10 سيارات جراء الحادث.
وأوضحت الصحيفة: "توفي شخص واحد وأصيب آخرون حسب البيانات الأولية… ووفقًا لشهود عيان، تم تدمير أكثر من 10 سيارات بالكامل".
من جانبها، أعلنت شركة الطيران الوطنية البوليڤية "بوليفيانا" أن مطار إل آلتو الدولي أُغلق مؤقتًا إثر تحطم الطائرة، في انتظار استكمال التحقيقات وتأمين المطار.
