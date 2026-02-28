https://sarabic.ae/20260228/تحطم-طائرة-عسكرية-بوليفية-في-إل-آلتو-قرب-لا-باز-1110844679.html
تحطم طائرة عسكرية بوليفية في إل آلتو قرب لا باز
تحطم طائرة عسكرية بوليفية في إل آلتو قرب لا باز
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن طائرة هيركوليز تابعة للقوات الجوية البوليفية تحطمت على أحد شوارع مدينة إل آلتو قرب العاصمة لا باز، وأظهر فيديو محلي أن... 28.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-28T00:33+0000
2026-02-28T00:33+0000
2026-02-28T00:33+0000
بوليفيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/15/1058939531_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_68f6963a81796f156ff38c4635fb19f7.jpg
وذكرت صحيفة "إل ديبر" أن طائرة هيركوليز تابعة للقوات الجوية البوليفية سقطت في مدينة إل آلتو على طريق سيارات.وقالت الصحيفة: "تم الإبلاغ عن سقوط طائرة هيركوليز التابعة للقوات الجوية البوليفية. اصطدمت الطائرة بعدد من السيارات المتحركة على الطريق السريع".وبحسب التقرير، كانت الطائرة المنكوبة تقل أموالاً، ويحاول السكان المحليون جمعها، بينما يسعى الجيش وفرق الإطفاء لإبعادهم عن موقع الحادث.وأفادت الصحيفة بأن شخصًا واحدًا على الأقل لقي مصرعه، وأصيب عدد آخر إثر سقوط الطائرة على الطريق في بوليفيا، كما تم تدمير أكثر من 10 سيارات جراء الحادث.وأوضحت الصحيفة: "توفي شخص واحد وأصيب آخرون حسب البيانات الأولية… ووفقًا لشهود عيان، تم تدمير أكثر من 10 سيارات بالكامل".من جانبها، أعلنت شركة الطيران الوطنية البوليڤية "بوليفيانا" أن مطار إل آلتو الدولي أُغلق مؤقتًا إثر تحطم الطائرة، في انتظار استكمال التحقيقات وتأمين المطار.
بوليفيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/15/1058939531_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1ab0559ee67f69fce5bf79066593063a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بوليفيا, العالم, أخبار العالم الآن
بوليفيا, العالم, أخبار العالم الآن
تحطم طائرة عسكرية بوليفية في إل آلتو قرب لا باز
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن طائرة هيركوليز تابعة للقوات الجوية البوليفية تحطمت على أحد شوارع مدينة إل آلتو قرب العاصمة لا باز، وأظهر فيديو محلي أن الطائرة تعرضت لأضرار جسيمة.
وذكرت صحيفة "إل ديبر" أن طائرة هيركوليز تابعة للقوات الجوية البوليفية سقطت في مدينة إل آلتو على طريق سيارات.
وقالت الصحيفة: "تم الإبلاغ عن سقوط طائرة هيركوليز التابعة للقوات الجوية البوليفية. اصطدمت الطائرة بعدد من السيارات المتحركة على الطريق السريع".
وبحسب التقرير، كانت الطائرة المنكوبة تقل أموالاً، ويحاول السكان المحليون جمعها، بينما يسعى الجيش وفرق الإطفاء لإبعادهم عن موقع الحادث.
وأفادت الصحيفة بأن شخصًا واحدًا على الأقل لقي مصرعه، وأصيب عدد آخر إثر سقوط الطائرة على الطريق في بوليفيا، كما تم تدمير أكثر من 10 سيارات جراء الحادث.
وأوضحت الصحيفة: "توفي شخص واحد وأصيب آخرون حسب البيانات الأولية… ووفقًا لشهود عيان، تم تدمير أكثر من 10 سيارات بالكامل".
من جانبها، أعلنت شركة الطيران الوطنية البوليڤية "بوليفيانا" أن مطار إل آلتو الدولي أُغلق مؤقتًا إثر تحطم الطائرة، في انتظار استكمال التحقيقات وتأمين المطار.