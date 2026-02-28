عربي
عدسة "سبوتنيك" ترصد الأوضاع داخل إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة
كما حافظت المراكز التجارية والوجهات الترفيهية على وتيرتها المعتادة من الإقبال، في مشهد يعكس استمرار الحياة اليومية في الإمارة دون أي تأثير على النشاط السياحي أو الحركة المرورية.وفي الوقت الذي تواصل فيه دبي نشاطها الطبيعي، أصدرت وزارة الدفاع الإماراتية بياناً أعلنت فيه نجاح المنظومات الدفاعية في اعتراض وتدمير صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدفت أراضي الدولة. وأكد البيان جاهزية القوات المسلحة التامة للتعامل مع أي تهديدات، مشيرا إلى تسجيل حالة وفاة واحدة لمقيم من الجنسية الآسيوية نتيجة سقوط شظايا في منطقة سكنية بأبوظبي.أما في دبي، فقد أوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الحريق الذي اندلع بالقرب من أحد الفنادق في منطقة نخلة جميرا كان ناجما عن شظايا بعض الصواريخ، مؤكدا أن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق في وقت قياسي. وأسفر الحادث عن 7 إصابات طفيفة تلقت الرعاية الطبية اللازمة. ودعا المكتب الإعلامي الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة المستجدات.
عدسة "سبوتنيك" ترصد الأوضاع داخل إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة

19:29 GMT 28.02.2026 (تم التحديث: 19:30 GMT 28.02.2026)
حصري
شهدت دبي خلال الساعات الماضية حركة طبيعية في معظم معالمها، حيث رصدت عدسة "سبوتنيك" ازدحاما لافتا في الشوارع والمناطق السياحية، وامتلاء المطاعم والمقاهي بروادها من الزوار والمقيمين.
كما حافظت المراكز التجارية والوجهات الترفيهية على وتيرتها المعتادة من الإقبال، في مشهد يعكس استمرار الحياة اليومية في الإمارة دون أي تأثير على النشاط السياحي أو الحركة المرورية.
وفي الوقت الذي تواصل فيه دبي نشاطها الطبيعي، أصدرت وزارة الدفاع الإماراتية بياناً أعلنت فيه نجاح المنظومات الدفاعية في اعتراض وتدمير صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدفت أراضي الدولة.
وأكد البيان جاهزية القوات المسلحة التامة للتعامل مع أي تهديدات، مشيرا إلى تسجيل حالة وفاة واحدة لمقيم من الجنسية الآسيوية نتيجة سقوط شظايا في منطقة سكنية بأبوظبي.
أما في دبي، فقد أوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الحريق الذي اندلع بالقرب من أحد الفنادق في منطقة نخلة جميرا كان ناجما عن شظايا بعض الصواريخ، مؤكدا أن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق في وقت قياسي.
وأسفر الحادث عن 7 إصابات طفيفة تلقت الرعاية الطبية اللازمة. ودعا المكتب الإعلامي الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة المستجدات.
