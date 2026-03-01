https://sarabic.ae/20260301/تونس-تدعو-كافة-الأطراف-إلى-الوقف-الفوري-للعمليات-العسكرية-1110898959.html
تونس تدعو كافة الأطراف إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية
تونس تدعو كافة الأطراف إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية
أفادت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الأحد، بأن تونس "تتابع بانشغال عميق وقلق شديد التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما قد ينجر عنه من مخاطر اتساع رقعة الصراع والانزلاق إلى الفوضى، فضلا عما يشكله ذلك من تهديد جدي للأمن والسلم الإقليمي والدولي".
أفادت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الأحد، بأن تونس "تتابع بانشغال عميق وقلق شديد التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما قد ينجر عنه من مخاطر اتساع رقعة الصراع والانزلاق إلى الفوضى، فضلا عما يشكله ذلك من تهديد جدي للأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وجددت تونس في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "تمسّكها باحترام مبدأ سيادة الدول، مندددة بكل اعتداء على أراضي أي دولة أو انتهاك حرمتها الترابية".
وأكدت في هذا السياق "رفضها المطلق لأي استهداف لأراضي دول عربية شقيقة، وتعرب عن تضامنها الكامل مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة العراق".
كما دعت تونس "من منطلق تمسكها بالأخوّة العربية والإسلامية وتعلّقها الشديد بقواعد القانون الدولي ومبدأ حل الخلافات بالطرق السلمية، كافة الأطراف إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية وتغليب الحكمة والعودة إلى طاولة المفاوضات، وتجنب المزيد من التصعيد حقنا لدماء الأبرياء والحفاظ على مقدّرات شعوب المنطقة".
وشددت في هذا الإطار على "ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته واتّخاذ ما يلزم من تدابير للحفاظ على السلم والأمن الدوليين".
وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
قُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.