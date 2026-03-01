https://sarabic.ae/20260301/رئيس-الاتحاد-الإيراني-لكرة-القدم-يستبعد-المشاركة-في-كأس-العالم-2026-1110895074.html
رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم يستبعد المشاركة في كأس العالم 2026
رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم يستبعد المشاركة في كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
قال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، إن الهجوم الذي شنّته إسرائيل بدعم من أمريكا على إيران يلقي بظلاله على المشهد الرياضي. 01.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-01T07:37+0000
2026-03-01T07:37+0000
2026-03-01T07:37+0000
إيران
كأس العالم 2026
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
العالم
أخبار كرة القدم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109275686_0:0:1926:1083_1920x0_80_0_0_31bfc71c8bf659afabed1a82e37584a3.jpg
وأكد أنه "من غير المتوقع أن ننظر إلى كأس العالم 2026 بأمل في ظل هذه الظروف"، وفقا لموقع "نور نيوز" الإيراني.وأوضح تاج، خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني، أن "الوسط الكروي قدم 17 قتيلا من لاعبي كرة القدم وكرة الصالات خلال ما حرب الـ12 يوما، التي اندلعت في يونيو/ حزيران 2025، مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية تتصدى للهجمات بقوة.وأعلن تاج تعليق مباريات الدوري الممتاز وكافة المسابقات الكروية حتى إشعار آخر حفاظاً على سلامة اللاعبين والجماهير، على أن تُستأنف عند عودة الأوضاع إلى طبيعتها.ومضى مؤكدا أن ما جرى "لن يمر دون رد"، وسيُناقش على مستوى المسؤولين الرياضيين في البلاد.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20251214/إيران-توجه-انتقادات-حادة-لواشنطن-بسبب-تعقيدات-التأشيرات-لـكأس-العالم-2026---1108161342.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109275686_0:0:1712:1284_1920x0_80_0_0_582bb432bb84457ed8dfe9633ca402d4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, كأس العالم 2026, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, أخبار كرة القدم
إيران, كأس العالم 2026, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, أخبار كرة القدم
رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم يستبعد المشاركة في كأس العالم 2026
قال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، إن الهجوم الذي شنّته إسرائيل بدعم من أمريكا على إيران يلقي بظلاله على المشهد الرياضي.
وأكد أنه "من غير المتوقع أن ننظر إلى كأس العالم 2026 بأمل في ظل هذه الظروف"، وفقا لموقع
"نور نيوز" الإيراني.
وأوضح تاج، خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني، أن "الوسط الكروي قدم 17 قتيلا من لاعبي كرة القدم وكرة الصالات خلال ما حرب الـ12 يوما، التي اندلعت في يونيو/ حزيران 2025، مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية تتصدى للهجمات بقوة.
وأعلن تاج تعليق مباريات الدوري الممتاز وكافة المسابقات الكروية حتى إشعار آخر حفاظاً على سلامة اللاعبين والجماهير، على أن تُستأنف عند عودة الأوضاع إلى طبيعتها.
14 ديسمبر 2025, 19:40 GMT
ومضى مؤكدا أن ما جرى "لن يمر دون رد"، وسيُناقش على مستوى المسؤولين الرياضيين في البلاد.
وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.