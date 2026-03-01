عربي
بث مباشر... لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية على إيران ومقتل خامنئي... صور وفيديو
رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم يستبعد المشاركة في كأس العالم 2026
رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم يستبعد المشاركة في كأس العالم 2026
قال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، إن الهجوم الذي شنّته إسرائيل بدعم من أمريكا على إيران يلقي بظلاله على المشهد الرياضي. 01.03.2026, سبوتنيك عربي
وأكد أنه "من غير المتوقع أن ننظر إلى كأس العالم 2026 بأمل في ظل هذه الظروف"، وفقا لموقع "نور نيوز" الإيراني.وأوضح تاج، خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني، أن "الوسط الكروي قدم 17 قتيلا من لاعبي كرة القدم وكرة الصالات خلال ما حرب الـ12 يوما، التي اندلعت في يونيو/ حزيران 2025، مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية تتصدى للهجمات بقوة.وأعلن تاج تعليق مباريات الدوري الممتاز وكافة المسابقات الكروية حتى إشعار آخر حفاظاً على سلامة اللاعبين والجماهير، على أن تُستأنف عند عودة الأوضاع إلى طبيعتها.ومضى مؤكدا أن ما جرى "لن يمر دون رد"، وسيُناقش على مستوى المسؤولين الرياضيين في البلاد.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
إيران, كأس العالم 2026, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, أخبار كرة القدم
رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم يستبعد المشاركة في كأس العالم 2026

قال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، إن الهجوم الذي شنّته إسرائيل بدعم من أمريكا على إيران يلقي بظلاله على المشهد الرياضي.
وأكد أنه "من غير المتوقع أن ننظر إلى كأس العالم 2026 بأمل في ظل هذه الظروف"، وفقا لموقع "نور نيوز" الإيراني.
وأوضح تاج، خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني، أن "الوسط الكروي قدم 17 قتيلا من لاعبي كرة القدم وكرة الصالات خلال ما حرب الـ12 يوما، التي اندلعت في يونيو/ حزيران 2025، مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية تتصدى للهجمات بقوة.
وأعلن تاج تعليق مباريات الدوري الممتاز وكافة المسابقات الكروية حتى إشعار آخر حفاظاً على سلامة اللاعبين والجماهير، على أن تُستأنف عند عودة الأوضاع إلى طبيعتها.
ومضى مؤكدا أن ما جرى "لن يمر دون رد"، وسيُناقش على مستوى المسؤولين الرياضيين في البلاد.
وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
