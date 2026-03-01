https://sarabic.ae/20260301/عراقجي-يعلن-بدء-عملية-انتخاب-مرشد-أعلى-جديد-لإيران-1110920123.html
عراقجي يعلن بدء عملية انتخاب مرشد أعلى جديد لإيران
عراقجي يعلن بدء عملية انتخاب مرشد أعلى جديد لإيران
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، بدء عملية انتخاب مرشد أعلى جديد لإيران، وذلك بعد مقتل المرشد الإيراني على خامنئي. 01.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-01T17:34+0000
2026-03-01T17:34+0000
2026-03-01T17:34+0000
العالم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102409/37/1024093734_0:209:4000:2459_1920x0_80_0_0_091b63ab0925a8f9069b2ead4db36ca9.jpg
وقال عراقجي خلال مقابلة مع قناة "أيه بي سي": "ينص دستورنا على إجراء يقضي بانتخاب مرشد أعلى جديد من قبل مجلس من الخبراء عند فقدان المرشد الأعلى. وقد بدأنا هذه العملية الآن".وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح يوم أمس السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.
https://sarabic.ae/20260301/مكتب-الرئيس-الإيراني-الأسبق-لـسبوتنيك-خبر-مقتل-أحمدي-نجاد-عار-عن-الصحة-1110919620.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102409/37/1024093734_222:0:3778:2667_1920x0_80_0_0_0ca9ef9fc5fb4ec185ff75f496b27690.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
عراقجي يعلن بدء عملية انتخاب مرشد أعلى جديد لإيران
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، بدء عملية انتخاب مرشد أعلى جديد لإيران، وذلك بعد مقتل المرشد الإيراني على خامنئي.
وقال عراقجي خلال مقابلة مع قناة "أيه بي سي": "ينص دستورنا على إجراء يقضي بانتخاب مرشد أعلى جديد من قبل مجلس من الخبراء عند فقدان المرشد الأعلى. وقد بدأنا هذه العملية الآن".
وقُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه، فجر السبت، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.
وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح يوم أمس السبت، هجوما على إيران
، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.