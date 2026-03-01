عربي
بث مباشر... أهم مستجدات الضربات الأمريكية–الإسرائيلية على إيران ومقتل خامنئي... صور وفيديو
أمساليوم
بث مباشر
مكتب الرئيس الإيراني الأسبق لـ"سبوتنيك": خبر مقتل أحمدي نجاد عار عن الصحة
مكتب الرئيس الإيراني الأسبق لـ"سبوتنيك": خبر مقتل أحمدي نجاد عار عن الصحة
مكتب الرئيس الإيراني الأسبق لـ"سبوتنيك": خبر مقتل أحمدي نجاد عار عن الصحة
سبوتنيك عربي
نفى المتحدث باسم الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، التقارير التي أفادت بوفاته.
2026-03-01T17:13+0000
2026-03-01T17:13+0000
العالم
حصري
تقارير سبوتنيك
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/1b/1046109467_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_691a7fe6d54f6412be0916986056623d.jpg
وأضاف المتحدث باسم الرئيس الإيراني الأسبق لـ"سبوتنيك"، أن "خبر مقتل أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني السابق، عارٍ عن الصحة".وجاء في بيان لمكتب نجاد، اليوم الأحد، "فيما يتعلق بنبأ وفاة محمود أحمدي نجاد نتيجة هجوم صاروخي شنته إسرائيل والولايات المتحدة. نود إبلاغكم بأن هذه المعلومات كاذبة".وأشار البيان إلى أن الرئيس الأسبق أعرب عن تعازيه في وفاة المرشد الإيراني علي خامنئي.‏ومع ذلك، لم تؤكد السلطات الإيرانية الرسمية ومكتب الرئيس السابق بعد وفاة ‏‏أحمدي نجاد‏‏.‏عراقجي: لا نهاجم جيراننا في دول الخليج بل الوجود الأمريكي في المنطقةالبيت الأبيض: ترامب أجرى محادثات هاتفية مع قادة السعودية وقطر والإمارات
https://sarabic.ae/20260301/عراقجي-طهران-منفتحة-على-أي-جهود-جادة-تسهم-بوقف-التصعيد-وعودة-الاستقرار-1110917834.html
حصري
نفى المتحدث باسم الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، التقارير التي أفادت بوفاته.
وأضاف المتحدث باسم الرئيس الإيراني الأسبق لـ"سبوتنيك"، أن "خبر مقتل أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني السابق، عارٍ عن الصحة".

كما نفى مكتب الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، صحة التقارير حول مقتله في هجوم أمريكي إسرائيلي على طهران.

وجاء في بيان لمكتب نجاد، اليوم الأحد، "فيما يتعلق بنبأ وفاة محمود أحمدي نجاد نتيجة هجوم صاروخي شنته إسرائيل والولايات المتحدة. نود إبلاغكم بأن هذه المعلومات كاذبة".
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
عراقجي: طهران منفتحة على أي جهود جادة تسهم بوقف التصعيد وعودة الاستقرار
16:34 GMT
وأشار البيان إلى أن الرئيس الأسبق أعرب عن تعازيه في وفاة المرشد الإيراني علي خامنئي.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا"، اليوم الأحد: "أحمدي نجاد‏‏، الذي كان رئيسا لإيران في الفترة من 2005 إلى 2013، قتل في هجوم على حي نرمك في طهران".‏

‏ومع ذلك، لم تؤكد السلطات الإيرانية الرسمية ومكتب الرئيس السابق بعد وفاة ‏‏أحمدي نجاد‏‏.‏
عراقجي: لا نهاجم جيراننا في دول الخليج بل الوجود الأمريكي في المنطقة
البيت الأبيض: ترامب أجرى محادثات هاتفية مع قادة السعودية وقطر والإمارات
