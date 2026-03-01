https://sarabic.ae/20260301/مكتب-الرئيس-الإيراني-الأسبق-لـسبوتنيك-خبر-مقتل-أحمدي-نجاد-عار-عن-الصحة-1110919620.html
مكتب الرئيس الإيراني الأسبق لـ"سبوتنيك": خبر مقتل أحمدي نجاد عار عن الصحة
نفى المتحدث باسم الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، التقارير التي أفادت بوفاته. 01.03.2026
وأضاف المتحدث باسم الرئيس الإيراني الأسبق لـ"سبوتنيك"، أن "خبر مقتل أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني السابق، عارٍ عن الصحة".وجاء في بيان لمكتب نجاد، اليوم الأحد، "فيما يتعلق بنبأ وفاة محمود أحمدي نجاد نتيجة هجوم صاروخي شنته إسرائيل والولايات المتحدة. نود إبلاغكم بأن هذه المعلومات كاذبة".وأشار البيان إلى أن الرئيس الأسبق أعرب عن تعازيه في وفاة المرشد الإيراني علي خامنئي.ومع ذلك، لم تؤكد السلطات الإيرانية الرسمية ومكتب الرئيس السابق بعد وفاة أحمدي نجاد.عراقجي: لا نهاجم جيراننا في دول الخليج بل الوجود الأمريكي في المنطقةالبيت الأبيض: ترامب أجرى محادثات هاتفية مع قادة السعودية وقطر والإمارات
مكتب الرئيس الإيراني الأسبق لـ"سبوتنيك": خبر مقتل أحمدي نجاد عار عن الصحة
نفى المتحدث باسم الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، التقارير التي أفادت بوفاته.
وأضاف المتحدث باسم الرئيس الإيراني الأسبق لـ"سبوتنيك"، أن "خبر مقتل أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني السابق، عارٍ عن الصحة".
كما نفى مكتب الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، صحة التقارير حول مقتله في هجوم أمريكي إسرائيلي على طهران.
وجاء في بيان لمكتب نجاد، اليوم الأحد، "فيما يتعلق بنبأ وفاة محمود أحمدي نجاد نتيجة هجوم صاروخي شنته إسرائيل والولايات المتحدة. نود إبلاغكم بأن هذه المعلومات كاذبة".
وأشار البيان إلى أن الرئيس الأسبق أعرب عن تعازيه في وفاة المرشد الإيراني علي خامنئي.
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا"، اليوم الأحد: "أحمدي نجاد، الذي كان رئيسا لإيران في الفترة من 2005 إلى 2013، قتل في هجوم على حي نرمك في طهران".
ومع ذلك، لم تؤكد السلطات الإيرانية الرسمية ومكتب الرئيس السابق بعد وفاة أحمدي نجاد.