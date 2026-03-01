https://sarabic.ae/20260301/مكتب-الرئيس-الإيراني-الأسبق-لـسبوتنيك-خبر-مقتل-أحمدي-نجاد-عار-عن-الصحة-1110919620.html

مكتب الرئيس الإيراني الأسبق لـ"سبوتنيك": خبر مقتل أحمدي نجاد عار عن الصحة

مكتب الرئيس الإيراني الأسبق لـ"سبوتنيك": خبر مقتل أحمدي نجاد عار عن الصحة

سبوتنيك عربي

نفى المتحدث باسم الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، التقارير التي أفادت بوفاته. 01.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-01T17:13+0000

2026-03-01T17:13+0000

2026-03-01T17:13+0000

العالم

حصري

تقارير سبوتنيك

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/1b/1046109467_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_691a7fe6d54f6412be0916986056623d.jpg

وأضاف المتحدث باسم الرئيس الإيراني الأسبق لـ"سبوتنيك"، أن "خبر مقتل أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني السابق، عارٍ عن الصحة".وجاء في بيان لمكتب نجاد، اليوم الأحد، "فيما يتعلق بنبأ وفاة محمود أحمدي نجاد نتيجة هجوم صاروخي شنته إسرائيل والولايات المتحدة. نود إبلاغكم بأن هذه المعلومات كاذبة".وأشار البيان إلى أن الرئيس الأسبق أعرب عن تعازيه في وفاة المرشد الإيراني علي خامنئي.‏ومع ذلك، لم تؤكد السلطات الإيرانية الرسمية ومكتب الرئيس السابق بعد وفاة ‏‏أحمدي نجاد‏‏.‏عراقجي: لا نهاجم جيراننا في دول الخليج بل الوجود الأمريكي في المنطقةالبيت الأبيض: ترامب أجرى محادثات هاتفية مع قادة السعودية وقطر والإمارات

https://sarabic.ae/20260301/عراقجي-طهران-منفتحة-على-أي-جهود-جادة-تسهم-بوقف-التصعيد-وعودة-الاستقرار-1110917834.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, إيران