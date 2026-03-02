https://sarabic.ae/20260302/تصعيد-التوتر-بين-إيران-وإسرائيل-الضربات-على-لبنان-وخطر-اندلاع-حرب-إقليمية-1110944934.html

تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل: الضربات على لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية

تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل: الضربات على لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية

سبوتنيك عربي

بعد إعلان اغتيال المرشد الإيراني، علي خامنئي، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بيزشکیان، في خطاب موجه للشعب الإيراني أن بلاده "ستدفع الأعداء نحو اليأس بتدمير قواعدهم... 02.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-02T12:40+0000

2026-03-02T12:40+0000

2026-03-02T12:40+0000

راديو

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

ملفات ساخنة

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/02/1110944714_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_57c407cf9b2b73eea21e2b3a71d6cee7.png

تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل: الضربات على لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية سبوتنيك عربي تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل: الضربات على لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية

من جهته، دعا الحرس الثوري الإيراني إلى إنزال "عقاب شديد وحاسم" بـ"قتلة" المرشد علي خامنئي، وفي تطور كبير، أعلن "حزب الله" اللبناني دخوله على خط المواجهة بقصف شمال إسرائيل، ما دفع إسرائيل لبدء عملية هجومية على جنوب لبنان.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير الشؤون الإيرانية، رضا القزويني، إن "أمريكا وإسرائيل بدأتا الحرب بعد اغتيال المرشد الأعلى، علي خامنئي، الذي يعتبر خطا أحمر لإيران، كونه قائدا سياسيا ومرجعا دينيا شيعيا، رغم محاولات إيران الدبلوماسية السابقة".وحول الموقف الأوروبي، قال المحلل السياسي، د. إسماعيل خلف الله، إن "إيران تسعى للمفاوضات بعد اغتيال قيادتها العليا"، معتبرا أن "تصريح ترامب حول الحوار مع إيران يعكس ارتباكه ونتنياهو".واعتبر خلف أن ذلك "يفسر بفشل الافتراض الأمريكي بأن استهداف الصف الأول سيؤدي إلى رضوخ أو تفاوض فوري، مما يدفع ترامب للشعور بالتورط في حرب أوسع".وانتقد "تبعية أوروبا للقرار الأمريكي، رغم تأثرها بتهديد مضيق هرمز ومصالح الملاحة النفطية"، متهما "نتنياهو بمحاولة إشعال المنطقة كلها لتحقيق (إسرائيل الكبرى) مدعوما بتصريحات ترامب، مما يهدد استقرار المنطقة ومصالح أمريكا نفسها، خاصة مع دخول "حزب الله" اللبناني وتوسع الصراع إلى لبنان".من جهته، قال الأكاديمي والباحث السياسي الكويتي، عايد المناع، إن "دول الخليج تشعر بخيبة أمل شديدة على ما يحدث من إيران".وأضاف المناع أن "دول الخليج تتشاور فيما بينها بصدد اتخاذ خطوات للرد على هذا الاستفزاز الإيراني، إذ قامت الإمارات بسحب السفير وتجميد عمل سفارتها في طهران".

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, ملفات ساخنة, إسرائيل, аудио