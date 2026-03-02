https://sarabic.ae/20260302/تصويت-هل-تعتقد-أن-تحركات-واشنطن-في-الشرق-الأوسط-تهدف-إلى-إقصاء-الأنظمة-غير-المرغوب-فيها؟-1110938756.html
تصويت.. هل تعتقد أن تحركات واشنطن في الشرق الأوسط تهدف إلى إقصاء الأنظمة "غير المرغوب فيها"؟
تصويت.. هل تعتقد أن تحركات واشنطن في الشرق الأوسط تهدف إلى إقصاء الأنظمة "غير المرغوب فيها"؟
في إطار التصعيد الذي يشهده الشرق الأوسط، يتجدد النقاش حول طبيعة التحركات الأمريكية في المنطقة، في ظل استمرار الحضور العسكري والسياسي لواشنطن في عدد من ملفات...
فريق من المراقبين يعتبر أن التحركات الأمريكية تهدف إلى تغيير أنظمة غير منسجمة مع رؤيتها ومصالحها، مستندين إلى سوابق تاريخية وتدخلات مباشرة أو غير مباشرة في شؤون دول ذات سيادة، بينما يرى آخرون أن واشنطن تبرر وجودها العسكري بأنه جزء من حرب مستمرة ضد التنظيمات المتطرفة والتهديدات الإرهابية، وأن تدخلاتها تأتي في إطار حماية أمنها القومي وأمن حلفائها.
وبين الرأيين، تبرز تحليلات تعتبر أن المسألة تتجاوز ثنائية "تغيير الأنظمة" و"مكافحة الإرهاب"، لتدخل في إطار إعادة توزيع مناطق النفوذ وضمان الوصول إلى الموارد الإستراتيجية أو حتى إيجاد صورة "عدو خارجي" لتخفيف الضغوط الداخلية.
تصويت.. هل تعتقد أن تحركات واشنطن في الشرق الأوسط تهدف إلى إقصاء الأنظمة "غير المرغوب فيها"؟
في إطار التصعيد الذي يشهده الشرق الأوسط، يتجدد النقاش حول طبيعة التحركات الأمريكية في المنطقة، في ظل استمرار الحضور العسكري والسياسي لواشنطن في عدد من ملفات المنطقة.
وبين من يرى أن هذه السياسات تندرج ضمن إستراتيجية أمن قومي تقليدية، ومن يعتقد أنها تحمل أبعادًا أوسع تتعلق بإعادة تشكيل التوازنات، يبقى الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة محل جدل واسع في الأوساط السياسية والإعلامية.
فريق من المراقبين يعتبر أن التحركات الأمريكية تهدف إلى تغيير أنظمة غير منسجمة مع رؤيتها ومصالحها، مستندين إلى سوابق تاريخية وتدخلات مباشرة أو غير مباشرة في شؤون دول ذات سيادة، بينما يرى آخرون أن واشنطن تبرر وجودها العسكري بأنه جزء من حرب مستمرة ضد التنظيمات المتطرفة والتهديدات الإرهابية، وأن تدخلاتها تأتي في إطار حماية أمنها القومي وأمن حلفائها.
وبين الرأيين، تبرز تحليلات تعتبر أن المسألة تتجاوز ثنائية "تغيير الأنظمة" و"مكافحة الإرهاب"، لتدخل في إطار إعادة توزيع مناطق النفوذ وضمان الوصول إلى الموارد الإستراتيجية أو حتى إيجاد صورة "عدو خارجي" لتخفيف الضغوط الداخلية.
هل تعتقد أن تحركات واشنطن في الشرق الأوسط تهدف إلى إقصاء الأنظمة "غير المرغوب فيها"؟