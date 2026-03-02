https://sarabic.ae/20260302/عملية-الغضب-الملحمي-ما-الأسلحة-التي-استخدمتها-واشنطن-في-ضرب-إيران؟-1110932548.html
"عملية الغضب الملحمي".. ما الأسلحة التي استخدمتها واشنطن في ضرب إيران؟
"عملية الغضب الملحمي".. ما الأسلحة التي استخدمتها واشنطن في ضرب إيران؟
سبوتنيك عربي
قدّمت الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لمادة تعريفية متداولة حملت عنوان "عملية الغضب الملحمي"، عرضًا تفصيليًا للأصول العسكرية، التي زعمت استخدامها خلال الساعات... 02.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-02T08:30+0000
2026-03-02T08:30+0000
2026-03-02T08:30+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102724/62/1027246265_0:32:512:320_1920x0_80_0_0_942c2a1102db4eccd92bb8241ae1cb6d.jpg
وشملت الأصول المذكورة قاذفات الشبح "بي-2"، ومقاتلات متقدمة من طرازات "إف-35" و"إف-22" و"إف-18" و"إف-16"، إلى جانب طائرات الهجوم المباشر "إيه-10".وأُدرجت كذلك طائرات استطلاع ومراقبة من طرازي "آر سي-135" و"بي-8"، وطائرات مسيّرة من نوع "إم كيو-9 ريبر"، فضلًا عن أنظمة دفاع صاروخي متطورة مثل "باتريوت" و"ثاد" المخصصة لاعتراض الصواريخ البالستية.كما تضمّنت القائمة أنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة "هيمارس"، وطائرات النقل العسكري "سي-17" و"سي-130"، واختتم العرض بالإشارة إلى "قدرات خاصة لا يمكن الكشف عنها"، دون تفصيل إضافي.كما أُدرجت سفن وغواصات تابعة للبحرية الإيرانية، ومواقع صواريخ مضادة للسفن، ومرافق اتصالات عسكرية ضمن قائمة الأهداف للعملية الأمريكية.تجدر الإشارة إلى أن هذه المعلومات لم يُمكن التحقق من صحتها بشكل مستقل، ولا يُعرف مصدر العرض أو تاريخ نشره بدقة، كما أنه لم يتضمّن أرقامًا عن حجم القوات أو نتائج العمليات، ولم يصدر أي تعليق رسمي من إيران حول هذه الادعاءات.الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعلن رصد هجوم صاروخي جديد من إيران على بلادهاإعلام إيراني: غرق ناقلة نفط بعد استهدافها في مضيق هرمز.. فيديو
https://sarabic.ae/20260301/أبرز-القادة-والشخصيات-الإيرانية-الذين-قتلوا-جراء-الهجوم-الأمريكي-الإسرائيلي-1110903838.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102724/62/1027246265_22:0:490:351_1920x0_80_0_0_9a9faa13cfcb61e7ab2389ffd8176699.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
"عملية الغضب الملحمي".. ما الأسلحة التي استخدمتها واشنطن في ضرب إيران؟
قدّمت الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لمادة تعريفية متداولة حملت عنوان "عملية الغضب الملحمي"، عرضًا تفصيليًا للأصول العسكرية، التي زعمت استخدامها خلال الساعات الـ24 الأولى من الهجوم على إيران، إضافة إلى الأهداف التي طالتها الضربات.
وشملت الأصول المذكورة قاذفات الشبح "بي-2"، ومقاتلات متقدمة من طرازات "إف-35" و"إف-22" و"إف-18" و"إف-16"، إلى جانب طائرات الهجوم المباشر "إيه-10".
كما تضمّنت المادة طائرات الحرب الإلكترونية "إي إيه-18 جي"، وطائرات الإنذار المبكر والتحكم الجوّي، ومنصّات ترحيل الاتصالات الجوية.
وأُدرجت كذلك طائرات استطلاع ومراقبة من طرازي "آر سي-135" و"بي-8"، وطائرات مسيّرة من نوع "إم كيو-9 ريبر"، فضلًا عن أنظمة دفاع صاروخي متطورة مثل "باتريوت" و"ثاد" المخصصة لاعتراض الصواريخ البالستية.
وفي المجال البحري، أشار العرض الأمريكي إلى انتشار حاملات طائرات نووية، ومدمّرات مسلحة بصواريخ موجّهة، وسفن تموين وتموين وقود، إلى جانب أنظمة مخصصة لمواجهة الطائرات المسيّرة.
كما تضمّنت القائمة أنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة "هيمارس"، وطائرات النقل العسكري "سي-17" و"سي-130"، واختتم العرض بالإشارة إلى "قدرات خاصة لا يمكن الكشف عنها"، دون تفصيل إضافي.
أما الأهداف المذكورة، فشملت مراكز القيادة والسيطرة، ومقرات تابعة للحرس الثوري الإيراني وقواته الجوفضائية، وأنظمة دفاع جوي متكاملة، ومواقع لإطلاق الصواريخ البالستية.
كما أُدرجت سفن وغواصات تابعة للبحرية الإيرانية، ومواقع صواريخ مضادة للسفن، ومرافق اتصالات عسكرية ضمن قائمة الأهداف للعملية الأمريكية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المعلومات لم يُمكن التحقق من صحتها بشكل مستقل، ولا يُعرف مصدر العرض أو تاريخ نشره بدقة، كما أنه لم يتضمّن أرقامًا عن حجم القوات أو نتائج العمليات، ولم يصدر أي تعليق رسمي من إيران حول هذه الادعاءات.