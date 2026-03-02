https://sarabic.ae/20260302/عملية-الغضب-الملحمي-ما-الأسلحة-التي-استخدمتها-واشنطن-في-ضرب-إيران؟-1110932548.html

"عملية الغضب الملحمي".. ما الأسلحة التي استخدمتها واشنطن في ضرب إيران؟

قدّمت الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لمادة تعريفية متداولة حملت عنوان "عملية الغضب الملحمي"، عرضًا تفصيليًا للأصول العسكرية، التي زعمت استخدامها خلال الساعات... 02.03.2026

وشملت الأصول المذكورة قاذفات الشبح "بي-2"، ومقاتلات متقدمة من طرازات "إف-35" و"إف-22" و"إف-18" و"إف-16"، إلى جانب طائرات الهجوم المباشر "إيه-10".وأُدرجت كذلك طائرات استطلاع ومراقبة من طرازي "آر سي-135" و"بي-8"، وطائرات مسيّرة من نوع "إم كيو-9 ريبر"، فضلًا عن أنظمة دفاع صاروخي متطورة مثل "باتريوت" و"ثاد" المخصصة لاعتراض الصواريخ البالستية.كما تضمّنت القائمة أنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة "هيمارس"، وطائرات النقل العسكري "سي-17" و"سي-130"، واختتم العرض بالإشارة إلى "قدرات خاصة لا يمكن الكشف عنها"، دون تفصيل إضافي.كما أُدرجت سفن وغواصات تابعة للبحرية الإيرانية، ومواقع صواريخ مضادة للسفن، ومرافق اتصالات عسكرية ضمن قائمة الأهداف للعملية الأمريكية.تجدر الإشارة إلى أن هذه المعلومات لم يُمكن التحقق من صحتها بشكل مستقل، ولا يُعرف مصدر العرض أو تاريخ نشره بدقة، كما أنه لم يتضمّن أرقامًا عن حجم القوات أو نتائج العمليات، ولم يصدر أي تعليق رسمي من إيران حول هذه الادعاءات.الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعلن رصد هجوم صاروخي جديد من إيران على بلادهاإعلام إيراني: غرق ناقلة نفط بعد استهدافها في مضيق هرمز.. فيديو

