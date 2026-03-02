عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعلن رصد هجوم صاروخي جديدا من إيران على بلادها
الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعلن رصد هجوم صاروخي جديدا من إيران على بلادها
أخبار إيران
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا، صباح اليوم الاثنين، أكد من خلاله أن "الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصدت تسلل مسيرة من الشمال باتجاه كريات شمونة شمالي البلاد".في وقت دوَّت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من إسرائيل، من بينها في الشمال بالجليل الأعلى والوسط بتل أبيب الكبرى والقدس، وكذلك في الجنوب بمدينة بئر السبع ومحيطها وديمونة ومناطق غلاف غزة.يأتي هذا التطور بالتوازي مع سقوط شظايا صواريخ إيرانية في "شوهام" و"بيت شيمش"، حيث أكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أن أنظمة الدفاع في بلاده تعمل على اعتراض التهديد الإيراني.وأشار إلى أنه "في الدقائق الأخيرة، وزعت قيادة الجبهة الداخلية تحذيرات مسبقة مباشرة على الهواتف المحمولة في المناطق المعنية، طالبا من مواطنيه التحلي بالمسؤولية واتباع التعليمات، فهي تُنقذ الأرواح".وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "جميع القيادات العسكرية تعمل على تعزيز قواتها، حيث كثفت القيادة الشمالية انتشارها الدفاعي والهجومي بشكل ملحوظ، تحسبًا لأي تطورات على الجبهة الشمالية". وفي الضفة الغربية، أوضح المتحدث أن القيادة المركزية تواصل تعزيز قواتها.أما في قطاع غزة، فأكد أن القيادة الجنوبية تواصل ما سماه "الدفاع عن الخط الأصفر"، في ظل استمرار حالة الاستنفار على حدود القطاع، كما أشار إلى تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود مع كل من الأردن ومصر، في خطوة تعكس اتساع نطاق الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية إقليميا.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "بلاده تخوض معركة لإثبات وجودها"، مشددًا على أنه أوفى بوعده بتوجيه ضربة قاضية إلى إيران، وأن الحملة العسكرية ستتواصل، على حد قوله.وقال نتنياهو، في كلمة له، إنه "أصدر تعليمات بمواصلة العمليات ضد إيران"، مضيفًا أن "القوات الإسرائيلية تضرب الآن قلب طهران بقوة، ووتيرة الضربات داخل الأراضي الإيرانية ستتصاعد خلال الأيام المقبلة".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، أول أمس السبت، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
أخبار إيران
الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعلن رصد هجوم صاروخي جديدا من إيران على بلادها

06:32 GMT 02.03.2026
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصدت هجومًا صاروخيًا جديدًا من إيران على بلادها.
ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا، صباح اليوم الاثنين، أكد من خلاله أن "الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصدت تسلل مسيرة من الشمال باتجاه كريات شمونة شمالي البلاد".
في وقت دوَّت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من إسرائيل، من بينها في الشمال بالجليل الأعلى والوسط بتل أبيب الكبرى والقدس، وكذلك في الجنوب بمدينة بئر السبع ومحيطها وديمونة ومناطق غلاف غزة.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
عراقجي: طهران منفتحة على أي جهود جادة تسهم بوقف التصعيد وعودة الاستقرار
أمس, 16:34 GMT
يأتي هذا التطور بالتوازي مع سقوط شظايا صواريخ إيرانية في "شوهام" و"بيت شيمش"، حيث أكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أن أنظمة الدفاع في بلاده تعمل على اعتراض التهديد الإيراني.
وأشار إلى أنه "في الدقائق الأخيرة، وزعت قيادة الجبهة الداخلية تحذيرات مسبقة مباشرة على الهواتف المحمولة في المناطق المعنية، طالبا من مواطنيه التحلي بالمسؤولية واتباع التعليمات، فهي تُنقذ الأرواح".
ويوم أمس الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي استدعاء ما يقارب 100 ألف جندي من قوات الاحتياط، في إطار رفع مستوى الجاهزية على مختلف الجبهات، بالتزامن مع الهجوم ضد إيران.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "جميع القيادات العسكرية تعمل على تعزيز قواتها، حيث كثفت القيادة الشمالية انتشارها الدفاعي والهجومي بشكل ملحوظ، تحسبًا لأي تطورات على الجبهة الشمالية". وفي الضفة الغربية، أوضح المتحدث أن القيادة المركزية تواصل تعزيز قواتها.
أما في قطاع غزة، فأكد أن القيادة الجنوبية تواصل ما سماه "الدفاع عن الخط الأصفر"، في ظل استمرار حالة الاستنفار على حدود القطاع، كما أشار إلى تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود مع كل من الأردن ومصر، في خطوة تعكس اتساع نطاق الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية إقليميا.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "بلاده تخوض معركة لإثبات وجودها"، مشددًا على أنه أوفى بوعده بتوجيه ضربة قاضية إلى إيران، وأن الحملة العسكرية ستتواصل، على حد قوله.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
ترامب: ثمة ثلاثة خيارات جيدة جدا لقيادة إيران في المستقبل
01:30 GMT
وقال نتنياهو، في كلمة له، إنه "أصدر تعليمات بمواصلة العمليات ضد إيران"، مضيفًا أن "القوات الإسرائيلية تضرب الآن قلب طهران بقوة، ووتيرة الضربات داخل الأراضي الإيرانية ستتصاعد خلال الأيام المقبلة".
وأضاف أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن القضاء على المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى جانب العشرات من كبار قادة إيران".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، أول أمس السبت، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
