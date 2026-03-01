عربي
بوتين يعرب عن تعازيه لبزشكيان في مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي
بث مباشر
إعلام إيراني: غرق ناقلة نفط بعد استهدافها في مضيق هرمز.. فيديو
إعلام إيراني: غرق ناقلة نفط بعد استهدافها في مضيق هرمز.. فيديو
أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الأحد، غرق ناقلة نفط تعرضت لهجوم في مضيق هرمز. 01.03.2026, سبوتنيك عربي
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
وبثت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عبر قناتها على "تلغرام" مشاهد تُظهر اشتعال النيران في الناقلة وتصاعد دخان كثيف من برج القيادة، مرفقة بتعليق يفيد بأنها "ناقلة مخالفة حاولت العبور بشكل غير قانوني" قبل استهدافها وغرقها.وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، أمس السبت، إغلاق مضيق هرمز عقب ضربات إسرائيلية وأمريكية على إيران.وفي السياق ذاته، قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، اليوم الأحد، إن إيران أغلقت الخليج أمام السفن الأمريكية، مؤكدا أنه "اعتبارا من اليوم لا يُسمح لأي سفينة أمريكية بالدخول، وأن حركة التجارة عبر مضيق هرمز متوقفة حتى إشعار آخر". وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وقُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.
12:17 GMT 01.03.2026
© REUTERS Hamad I Mohammedناقلات النفط تعبر مضيق هرمز، 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018
ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز، 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
© REUTERS Hamad I Mohammed
أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الأحد، غرق ناقلة نفط تعرضت لهجوم في مضيق هرمز.
وبثت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عبر قناتها على "تلغرام" مشاهد تُظهر اشتعال النيران في الناقلة وتصاعد دخان كثيف من برج القيادة، مرفقة بتعليق يفيد بأنها "ناقلة مخالفة حاولت العبور بشكل غير قانوني" قبل استهدافها وغرقها.
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، أمس السبت، إغلاق مضيق هرمز عقب ضربات إسرائيلية وأمريكية على إيران.
وفي السياق ذاته، قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، اليوم الأحد، إن إيران أغلقت الخليج أمام السفن الأمريكية، مؤكدا أنه "اعتبارا من اليوم لا يُسمح لأي سفينة أمريكية بالدخول، وأن حركة التجارة عبر مضيق هرمز متوقفة حتى إشعار آخر".
وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وقُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.
