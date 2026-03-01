https://sarabic.ae/20260301/إعلام-إيراني-غرق-ناقلة-نفط-بعد-استهدافها-في-مضيق-هرمز-فيديو-1110906018.html
إعلام إيراني: غرق ناقلة نفط بعد استهدافها في مضيق هرمز.. فيديو
إعلام إيراني: غرق ناقلة نفط بعد استهدافها في مضيق هرمز.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الأحد، غرق ناقلة نفط تعرضت لهجوم في مضيق هرمز. 01.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-01T12:17+0000
2026-03-01T12:17+0000
2026-03-01T12:17+0000
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110905745_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_b5f69dc438bf75a7ca718750d92d6a37.jpg
وبثت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عبر قناتها على "تلغرام" مشاهد تُظهر اشتعال النيران في الناقلة وتصاعد دخان كثيف من برج القيادة، مرفقة بتعليق يفيد بأنها "ناقلة مخالفة حاولت العبور بشكل غير قانوني" قبل استهدافها وغرقها.وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، أمس السبت، إغلاق مضيق هرمز عقب ضربات إسرائيلية وأمريكية على إيران.وفي السياق ذاته، قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، اليوم الأحد، إن إيران أغلقت الخليج أمام السفن الأمريكية، مؤكدا أنه "اعتبارا من اليوم لا يُسمح لأي سفينة أمريكية بالدخول، وأن حركة التجارة عبر مضيق هرمز متوقفة حتى إشعار آخر". وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وقُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.
https://sarabic.ae/20260301/سلطنة-عمان-استهداف-ناقلة-نفط-قرب-مضيق-هرمز-1110900784.html
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110905745_270:0:2734:1848_1920x0_80_0_0_bae6ace0a3802b5af0b227ead2caff43.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إعلام إيراني: غرق ناقلة نفط بعد استهدافها في مضيق هرمز.. فيديو
أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الأحد، غرق ناقلة نفط تعرضت لهجوم في مضيق هرمز.
وبثت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عبر قناتها على "تلغرام" مشاهد تُظهر اشتعال النيران في الناقلة وتصاعد دخان كثيف من برج القيادة، مرفقة بتعليق يفيد بأنها "ناقلة مخالفة حاولت العبور بشكل غير قانوني" قبل استهدافها وغرقها.
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، أمس السبت، إغلاق مضيق هرمز عقب ضربات إسرائيلية وأمريكية على إيران.
وفي السياق ذاته، قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، اليوم الأحد، إن إيران أغلقت الخليج أمام السفن الأمريكية، مؤكدا أنه "اعتبارا من اليوم لا يُسمح لأي سفينة أمريكية بالدخول، وأن حركة التجارة عبر مضيق هرمز متوقفة حتى إشعار آخر".
وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وقُتل المرشد الأعلى الإيراني
علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.