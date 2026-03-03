https://sarabic.ae/20260303/الإمارات-تنجز-إجراءات-سفر-أكثر-من-30-ألف-مسافر-وتوفر-الإقامة-للعالقين-1110997115.html
الإمارات تنجز إجراءات سفر أكثر من 30 ألف مسافر وتوفر الإقامة للعالقين
وأوضحت الهيئة أنها قدمت للمسافرين جميع التسهيلات والخدمات اللازمة، بما في ذلك توفير الإعاشة لحين الانتهاء من الإجراءات، وتأمين المواصلات والإقامة للجميع.وأكدت جاهزية فرق العمل والأنظمة لديها للتعامل مع الأزمات والحالات الطارئة في ظل المستجدات الراهنة التي أدت إلى تعليق الرحلات الجوية مؤقتاً كإجراء احترازي، وذلك ضمن منظومة وطنية متكاملة تعمل بتنسيق مباشر مع الجهات المعنية لضمان أمن وسلامة المجتمع واستمرار الخدمات الحيوية.كما أعلنت الهيئة عن تقديمها "كافة الخدمات للمسافرين القادمين أو المغادرين أو العابرين عبر مطارات الدولة خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، انطلاقاً من القيم الإنسانية والحضارية لدولة الإمارات، وحرصها على دعم المسافرين العالقين وتوفير احتياجاتهم الأساسية".وشددت الهيئة على أن جميع الخطط التشغيلية وإجراءات إدارة المخاطر تم تفعيلها وفق أعلى المعايير المعتمدة، وأن التنسيق مستمر مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان استدامة العمل في المنافذ فور استئناف الحركة الجوية بشكل كامل.وأشارت إلى أنها فعّلت منذ بداية الأزمة خطة استمرارية الأعمال خلال الطوارئ، بما يشمل إصدار تأشيرات الدخول للمسافرين المؤهلين، وتسهيل دخول المواطنين والمقيمين، وتوفير الإيواء والإعاشة للمسافرين بالتعاون مع الجهات المختصة والمشغلين في المطارات.وجاءت هذه المعلومات في بيان صحفي أصدرته الهيئة وأرسلت نسخة منه إلى وكالة "سبوتنيك".
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تمكنها، بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، من إنهاء إجراءات السفر وإصدار التأشيرات وتخليص معاملات السفر لما يقارب 30,913 مسافراً في مطارات الدولة، تشمل: مطار زايد الدولي، مطارات دبي، مطار الشارقة، رأس الخيمة، والفجيرة الدولية.
وأوضحت الهيئة أنها قدمت للمسافرين جميع التسهيلات والخدمات اللازمة، بما في ذلك توفير الإعاشة لحين الانتهاء من الإجراءات، وتأمين المواصلات والإقامة للجميع.
وذكرت الهيئة أنها أصدرت 15,327 تأشيرة دخول للمسافرين العالقين في المطارات المذكورة، بما يسمح لهم بالإقامة في الدولة إلى حين انتهاء الأزمة الحالية، وضمان توفير حياة كريمة لهم حتى يتمكنوا من المغادرة بأمان.
وأكدت جاهزية فرق العمل والأنظمة لديها للتعامل مع الأزمات والحالات الطارئة في ظل المستجدات الراهنة التي أدت إلى تعليق الرحلات الجوية مؤقتاً كإجراء احترازي، وذلك ضمن منظومة وطنية متكاملة تعمل بتنسيق مباشر مع الجهات المعنية لضمان أمن وسلامة المجتمع واستمرار الخدمات الحيوية.
كما أعلنت الهيئة عن تقديمها "كافة الخدمات للمسافرين القادمين أو المغادرين أو العابرين عبر مطارات الدولة خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، انطلاقاً من القيم الإنسانية والحضارية لدولة الإمارات، وحرصها على دعم المسافرين العالقين وتوفير احتياجاتهم الأساسية".
وشددت الهيئة على أن جميع الخطط التشغيلية وإجراءات إدارة المخاطر تم تفعيلها وفق أعلى المعايير المعتمدة، وأن التنسيق مستمر مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان استدامة العمل في المنافذ فور استئناف الحركة الجوية بشكل كامل.
وأشارت إلى أنها فعّلت منذ بداية الأزمة خطة استمرارية الأعمال خلال الطوارئ، بما يشمل إصدار تأشيرات الدخول للمسافرين المؤهلين، وتسهيل دخول المواطنين والمقيمين، وتوفير الإيواء والإعاشة للمسافرين بالتعاون مع الجهات المختصة والمشغلين في المطارات.
وأكدت الهيئة في ختام بيانها على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية ومتابعة المستجدات عبر القنوات الحكومية المعتمدة، مشددة على أن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية متقدمة ومنظومة أمنية وتشغيلية قادرة على التعامل بكفاءة ومرونة مع مختلف التطورات.
وجاءت هذه المعلومات في بيان صحفي أصدرته الهيئة وأرسلت نسخة منه إلى وكالة "سبوتنيك".