الإمارات تنجز إجراءات سفر أكثر من 30 ألف مسافر وتوفر الإقامة للعالقين

عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
نبض افريقيا
تونس تسعى لتأمين 40 مليون يورو من “الأوروبي لإعادة الإعمار” لتمويل مشروع شمسي هجين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:35 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:48 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
17:21 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:38 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدفان تدمير قدرات إيران الاسترتيجية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل: الضربات على لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا سقطت إيران سوف تتساقط دول المنطقة واحدة تلو الأخرى
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260303/الإمارات-تنجز-إجراءات-سفر-أكثر-من-30-ألف-مسافر-وتوفر-الإقامة-للعالقين-1110997115.html
الإمارات تنجز إجراءات سفر أكثر من 30 ألف مسافر وتوفر الإقامة للعالقين
الإمارات تنجز إجراءات سفر أكثر من 30 ألف مسافر وتوفر الإقامة للعالقين
سبوتنيك عربي
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تمكنها، بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، من إنهاء إجراءات السفر وإصدار التأشيرات وتخليص... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T16:16+0000
2026-03-03T16:16+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110880650_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_47b3a1bebb000cabd733f5f42724f9bb.jpg
وأوضحت الهيئة أنها قدمت للمسافرين جميع التسهيلات والخدمات اللازمة، بما في ذلك توفير الإعاشة لحين الانتهاء من الإجراءات، وتأمين المواصلات والإقامة للجميع.وأكدت جاهزية فرق العمل والأنظمة لديها للتعامل مع الأزمات والحالات الطارئة في ظل المستجدات الراهنة التي أدت إلى تعليق الرحلات الجوية مؤقتاً كإجراء احترازي، وذلك ضمن منظومة وطنية متكاملة تعمل بتنسيق مباشر مع الجهات المعنية لضمان أمن وسلامة المجتمع واستمرار الخدمات الحيوية.كما أعلنت الهيئة عن تقديمها "كافة الخدمات للمسافرين القادمين أو المغادرين أو العابرين عبر مطارات الدولة خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، انطلاقاً من القيم الإنسانية والحضارية لدولة الإمارات، وحرصها على دعم المسافرين العالقين وتوفير احتياجاتهم الأساسية".وشددت الهيئة على أن جميع الخطط التشغيلية وإجراءات إدارة المخاطر تم تفعيلها وفق أعلى المعايير المعتمدة، وأن التنسيق مستمر مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان استدامة العمل في المنافذ فور استئناف الحركة الجوية بشكل كامل.وأشارت إلى أنها فعّلت منذ بداية الأزمة خطة استمرارية الأعمال خلال الطوارئ، بما يشمل إصدار تأشيرات الدخول للمسافرين المؤهلين، وتسهيل دخول المواطنين والمقيمين، وتوفير الإيواء والإعاشة للمسافرين بالتعاون مع الجهات المختصة والمشغلين في المطارات.وجاءت هذه المعلومات في بيان صحفي أصدرته الهيئة وأرسلت نسخة منه إلى وكالة "سبوتنيك".
https://sarabic.ae/20260303/الإمارات-تكشف-حصيلة-اعتراض-الصواريخ-والمسيرات-الإيرانية-1110986873.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110880650_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_73e770292177f9804f9665d6d69a0e0b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

الإمارات تنجز إجراءات سفر أكثر من 30 ألف مسافر وتوفر الإقامة للعالقين

16:16 GMT 03.03.2026
© Sputnik . Basil Shartouhعدسة "سبوتنيك" ترصد الأوضاع داخل إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة
عدسة سبوتنيك ترصد الأوضاع داخل إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
© Sputnik . Basil Shartouh
تابعنا عبر
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تمكنها، بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، من إنهاء إجراءات السفر وإصدار التأشيرات وتخليص معاملات السفر لما يقارب 30,913 مسافراً في مطارات الدولة، تشمل: مطار زايد الدولي، مطارات دبي، مطار الشارقة، رأس الخيمة، والفجيرة الدولية.
وأوضحت الهيئة أنها قدمت للمسافرين جميع التسهيلات والخدمات اللازمة، بما في ذلك توفير الإعاشة لحين الانتهاء من الإجراءات، وتأمين المواصلات والإقامة للجميع.
وذكرت الهيئة أنها أصدرت 15,327 تأشيرة دخول للمسافرين العالقين في المطارات المذكورة، بما يسمح لهم بالإقامة في الدولة إلى حين انتهاء الأزمة الحالية، وضمان توفير حياة كريمة لهم حتى يتمكنوا من المغادرة بأمان.
وأكدت جاهزية فرق العمل والأنظمة لديها للتعامل مع الأزمات والحالات الطارئة في ظل المستجدات الراهنة التي أدت إلى تعليق الرحلات الجوية مؤقتاً كإجراء احترازي، وذلك ضمن منظومة وطنية متكاملة تعمل بتنسيق مباشر مع الجهات المعنية لضمان أمن وسلامة المجتمع واستمرار الخدمات الحيوية.
برج خليفة في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
الإمارات تكشف حصيلة اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية
12:38 GMT
كما أعلنت الهيئة عن تقديمها "كافة الخدمات للمسافرين القادمين أو المغادرين أو العابرين عبر مطارات الدولة خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، انطلاقاً من القيم الإنسانية والحضارية لدولة الإمارات، وحرصها على دعم المسافرين العالقين وتوفير احتياجاتهم الأساسية".
وشددت الهيئة على أن جميع الخطط التشغيلية وإجراءات إدارة المخاطر تم تفعيلها وفق أعلى المعايير المعتمدة، وأن التنسيق مستمر مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان استدامة العمل في المنافذ فور استئناف الحركة الجوية بشكل كامل.
وأشارت إلى أنها فعّلت منذ بداية الأزمة خطة استمرارية الأعمال خلال الطوارئ، بما يشمل إصدار تأشيرات الدخول للمسافرين المؤهلين، وتسهيل دخول المواطنين والمقيمين، وتوفير الإيواء والإعاشة للمسافرين بالتعاون مع الجهات المختصة والمشغلين في المطارات.
وأكدت الهيئة في ختام بيانها على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية ومتابعة المستجدات عبر القنوات الحكومية المعتمدة، مشددة على أن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية متقدمة ومنظومة أمنية وتشغيلية قادرة على التعامل بكفاءة ومرونة مع مختلف التطورات.
وجاءت هذه المعلومات في بيان صحفي أصدرته الهيئة وأرسلت نسخة منه إلى وكالة "سبوتنيك".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала