الإمارات تكشف حصيلة اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية
الإمارات تكشف حصيلة اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية
وقال المتحدث باسم الوزارة: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية 172 صاروخًا باليستيًا، و8 صواريخ كروز، و755 طائرة مسيرة أطلقتها إيران".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، صباح الـ28 من فبراير/ شباط 2026، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي قامت القوات المسلحة الإيرانية بإطلاقها، منذ بدء التصعيد في الشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم الوزارة: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية 172 صاروخًا باليستيًا، و8 صواريخ كروز، و755 طائرة مسيرة أطلقتها إيران".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، صباح الـ28 من فبراير/ شباط 2026، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين
، وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير/ شباط الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.