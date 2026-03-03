https://sarabic.ae/20260303/التداعيات-الإنسانية-والبيئية-وتصاعد-أزمة-الهجرة-بسبب-الحرب-1110984779.html
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحروب
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحروب
سبوتنيك عربي
في ظل تصاعد المواجهات العسكرية واتساع رقعة التوتر في الإقليم، تتجاوز تداعيات الحرب حدود الجغرافيا والسياسة، لتطال الإنسان ومستقبل الاستقرار في المنطقة بأسرها. 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T12:05+0000
2026-03-03T12:05+0000
2026-03-03T12:05+0000
راديو
مساحة حرة
أخبار لبنان
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/03/1110984634_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_efd5d180f3f30ac71f97da090400bcab.png
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
سبوتنيك عربي
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
من إيران إلى جوارها، ومن جنوب لبنان إلى دول الخليج، تتشكل موجات نزوح جديدة، وتُعاد صياغة خرائط اللجوء والهجرة القسرية، في مشهد يهدد بتفاقم واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في السنوات الأخيرة.وأضافت أن "الحرب تؤثر على الوضع الاقتصادي والنفسي للمواطنين، وبالتالي ستكون هناك موجة نزوح".وأضاف في حديثه لإذاعة "سبوتنيك" أن "لبنان يشهد اليوم مأساة إنسانية غير مسبوقة نتيجة موجات النزوح الجماعي من الجنوب، بعدما اندلعت العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل مفاجئ".
أخبار لبنان
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/03/1110984634_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_e566e0c3981c53d92011f827505f3861.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
مساحة حرة, أخبار لبنان, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, аудио
مساحة حرة, أخبار لبنان, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, аудио
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحروب
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
في ظل تصاعد المواجهات العسكرية واتساع رقعة التوتر في الإقليم، تتجاوز تداعيات الحرب حدود الجغرافيا والسياسة، لتطال الإنسان ومستقبل الاستقرار في المنطقة بأسرها.