التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحروب

عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
نبض افريقيا
تونس تسعى لتأمين 40 مليون يورو من “الأوروبي لإعادة الإعمار” لتمويل مشروع شمسي هجين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:35 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:48 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
17:21 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:38 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدفان تدمير قدرات إيران الاسترتيجية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل: الضربات على لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا سقطت إيران سوف تتساقط دول المنطقة واحدة تلو الأخرى
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
https://sarabic.ae/20260303/التداعيات-الإنسانية-والبيئية-وتصاعد-أزمة-الهجرة-بسبب-الحرب-1110984779.html
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحروب
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحروب
سبوتنيك عربي
في ظل تصاعد المواجهات العسكرية واتساع رقعة التوتر في الإقليم، تتجاوز تداعيات الحرب حدود الجغرافيا والسياسة، لتطال الإنسان ومستقبل الاستقرار في المنطقة بأسرها. 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T12:05+0000
2026-03-03T12:05+0000
راديو
مساحة حرة
أخبار لبنان
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/03/1110984634_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_efd5d180f3f30ac71f97da090400bcab.png
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
سبوتنيك عربي
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
من إيران إلى جوارها، ومن جنوب لبنان إلى دول الخليج، تتشكل موجات نزوح جديدة، وتُعاد صياغة خرائط اللجوء والهجرة القسرية، في مشهد يهدد بتفاقم واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في السنوات الأخيرة.وأضافت أن "الحرب تؤثر على الوضع الاقتصادي والنفسي للمواطنين، وبالتالي ستكون هناك موجة نزوح".وأضاف في حديثه لإذاعة "سبوتنيك" أن "لبنان يشهد اليوم مأساة إنسانية غير مسبوقة نتيجة موجات النزوح الجماعي من الجنوب، بعدما اندلعت العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل مفاجئ".
أخبار لبنان
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/03/1110984634_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_e566e0c3981c53d92011f827505f3861.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مساحة حرة, أخبار لبنان, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, аудио
مساحة حرة, أخبار لبنان, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, аудио

التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحروب

12:05 GMT 03.03.2026
راديو
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
في ظل تصاعد المواجهات العسكرية واتساع رقعة التوتر في الإقليم، تتجاوز تداعيات الحرب حدود الجغرافيا والسياسة، لتطال الإنسان ومستقبل الاستقرار في المنطقة بأسرها.
من إيران إلى جوارها، ومن جنوب لبنان إلى دول الخليج، تتشكل موجات نزوح جديدة، وتُعاد صياغة خرائط اللجوء والهجرة القسرية، في مشهد يهدد بتفاقم واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في السنوات الأخيرة.

في هذا الصدد، قالت المتخصصة بشؤون اللاجئين والهجرة وخبير الاندماج نضال حسن، إن "الحرب على إيران تدفع الكثير من المواطنين إلى الرغبة في الرحيل، لأنه من غير المتوقع أن تستقر الأمور في وقت قصير".

وأضافت أن "الحرب تؤثر على الوضع الاقتصادي والنفسي للمواطنين، وبالتالي ستكون هناك موجة نزوح".

في سياق آخر، قال الكاتب الصحفي بسام فقيه، إن "خطط إسرائيل لإنشاء منطقة أمنية عازلة لحماية المستوطنات في شمال إسرائيل يثير مخاوف من تهجير دائم وتغييرات ديموغرافية خطيرة داخل لبنان".

وأضاف في حديثه لإذاعة "سبوتنيك" أن "لبنان يشهد اليوم مأساة إنسانية غير مسبوقة نتيجة موجات النزوح الجماعي من الجنوب، بعدما اندلعت العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل مفاجئ".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала