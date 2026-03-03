عربي
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية: روسيا مستعدة لإرسال مساعدات إنسانية إلى دول الشرق الأوسط
الخارجية: روسيا مستعدة لإرسال مساعدات إنسانية إلى دول الشرق الأوسط
الخارجية: روسيا مستعدة لإرسال مساعدات إنسانية إلى دول الشرق الأوسط

22:53 GMT 03.03.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر أليموف، بأن روسيا مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية إلى دول الشرق الأوسط المتضررة من النزاع في حال تلقي طلبات رسمية من هذه الدول.
وأوضح أليموف في حديث لوكالة "سبوتنيك" أن "روسيا على أهبة الاستعداد، ولم أسمع حتى الآن عن خطط محددة أو بحث عملي لهذه المسألة فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، لكنني لا أستبعد ذلك إطلاقًا".
وأضاف، "لدينا الخبرة ولدينا ما يمكن إرساله، كما أن الأدوات والآليات والإمكانات والتمويل ستتوفر دائمًا بما يتناسب مع مستوى العلاقات مع دول المنطقة. وعند وجود طلب سيتم تنفيذ ذلك".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
موسكو: الاتصالات بين روسيا وأوروبا بشأن الشرق الأوسط لا تتسم بطابع منهجي
04:46 GMT
وأشار إلى أن هذا النوع من المساعدات يُقدَّم أيضًا عبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مضيفًا أنه لا يستبعد تنفيذ هذه المساعدات كذلك على أساس ثنائي بين روسيا ودول المنطقة.
كان ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، أكد أن روسيا تحافظ على اتصالات مع الدول الأوروبية بشأن قضايا الشرق الأوسط، إلا أنها لا تحمل طابعًا منهجيًا.
وقال غروشكو لوكالة "سبوتنيك": "الاتصالات المتعلقة عمومًا بملفات الشرق الأوسط تُجرى مع ممثلي الدول الأوروبية، لكنها بسبب الموقف العدائي الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا، لا تتسم بطابع منهجي".
