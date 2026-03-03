عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
موسكو: الاتصالات بين روسيا وأوروبا بشأن الشرق الأوسط لا تتسم بطابع منهجي
موسكو: الاتصالات بين روسيا وأوروبا بشأن الشرق الأوسط لا تتسم بطابع منهجي
سبوتنيك عربي
أكد ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، أن روسيا تحافظ على اتصالات مع الدول الأوروبية بشأن قضايا الشرق الأوسط، إلا أنها لا تحمل طابعًا منهجيًا. 03.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال غروشكو لوكالة "سبوتنيك": "الاتصالات المتعلقة عمومًا بملفات الشرق الأوسط تُجرى مع ممثلي الدول الأوروبية، لكنها بسبب الموقف العدائي الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا، لا تتسم بطابع منهجي".وأضاف غروشكو: "هناك بطبيعة الحال اتصالات عمل تُنفذ بشكل دائم على هذه المنصات".وتابع غروشكو: "الوضع الحالي يعكس حقيقة الوضع في علاقاتنا مع الحلفاء (لواشنطن)، وهو بمثابة تأكيد إضافي على أن إدارة ترامب (الرئيس الأمريكي دونالد) مصممة على تنفيذ كل ما هو مكتوب في وثائقها الإستراتيجية، دون مراعاة ليس فقط مصالح السلام والأمن، ولكن أيضًا مصالح حلفائها".نتنياهو: تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية أصبح ممكنا حال انتهاء العملية ضد إيران.. فيديو
أكد ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، أن روسيا تحافظ على اتصالات مع الدول الأوروبية بشأن قضايا الشرق الأوسط، إلا أنها لا تحمل طابعًا منهجيًا.
وقال غروشكو لوكالة "سبوتنيك": "الاتصالات المتعلقة عمومًا بملفات الشرق الأوسط تُجرى مع ممثلي الدول الأوروبية، لكنها بسبب الموقف العدائي الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا، لا تتسم بطابع منهجي".

وشدد على ضرورة عدم إغفال الاتصالات، التي تجري ضمن الأطر الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، حيث تمثّل قضايا الشرق الأوسط أحد الموضوعات المركزية.

وأضاف غروشكو: "هناك بطبيعة الحال اتصالات عمل تُنفذ بشكل دائم على هذه المنصات".
وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن "الولايات المتحدة، من خلال عدم تحذير حلفائها في الناتو (حلف شمال الأطلسي) بشأن العملية في إيران، كشفت عن موقفها الحقيقي تجاههم".
وتابع غروشكو: "الوضع الحالي يعكس حقيقة الوضع في علاقاتنا مع الحلفاء (لواشنطن)، وهو بمثابة تأكيد إضافي على أن إدارة ترامب (الرئيس الأمريكي دونالد) مصممة على تنفيذ كل ما هو مكتوب في وثائقها الإستراتيجية، دون مراعاة ليس فقط مصالح السلام والأمن، ولكن أيضًا مصالح حلفائها".
