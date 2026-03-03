https://sarabic.ae/20260303/نتنياهو-تطبيع-العلاقات-بين-إسرائيل-والسعودية-أصبح-ممكنا-حال-انتهاء-العملية-ضد-إيران-فيديو-1110968578.html
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية أصبح ممكنًا حال انتهاء العملية ضد إيران. 03.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال نتنياهو في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "أعتقد أن السلام بين إسرائيل والسعودية يمكن أن يكون ممكنًا حقًا، وربما أقرب، بمجرد انتهاء هذا الأمر"، في إشارة إلى العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.ووصف نتنياهو العمليات العدوانية على إيران بأنها "الطريق نحو السلام".وأضاف أن العملية ضد إيران ستؤدي، على ما يبدو، إلى عهد من السلام "لم نكن نحلم به قط".ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين ومقتل المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منها: الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت برد غير مسبوق.وجاءت الضربات على إيران رغم المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف هذا الأسبوع بشأن الملف النووي الإيراني.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.
وقال نتنياهو في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "أعتقد أن السلام بين إسرائيل والسعودية يمكن أن يكون ممكنًا حقًا، وربما أقرب، بمجرد انتهاء هذا الأمر"، في إشارة إلى العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.
ووصف نتنياهو العمليات العدوانية على إيران بأنها "الطريق نحو السلام".
وقال نتنياهو، "لن تكون هناك حرب لا نهاية لها، بل ستكون عملية سريعة وحاسمة".
وأضاف أن العملية ضد إيران ستؤدي، على ما يبدو، إلى عهد من السلام "لم نكن نحلم به قط"
.
ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
ومقتل المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منها: الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت برد غير مسبوق.
وجاءت الضربات على إيران رغم المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف هذا الأسبوع بشأن الملف النووي الإيراني.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.